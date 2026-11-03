Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Các điểm bỏ phiếu ở bờ đông mở cửa, cuộc đua vào Thượng viện gay cấn

Cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở thành phố Portland, bang Maine, Mỹ ngày 3-11-2026 - Ảnh: AFP

Các điểm bỏ phiếu tại một số bang miền đông của Mỹ như Maine, New York và Virginia nằm trong nhóm mở cửa sớm nhất.

Cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện nước này. Ngoài ra, cử tri còn bầu thống đốc tại 36 bang, các nghị sĩ cơ quan lập pháp tiểu bang và nhiều chức danh khác tại địa phương.

Tại Hạ viện, Đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm ít nhất 3 ghế để kiểm soát viện này. Theo tổ chức nghiên cứu phi đảng phái Cook Political Report, Đảng Dân chủ có thể giành thêm từ 12-25 ghế tại Hạ viện. Nhiều nhà quan sát dự đoán Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện từ tay Đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên cuộc đua vào Thượng viện gay cấn và khó đoán hơn. 7 bang gồm Maine, Texas, Michigan, Iowa, Ohio, Kansas và Alaska nổi lên là những nơi cạnh tranh quyết liệt. Đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 4 ghế để đạt thế đa số 51 ghế tại Thượng viện.

Cử tri xếp hàng đợi bỏ phiếu tại thành phố Portland, bang Maine, Mỹ ngày 3-11-2026 - Ảnh: AFP

Trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay được xem là phép thử quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai.

Lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao nằm trong số những vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm hàng đầu trong cuộc bầu cử. Ngoài ra chính sách nhập cư, chăm sóc y tế, cuộc chiến với Iran... cũng thu hút sự quan tâm của cử tri.

Theo khảo sát do Hãng tin AP và Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC công bố hồi giữa tháng 10, có 85% số người được hỏi coi kinh tế và 84% coi chi phí sinh hoạt là những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.

Một cử tri bỏ phiếu trong những giờ đầu ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Bảo tàng Brooklyn, thành phố New York, Mỹ ngày 3-11-2026 - Ảnh: AFP

Trong vài tuần qua, hơn 50 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm. Theo báo New York Times, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm tại một số bang có cuộc đua vào Thượng viện sít sao đã vượt mức ghi nhận vào cùng thời điểm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên bài báo lưu ý trong các cuộc bầu cử gần đây, khoảng một nửa tổng số phiếu trên toàn nước Mỹ vẫn được bỏ vào đúng ngày bầu cử.

Truyền thông Mỹ dự đoán quyền kiểm soát Hạ viện sẽ sớm được xác định rõ ràng, do khoảng cách phiếu bầu tại nhiều cuộc đua có thể khá lớn. Trong khi đó việc xác định đảng nào nắm quyền kiểm soát Thượng viện có thể mất nhiều thời gian hơn, do cuộc đua tại 7 bang đang diễn ra đặc biệt sít sao.

Đài NPR lưu ý quá trình kiểm phiếu - dự kiến bắt đầu vào tối 3-11 (giờ Mỹ) - có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.

Các điểm bỏ phiếu tại những bang miền đông của Mỹ dự kiến đóng cửa vào khoảng 19h tối 3-11 theo giờ miền đông của Mỹ (7h sáng 4-11 theo giờ Việt Nam). Trong khi đó các bang miền trung và miền tây đóng cửa muộn hơn. Đến 21h cùng ngày theo giờ miền đông, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa ở hơn 80% các bang trên toàn quốc. Alaska, bang nằm ở tây bắc của Mỹ, sẽ là bang cuối cùng đóng cửa các điểm bỏ phiếu, vào lúc 1h sáng 4-11 theo giờ Mỹ (13h cùng ngày theo giờ Việt Nam).