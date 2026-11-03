Chiến sự Ukraine tăng nhiệt: Gần 500 drone hướng về Matxcơva; Nga tấn công quê nhà ông Zelensky

Lực lượng cứu hộ Ukraine có mặt tại hiện trường vụ tấn công của Nga nhằm vào một cơ sở giáo dục ở Komyshuvakha, tỉnh Zaporizhzhia, đông nam Ukraine ngày 2-11-2026 - Ảnh: AFP/Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine

Theo Hãng tin AFP, hôm nay Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin cho biết các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ gần 500 máy bay không người lái (drone) của Ukraine hướng về khu vực thủ đô Matxcơva từ đêm 2-11 tới sáng 3-11, trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine leo thang.

Cùng ngày, Thống đốc tỉnh Yaroslavl cập nhật một nhà máy lọc dầu tại thành phố Yaroslavl của Nga đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng drone của Ukraine. Hai nhân viên bị thương, trong khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại hiện trường.

Cũng trong ngày 3-11, Hãng thông tấn Interfax dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine tại các vùng Vinnytsia, Dnipropetrovsk và Kharkov. Họ còn tấn công hạ tầng cảng biển tại vùng Odessa và các tàu thuyền được sử dụng cho mục đích quân sự.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khoảng lặng hiếm hoi tại thành phố Oleshky và tỉnh Kherson, miền nam Ukraine. Thỏa thuận ngừng bắn tại vùng này, nhằm tạo điều kiện cho sứ mệnh nhân đạo, kết thúc hôm 1-11.

Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn cục bộ kết thúc, chính quyền địa phương cho biết Nga đã tấn công một ngôi làng ở tỉnh Zaporizhzhia, đông nam Ukraine, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

Ngày 3-11, giới chức Ukraine cập nhật Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trên khắp nước này trong đêm, buộc bệnh nhân tại một cơ sở y tế phải sơ tán, đồng thời khiến nước láng giềng Ba Lan kích hoạt hệ thống phòng không.

Giới chức thành phố Kharkov, đông bắc Ukraine, thông tin cuộc tấn công của Nga đã khiến hàng chục người bị thương tại cơ sở y tế, đồng thời làm hư hại một tòa nhà, nhiều cửa sổ và ô tô. Theo báo The Kyiv Independent, đến nay ít nhất 62 người bị thương.

"Đối phương đã tấn công khu vực lối đi giữa các tòa nhà trong cơ sở y tế ở quận Nemyshlianskyi. Thông tin sơ bộ cho thấy 200 bệnh nhân sẽ được chuyển đến các cơ sở y tế khác" - ông Oleg Synegubov, một quan chức cấp cao tại tỉnh Kharkov, viết trên ứng dụng Telegram.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đưa một người được tìm thấy dưới đống đổ nát của hầm trú ẩn trong khuôn viên một trường học địa phương, sau cuộc không kích của Nga tại Komyshuvakha, tỉnh Zaporizhzhia, đông nam Ukraine ngày 2-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Trên Telegram, Thị trưởng Kharkov Igor Terekhov cảnh báo thành phố này đang "hứng chịu cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa đạn đạo và bom dẫn đường", đồng thời kêu gọi người dân cẩn trọng.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo của đối phương đang hướng về Kharkov và nhiều khu vực khác trên cả nước, trong đó có thủ đô Kiev, thành phố Dnipro và tỉnh Sumy.

Ông Oleksandr Ganzha, người đứng đầu tỉnh Dnipropetrovsk, thông tin Nga đã đánh trúng cơ sở hạ tầng trọng yếu tại thành phố Dnipro cũng như thành phố Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Hôm 2-11, Hãng tin Ukrinform của Ukraine tường thuật các lực lượng Nga đã tấn công vùng Dnipropetrovsk hơn 40 lần trong một ngày.

Ba Lan cho biết nước này đã kích hoạt các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ không phận, đặc biệt tại những khu vực giáp biên giới với Ukraine.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff thông báo cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Washington làm trung gian dự kiến sẽ nối lại vào tuần tới tại Abu Dhabi.

Thời gian qua Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Nga - Ukraine, song đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá.