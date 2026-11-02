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Trào lưu 'chill 0 đồng' của giới trẻ Trung Quốc

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Giữa áp lực công việc và thị trường việc làm bất ổn, người trẻ Trung Quốc tìm thấy niềm vui từ những trải nghiệm miễn phí, xem đó là cách hưởng thụ thông minh.

Lý giải lối sống '0 đồng' gần đây của giới trẻ Trung Quốc - Ảnh 1.

Người dân mua sắm tại trung tâm thương mại Deji Plaza ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo báo South China Morning Post ngày 1-11, ngày càng đông giới trẻ Trung Quốc đang hưởng ứng lối sống "0 đồng", tích cực săn ưu đãi miễn phí, quà tặng kèm và dịch vụ dùng thử. 

Trên mạng xã hội, hàng chục ngàn bài đăng chia sẻ mẹo săn quà tặng dùng thử tại các trung tâm thương mại hoặc đăng ký lái thử xe dù không có ý định mua.

Một ví dụ phổ biến là đi dạo trung tâm thương mại, nơi những người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng vừa tận hưởng không gian điều hòa mát mẻ, vừa chi tiêu tối thiểu. 

Theo cuộc khảo sát mới đây do Trung tâm Khảo sát xã hội thuộc Báo Thanh niên Trung Quốc phối hợp với Wenjuan.com thực hiện trên 1.334 thanh niên, 72,6% người được hỏi cho biết trong những năm gần đây, họ cảm thấy tần suất đi dạo phố, mua sắm trực tiếp của mình gia tăng đáng kể. 

Trong đó các trung tâm thương mại lớn (68,5%), khu phố chủ đề đặc sắc (48,4%) và chợ sáng tạo (44,3%) là những điểm đến phổ biến nhất.

Lịch trình điển hình bắt đầu bằng ly nước chanh 4 nhân dân tệ (khoảng 15.000 đồng) uống cùng bạn bè, rồi ghé các cửa hàng như MINISO để xem đồ và tản bộ qua các tiệm thời trang chỉ để thử quần áo. 

Mỏi chân, họ xuống khu ẩm thực thưởng thức đồ ăn nhẹ miễn phí, nhận quà lưu niệm nhờ viết đánh giá trực tuyến, rồi kết thúc ngày bằng một tấm vé số giá rẻ.

Nhiều người còn biến các buổi xem nhà đất thành chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần miễn phí. Không đủ khả năng mua nhà trước mức giá đắt đỏ, một số bạn trẻ tận dụng lịch hẹn với môi giới để tham quan khu dân cư cao cấp và trải nghiệm tiện ích xung quanh. 

Một số nhà mẫu dự án sang trọng còn có phòng tập gym và phòng trưng bày nghệ thuật miễn phí. Tư vấn viên hiếm khi từ chối khách tham quan, bởi lượng người ra vào đông giúp dự án thêm sôi động. Đối với những người trẻ đang kiệt sức vì công việc, trải nghiệm này còn như một liệu pháp giải tỏa tâm lý.

Gần đây, triết lý sống này lan sang các phòng trưng bày ô tô. Đại lý của các thương hiệu xe điện nội địa trở thành điểm đến yêu thích của những tài xế mới lấy bằng. Hãng xe Zeekr đưa khách lái thử vào danh sách bốc thăm may mắn, với phần thưởng từ ly cà phê đến iPhone đời mới nhất. 

Một người dùng còn kể trải nghiệm thưởng thức cà phê, bánh ngọt và cá hồi tươi miễn phí tại căng tin nhân viên Xiaomi sau khi lái thử. Báo chí Trung Quốc khẳng định các nhân viên kinh doanh cũng hoan nghênh lượng khách này để hoàn thành chỉ tiêu doanh số hằng tháng.

Các nghiên cứu văn hóa chỉ ra "lối sống 0 đồng" có thể là cơ chế phòng vệ tâm lý trước bất ổn kinh tế. Khi tích lũy tài chính và thăng tiến trở nên khó khăn hơn, giới trẻ tách hành vi tiêu dùng khỏi quyền sở hữu, biến không gian thương mại cao cấp thành điểm giải trí chi phí thấp.

Lý giải lối sống '0 đồng' gần đây của giới trẻ Trung Quốc - Ảnh 3.Giới trẻ Trung Quốc thuê người nghe chửi... hộ

Từ lắp Lego, nấu cơm, đổ rác đến cãi nhau thay khách, ngày càng nhiều dịch vụ 'làm thay' xuất hiện ở Trung Quốc. Người trẻ trả tiền để đổi lấy thời gian, sự tiện lợi và cả những việc mình không muốn tự làm.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: giới trẻ Trung Quốc

    Dòng sự kiện: Người trẻ và tiền

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