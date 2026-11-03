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Ông Trump nói sẽ không đánh Iran, ông Vance khoe đã có tiến triển

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Tổng thống Mỹ khẳng định không còn cân nhắc phương án tấn công Iran trở lại, trong khi giới chức của cả Mỹ và Iran đều phát ra nhiều thông điệp tích cực về triển vọng đàm phán.

Ông Trump nói sẽ không đánh Iran, ông Vance tin sắp có thỏa thuận - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 31-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể sẽ không nối lại các đòn tấn công nhằm vào Iran như từng đe dọa.

Mỹ phát tín hiệu tích cực

Những tuần gần đây, ông Trump nhiều lần ám chỉ sẽ tấn công Iran trở lại sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3-11.

Tuy nhiên, mới đây, khi được hỏi liệu có đang cân nhắc phương án này, ông chỉ đáp gọn: "Không".

Gần như cùng lúc, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran muốn đạt được giải pháp càng sớm càng tốt.

Dù vậy, ông Trump vẫn nhắc lại lằn ranh đỏ của Washington: "Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và họ hiểu điều đó. Nếu để Iran có vũ khí hạt nhân, nước Mỹ sẽ không bao giờ vận hành như trước được nữa".

Những tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra cùng ngày Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington đã có "một số cuộc trao đổi tốt đẹp" với phía Iran.

"Tổng thống (Trump) và tôi đều khá lạc quan về triển vọng đạt được một giải pháp thông qua đàm phán. Chắc chắn chúng tôi đã có một số tiến triển", ông Vance tuyên bố.

Ông cũng cho biết Mỹ chưa đặt ra thời hạn nào buộc Iran phải chấp nhận thỏa thuận.

Iran cũng kỳ vọng kết quả khả quan

Ông Trump nói sẽ không đánh Iran, ông Vance tin sắp có thỏa thuận - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 19-10 - Ảnh: AFP

Theo một quan chức nắm được nội dung đàm phán, phái đoàn Iran đã rời Doha (Qatar) ngày 1-11. Vị này nhấn mạnh lý do rời Qatar "không phải vì đàm phán gặp trục trặc" và các bên vẫn đang trao đổi xoay quanh một bản dự thảo đề xuất.

Đến tối 2-11, phía trung gian Qatar tiếp tục tới Tehran để bàn với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi về một phiên bản dự thảo thỏa thuận Mỹ - Iran.

Phát biểu với truyền thông, ông Araghchi cho biết các cuộc tham vấn qua trung gian Qatar và Pakistan đang diễn ra "rất khẩn trương".

"Chúng tôi đã đưa ra các điều kiện và đề xuất của mình. Mọi thứ giờ phụ thuộc vào sự tỉnh táo chính trị của Washington", ông Araghchi nói với Hãng thông tấn nhà nước IRNA.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết đề xuất 7 bước mà Tehran đưa ra hồi tháng 9, nay được rút gọn để có thể thực hiện trong 2 ngày, vẫn là nền tảng đàm phán. Ông gọi việc rút ngắn thời gian là "thêm một minh chứng cho thiện chí của Iran".

Tuy nhiên, ông Baghaei nhấn mạnh lập trường cốt lõi không thay đổi: Tehran chỉ quay lại đàm phán hạt nhân sau khi xác minh mọi điều kiện đã được đáp ứng. 

Ông cũng bác khả năng chuyển kho uranium làm giàu cao của Iran sang nước khác.

Eo biển Hormuz vẫn chưa yên

Ông Trump nói sẽ không đánh Iran, ông Vance tin sắp có thỏa thuận - Ảnh 3.

Tàu thuyền bị kẹt tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Iran ngày 11-6 - Ảnh: AP

Dù tín hiệu ngoại giao có phần khởi sắc, tình hình trên biển vẫn căng thẳng. 

Theo Hãng tin AFP, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một con tàu đã trúng "vật thể không xác định" ngoài khơi Lima (Oman), gần cửa eo biển Hormuz, ngày 1-11.

"Thuyền trưởng báo cáo tàu bị thủng một lỗ ở mạn phải. Tàu và thủy thủ đoàn an toàn", UKMTO thông tin.

Trước đó, hãng vận tải Nakilat của Qatar cho biết một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này bị các vật thể không xác định tấn công tại vùng Vịnh hôm 30-10.

Theo Reuters, tàu chở dầu thường xuyên bị tấn công tại vùng Vịnh và Biển Đỏ kể từ khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, tàu LNG hiếm khi trở thành mục tiêu. Lần gần nhất một tàu LNG của Qatar gặp nạn là vào đầu tháng 7.

Ông Trump nói sẽ không đánh Iran, ông Vance nói đã có tiến triển - Ảnh 4.Iran đàm phán 'rất sâu' với Mỹ: Ngoại giao con thoi và hàng chục cuộc điện đàm

Giữa nguy cơ Mỹ có thể không kích trở lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ thông qua bên trung gian đang diễn ra rất sâu.

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    Chủ đề: JD Vance Iran Donald Trump Mỹ eo biển Hormuz

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

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