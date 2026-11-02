Nữ nghị sĩ Dân chủ bất ngờ ủng hộ phe Cộng hòa, ông Trump hết lời ca ngợi

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Haley Stevens - Ảnh: REUTERS

"Chào Michigan, như các bạn có thể đã biết, ứng viên Thượng viện đảng Dân chủ của chúng ta, ông Abdul El-Sayed, đã tuyên bố rằng tôi không còn được chào đón trong chiến dịch của ông ấy. Ông ấy đã đúng. Đó là lý do hôm nay tôi chính thức ủng hộ ông Mike Rogers vào Thượng viện Mỹ" - bà Stevens nói ngày 1-11.

Theo Đài CBS, đây là một bước đi gây sốc. Ông El-Sayed và bà Stevens từng tranh cãi gay gắt trong cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng sau đó quan hệ giữa hai người dường như đã dịu lại.

Tuy nhiên, căng thẳng lại bùng phát công khai trong những ngày gần đây, sau khi bà Stevens yêu cầu ông El-Sayed lên tiếng bác bỏ một video quảng cáo do một nhóm vận động độc lập thực hiện. Bà cho rằng video này có nội dung bài Do Thái.

Tại một cuộc họp báo sau tuyên bố trên, bà Stevens khẳng định đây là quyết định đúng đắn cho bang Michigan, đồng thời nhấn mạnh hành động này nhằm mục đích "sát cánh cùng đất nước".

"90% số phiếu tôi bầu sẽ dành cho đảng Dân chủ. Với cuộc đua Thượng viện, tôi chỉ là một lá phiếu, giống như mọi người dân Michigan khác. Lá phiếu Thượng viện của tôi sẽ dành cho ông Mike Rogers. Và tôi sẽ cho các bạn biết lý do. Đó là vì chúng ta phải sát cánh cùng đất nước" - bà Stevens nhấn mạnh.

Về phần mình, ông El-Sayed cho biết “thực sự không bận tâm đến bà Stevens".

"Michigan có 10 triệu dân và họ xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn từ chính quyền" - ông El-Sayed nói, đồng thời nhấn mạnh rằng "quan tâm đến những người còn lại hơn là nhân vật mà mọi người đang bàn tán".

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hết lời ca ngợi quyết định ủng hộ ông Rogers của bà Stevens. Ông cho rằng động thái này chứng tỏ bà Stevens có "lòng trung thành to lớn và gần như chưa từng có" đối với bang Michigan.

Trong bài phát biểu vận động tranh cử tại bang Iowa, ông Trump cho biết ông không quen biết cá nhân nữ nghị sĩ Stevens, nhưng rất muốn bà gia nhập đảng Cộng hòa.

Trong khi đó các đồng nghiệp của bà Stevens tại đảng Dân chủ đã nhanh chóng lên tiếng lên án quyết định này, gọi đó là sự phản bội và nói rằng bà Stevens đã lạc lối.

Theo Đài CNN, đội ngũ của bà Stevens tại Quốc hội "sốc và đau lòng", cũng như đã từ chức trước quyết định của bà về việc công khai ủng hộ ứng viên Cộng hòa.