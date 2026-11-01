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Mỹ bắt cô gái dọa bắn ông Trump tại Florida

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Cô gái 21 tuổi tuyên bố trên mạng xã hội rằng cô dự định bắn Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động của ông ở thành phố Daytona Beach, bang Florida, Mỹ.

Mỹ bắt cô gái dọa bắn ông Trump tại Florida - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới khi đến dự tiệc Halloween tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 31-10-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 1-11, báo South China Morning Post đăng tin nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ cô gái 21 tuổi tên Allison Albro, sau khi cô tuyên bố sẽ bắn Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở thành phố Daytona Beach, bang Florida.

Ông Trump đến Daytona Beach vào hôm 30-10 để vận động cử tri ủng hộ ứng viên Đảng Cộng hòa Byron Donalds trong cuộc đua vào ghế thống đốc bang.

Theo trang Tribune News Service, các điều tra viên cho biết vào đêm trước đó, Albro đã đăng một bài viết trên mạng xã hội, kèm ảnh chân dung và dòng chú thích: "Ngày mai tôi sẽ đến cuộc vận động của ông Trump ở thành phố mình để bắn ông ta bằng khẩu Glock! Chúc tôi may mắn nhé mọi người!".

Bài đăng này đã thu hút sự chú ý của các nhân viên Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Mật vụ Mỹ. Hai cơ quan này sau đó liên hệ Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Volusia ở bang Florida để thông báo về lời đe dọa trên.

Cảnh sát trưởng hạt Volusia Mike Chitwood thông báo Albro bị bắt vào hôm 30-10, đồng thời chia sẻ lại bài viết của cô trên trang mạng xã hội của cơ quan nhằm cảnh báo rằng các điều tra viên sẽ "không dung thứ cho những lời đe dọa ám sát tổng thống".

Hồ sơ cho thấy Albro bị cáo buộc đe dọa giết người bằng văn bản và sử dụng trái phép thiết bị liên lạc hai chiều để hỗ trợ thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng. Đến ngày 31-10, Albro chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận.

Trong 24 giờ đầu tiên, bài đăng của ông Chitwood được chia sẻ khoảng 20.000 lần.

Khi lực lượng chức năng đến nhà Albro ở Daytona, cô được cho là đang khóc và nói rằng mình biết lý do họ có mặt tại đó. Cô cho biết mẹ của mình đã gọi điện nhắc về bài đăng và cô đã gỡ xuống.

Theo bản khai, Albro giải thích rằng "rõ ràng đó chỉ là một trò đùa" và cô không sở hữu súng Glock, cũng như không thích súng đạn. Cô thừa nhận mình không thích Tổng thống Trump, nhưng không có ý định bắn bất kỳ ai.

Văn phòng cảnh sát trưởng thông tin lực lượng chức năng đã khám xét nhà Albro, nhưng không tìm thấy súng hay vũ khí nào.

"Tôi thực sự khuyên bất kỳ ai đang nghĩ đến việc đăng một 'trò đùa' tương tự hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm vậy" - ông Chitwood cảnh báo. Vị cảnh sát trưởng này từng nhiều lần thể hiện quan điểm cứng rắn trước các lời đe dọa trên mạng. 

Các công tố viên đã đề nghị tiếp tục giam giữ Albro trong thời gian chờ xét xử. Cô hiện vẫn bị tạm giam tại nhà tù hạt Volusia và không được bảo lãnh tại ngoại cho đến phiên điều trần tiếp theo.

Mỹ bắt cô gái dọa bắn ông Trump tại Florida - Ảnh 2.Tin tức thế giới 1-11: Iran nói giọng điệu của Mỹ đã thay đổi; Thổ Nhĩ Kỳ bất bình vụ Biển Đen

Hội nghị ngoại trưởng Nhóm G20 không đạt được tuyên bố chung; Liên hợp quốc yêu cầu điều tra cái chết của nhân viên bị Houthi giam giữ; Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine "hành động có trách nhiệm"... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 1-11.

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    Chủ đề: vận động Bầu cử giữa kỳ ám sát Florida Donald Trump

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