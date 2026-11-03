Sát giờ G bầu cử Mỹ: Ông Trump bất ngờ tuyên bố ngừng viện trợ cho Israel

Tổng thống Trump phát biểu bên cạnh Thủ tướng Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida ngày 29-12-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 3-11, phát biểu trên chương trình Fox & Friends của Đài Fox News, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng viện trợ tài chính cho Israel sau khi kết thúc năm 2026, bởi đồng minh này không còn cần đến khoản hỗ trợ.

"Ông Netanyahu và tôi đã đạt được một thỏa thuận. Từ nhiều tháng trước, hai bên đã nhất trí sẽ chấm dứt khoản viện trợ 4 tỉ USD mỗi năm. Phía Israel cũng hoàn toàn đồng ý", ông Trump nói.

"Israel đã trở thành một quốc gia rất thành công. Họ không còn cần khoản viện trợ này nữa và chúng tôi sẽ không tiếp tục chi tiền", ông chia sẻ.

Tuy nhiên Tổng thống Mỹ khẳng định Washington vẫn sẵn sàng hỗ trợ Tel Aviv nếu cần thiết.

"Israel là đồng minh số một của chúng tôi. Chúng tôi viện trợ cho họ nhiều hơn bất kỳ nước nào khác. Nếu họ thực sự cần, tôi sẽ nói với họ rằng hãy tiếp tục viện trợ", ông Trump nhấn mạnh.

Hiện Mỹ cung cấp cho Israel 3,8 tỉ USD viện trợ quân sự mỗi năm theo một thỏa thuận kéo dài 10 năm, được ký kết dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2016, bắt đầu triển khai từ năm 2019 và dự kiến hết hiệu lực vào năm 2028.

Hiện chưa rõ khoản viện trợ mà ông Trump đề cập có hoàn toàn trùng với thỏa thuận này hay không. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu chưa đưa ra bình luận.

Theo ông Trump, chính ông Netanyahu đã đề xuất thay đổi trên.

Trước đó trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS hồi tháng 5, nhà lãnh đạo Israel từng bày tỏ mong muốn từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ trong vòng một thập niên.

Đến tháng 6, ông Netanyahu tiếp tục khẳng định đã đến lúc Israel chuyển từ vị thế "nước nhận viện trợ sang đối tác".

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngay trong ngày diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 3-11, khi vấn đề viện trợ cho Israel trở thành một chủ đề gây tranh cãi trong chiến dịch tranh cử.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận việc chấm dứt viện trợ nhằm đối phó với những chỉ trích từ phe Dân chủ.

"Phe cánh tả đang lợi dụng khoản viện trợ 4 tỉ USD để coi đó là biểu hiện của sự bất công. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra", ông nói.

Sự ủng hộ của người dân Mỹ với Israel đã suy giảm kể từ khi chiến sự tại Dải Gaza bùng phát năm 2023, đặc biệt trong nhóm cử tri Đảng Dân chủ.

Theo khảo sát của Đại học Quinnipiac hồi tháng 6, có 48% cử tri Mỹ và 66% cử tri Dân chủ cho rằng Washington đang ủng hộ Israel quá mức, tăng mạnh so với mức lần lượt 16% và 20% vào năm 2017.