NÓNG: Nga đã bắt được người nghi âm mưu khủng bố ở thủ đô Matxcơva

Khách tham quan bên trong Khu bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno ở Matxcơva, Nga ngày 1-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn Interfax, ngày 1-11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay một thiếu niên Nga đã bị bắt giữ vì đe dọa tấn công khủng bố tại thủ đô Matxcơva, sau khi cơ quan này nhận được tin báo từ Mỹ.

Trước đó một ngày, FSB cho biết họ đã nhận được thông tin từ Mỹ thông qua các kênh đối tác về khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố tại Matxcơva, đồng thời đang triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva nói đã "nắm được thông tin về mối đe dọa đáng tin cậy liên quan đến một vụ tấn công có thể gây thương vong lớn" vào ngày 31-10 tại Khu bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno.

Theo FSB, thiếu niên Nga nói trên đã đăng lên ứng dụng TikTok những bức ảnh chụp bản thân mặc trang phục chiến thuật, đội mũ trùm đầu che kín mặt (balaclava) và cầm một vật trông giống súng tự động.

Người này cũng đăng các bức ảnh chụp tại Khu bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno ở Matxcơva, kèm dòng chú thích: "Tôi đã tìm được một địa điểm".

"Chúng tôi cảm ơn phía Mỹ đã cung cấp thông tin" - FSB bày tỏ, khi cho biết thông tin do cơ quan thực thi pháp luật Mỹ chia sẻ đã giúp bắt giữ thiếu niên này.

FSB thông tin trong quá trình khám xét nhà riêng của thiếu niên, các nhân viên an ninh đã tìm thấy quần áo và phụ kiện xuất hiện trong những bài đăng trên mạng xã hội.

Điện thoại của người này cũng cho thấy cậu ta đã đăng ký theo dõi một kênh tân phát xít trên ứng dụng Telegram, đồng thời chứa "số lượng đáng kể các lượt tìm kiếm liên quan đến những vụ tấn công khủng bố, giết người hàng loạt và các hành vi bạo lực khác".

FSB nói rằng Ủy ban Điều tra Nga đang xem xét các biện pháp pháp lý hoặc thủ tục cần áp dụng đối với thiếu niên này.

Tsaritsyno là khu bảo tồn - bảo tàng với quần thể cung điện và công viên được xây dựng từ thế kỷ 18 theo sáng kiến của Nữ hoàng Catherine II. Nơi đây thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm, hòa nhạc và lễ hội. Tsaritsyno đã tạm thời đóng cửa hôm 31-10 sau khi phía Mỹ cung cấp thông tin về khả năng xảy ra tấn công khủng bố.