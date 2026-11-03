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Ông Trump khép lại chiến dịch bầu cử giữa kỳ bằng phát biểu ‘lạc quẻ’

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Thay vì các vấn đề nhức nhối như lạm phát, ông Trump dành phần lớn bài phát biểu cuối cùng trước thềm bầu cử giữa kỳ 2026 để nói về chuyện... chỉnh trang đô thị.

Ông Trump khép lại chiến dịch bầu cử giữa kỳ bằng phát biểu ‘lạc quẻ’ - Ảnh 2.

Ngày 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung vào chuyện chỉnh trang thủ đô Washington DC trong bài phát biểu cuối cùng trước thềm bầu cử giữa kỳ 2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 2-11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu vận động cuối cùng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra ngày 3-11.

Quan tâm hồ nước, ngó lơ lạm phát

Phát biểu tại Hồ Phản chiếu ở thủ đô Washington - công trình do chính ông chỉ đạo cải tạo nhưng liên tục gặp trục trặc, ông Trump dành phần lớn thời lượng nói về các dự án chỉnh trang công trình biểu tượng của thủ đô.

Trong khi đó, các vấn đề rất được cử tri quan tâm như lạm phát và cuộc chiến với Iran lại gần như không được ông nhắc tới.

Theo AFP, bài phát biểu đúng theo phong cách thường thấy của ông Trump: dài và lan man. Phải đến phút thứ 26, ông Trump mới nhắc đến chuyện bầu cử.

"Đây là ngày cuối cùng trước bầu cử giữa kỳ, cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng nhất trong đời chúng ta, tôi tin là vậy", ông Trump tuyên bố.

Ngay sau đó, ông quay lại chủ đề cải tạo đô thị. Ông cho rằng dự án cải tạo Hồ Phản chiếu "phải là dự án đoàn kết tất cả người Mỹ".

Lựa chọn này có phần lệch nhịp với bối cảnh chính trị hiện nay. Các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Dân chủ nhiều khả năng giành lại Hạ viện và có cơ hội chiếm cả Thượng viện.

Khi đó, phe Dân chủ có thể chặn chương trình lập pháp của ông Trump và mở các cuộc điều tra nhắm vào chính quyền.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer gọi đây là "thông điệp cuối cùng thảm hại". Ông Schumer cũng chỉ trích Tổng thống Trump làm ngơ trước chiến sự, các cáo buộc tham nhũng và chi phí sinh hoạt leo thang.

Phía ông Trump hiện chưa phản hồi các chỉ trích này.

Cử tri nghiêng về Đảng Dân chủ

Ông Trump khép lại chiến dịch bầu cử giữa kỳ bằng phát biểu ‘lạc quẻ’ - Ảnh 3.

Ông Trump phát biểu tại Hồ Phản chiếu ngày 2-11 - Ảnh: AFP

Cuộc đua vào Quốc hội Mỹ bước vào chặng cuối, với các cuộc thăm dò nghiêng về Đảng Dân chủ.

Đảng Cộng hòa hiện nắm 53/100 ghế Thượng viện. Để giành đa số, Đảng Dân chủ cần thêm 4 ghế. Như vậy, họ phải thắng ở nhiều bang mà ông Trump từng giành dễ dàng năm 2024.

Theo thăm dò của Reuters/Ipsos hoàn tất ngày 2-11, tỉ lệ ủng hộ ông Trump là 32%, không đổi so với tuần trước. Con số này chỉ nhỉnh hơn mức thấp kỷ lục 31% hồi hai tuần trước.

Reuters nhận định giá nhiên liệu tăng vọt từ khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra hồi tháng 2 tiếp tục là điểm yếu của Đảng Cộng hòa.

Khi được hỏi muốn đảng nào nắm Quốc hội, 46% cử tri chọn Đảng Dân chủ, 38% chọn Đảng Cộng hòa. Cách biệt 8 điểm phần trăm này đã thu hẹp so với mức 11 điểm của tuần trước.

Trong nhóm cử tri độc lập đã đăng ký, 50% coi lá phiếu là cách phản đối ông Trump. Chỉ 13% xem đó là sự ủng hộ tổng thống.

Có tới 78% cử tri xếp chi phí sinh hoạt là vấn đề rất quan trọng hoặc quan trọng nhất khi bỏ phiếu. Ở vấn đề này, Đảng Dân chủ được tin tưởng hơn (43% so với 32%).

Cử tri Dân chủ cũng hào hứng đi bầu hơn: 49% cho biết "rất hào hứng", so với 33% ở cử tri Cộng hòa.

Theo AFP, bầu cử giữa kỳ 2026 vừa lập kỷ lục về số người bỏ phiếu sớm, với hơn 57 triệu cử tri đã đi bầu.

Ông Trump khép lại chiến dịch bầu cử giữa kỳ bằng phát biểu ‘lạc quẻ’ - Ảnh 4.Ông Trump nói sẽ không đánh Iran, ông Vance khoe đã có tiến triển

Tổng thống Mỹ khẳng định không còn cân nhắc phương án tấn công Iran trở lại, trong khi giới chức của cả Mỹ và Iran đều phát ra nhiều thông điệp tích cực về triển vọng đàm phán.

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    Chủ đề: DonalD Trump hồ phản chiếu bầu cử giữa kỳ Mỹ

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

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