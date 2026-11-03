Đảng Dân chủ Mỹ lục đục trước giờ G bầu cử

Từ trái sang: Ứng viên Thượng viện Đảng Dân chủ Abdul El-Sayed, nữ nghị sĩ Dân chủ Haley Stevens và ứng viên Thượng viện Đảng Cộng hòa Mike Rogers tại bang Michigan - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 2-11, nội bộ Đảng Dân chủ tại Michigan đang đối mặt với làn sóng bất đồng sau khi bà Stevens công khai ủng hộ ứng viên Cộng hòa Mike Rogers, thay vì ứng viên của đảng mình là ông Abdul El-Sayed.

Động thái bất ngờ này diễn ra ngay sát cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3-11, khiến những nỗ lực hàn gắn chia rẽ sau cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 8 giữa hai người đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Từ bất đồng đến quay lưng

Theo Đài CNN, căng thẳng giữa bà Stevens và ông El-Sayed đã âm ỉ từ cuộc bầu cử sơ bộ, khi nữ nghị sĩ thất bại trước đối thủ cấp tiến.

Dù sau đó tuyên bố ủng hộ ông El-Sayed, bà Stevens tiếp tục bất đồng với đối thủ cũ về vấn đề Israel, đặc biệt sau khi xuất hiện một quảng cáo liên hệ tình trạng giá thực phẩm tăng cao tại Mỹ với viện trợ của Washington dành cho Israel.

Bà Stevens cho rằng quảng cáo này mang nội dung bài Do Thái và yêu cầu ông El-Sayed lên án. Phía ông El-Sayed khẳng định không liên quan đến quảng cáo và không đồng tình với nội dung của nó.

Hai người vốn dự kiến cùng xuất hiện tại một sự kiện ngày 1-11 nhằm thể hiện sự đoàn kết, nhưng kế hoạch đổ vỡ sau khi đội ngũ chiến dịch của ông El-Sayed đề nghị bà Stevens không tham dự.

Đáng chú ý, cựu thống đốc Michigan Jim Blanchard tiết lộ rằng tối 30-10, bà Stevens vẫn khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ ông El-Sayed. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, bà bất ngờ xuất hiện cùng ứng viên Cộng hòa Mike Rogers và bày tỏ sự ủng hộ ông Rogers tại một nhà thờ ở Detroit.

Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt trong nội bộ Đảng Dân chủ.

Bà Stevens để thua trước ông El-Sayed trong cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Dân chủ tại Michigan vào tháng 8 - Ảnh: AFP

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer gọi đây là "sự phản bội đáng khinh", trong khi Chủ tịch Đảng Dân chủ Michigan Curtis Hertel tuyên bố bà Stevens không còn là thành viên của đảng tại bang này.

Tên bà Stevens sau đó đã bị xóa khỏi trang web của Đảng Dân chủ Michigan. Một số nghị sĩ tại Washington cũng thảo luận khả năng loại bà khỏi nhóm nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện trong những tháng cuối nhiệm kỳ.

Nhiều nhân viên văn phòng nghị sĩ của bà Stevens đã từ chức để phản đối. Một số cựu cố vấn còn đặt câu hỏi về ảnh hưởng của vị hôn phu Jason Turkish đối với quyết định của bà, song nữ nghị sĩ bác bỏ cáo buộc này.

Bà Stevens thừa nhận sự nghiệp chính trị có thể đã kết thúc, nhưng khẳng định quyết định ủng hộ ông Rogers hoàn toàn xuất phát từ ý chí cá nhân.

Phe Cộng hòa hưởng lợi từ chia rẽ?

Trong khi Đảng Dân chủ tìm cách kiểm soát bất đồng, phe Cộng hòa nhanh chóng tận dụng diễn biến này.

Tổng thống Donald Trump ca ngợi quyết định của bà Stevens, đồng thời công khai mời nữ nghị sĩ gia nhập Đảng Cộng hòa tại cuộc vận động tranh cử ở Iowa hôm 1-11.

Ông Rogers, ứng viên được bà Stevens ủng hộ, cũng gọi hành động của bà là biểu hiện của lòng dũng cảm trong chính trị.

Bà Stevens bên cạnh ông Rogers trong ngày công khai ủng hộ ông thay vì ứng viên từ đảng của mình - Ảnh: AP

Tuy nhiên, những rạn nứt nội bộ dường như chưa làm suy giảm sự ủng hộ của cử tri dành cho ông El-Sayed.

Khảo sát của New York Times và Đại học Siena công bố ngày 1-11 cho thấy ứng viên Dân chủ vẫn dẫn trước ông Rogers với tỉ lệ 53% so với 42%.

Chiến dịch của ông El-Sayed còn thông báo huy động thêm 1,2 triệu USD chỉ trong bốn giờ sau tuyên bố của bà Stevens.

Trước những tranh cãi, ông El-Sayed nhấn mạnh cuộc đua không xoay quanh cá nhân mình, ông Rogers hay bà Stevens, mà là tương lai của khoảng 10 triệu người dân Michigan.

Diễn biến tại Michigan đặc biệt đáng chú ý khi Đảng Cộng hòa hiện nắm thế đa số sít sao tại cả hai viện Quốc hội Mỹ.

Trong cuộc bầu cử ngày 3-11, cử tri sẽ quyết định 35 ghế Thượng viện và toàn bộ 435 ghế Hạ viện. Michigan nằm trong số những bang có thể tác động lớn đến cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát Thượng viện.

Nếu giành lại ít nhất một viện Quốc hội, Đảng Dân chủ có thể cản trở chương trình nghị sự của ông Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ và mở các cuộc điều tra đối với chính quyền của ông.