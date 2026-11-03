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Iran đàm phán 'rất sâu' với Mỹ: Ngoại giao con thoi và hàng chục cuộc điện đàm

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Giữa nguy cơ Mỹ có thể không kích trở lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ thông qua bên trung gian đang diễn ra rất sâu.

Iran nói đang đàm phán 'rất sâu' với Mỹ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, trong cuộc trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn IRNA ngày 2-11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói: "Trước tính chất nhạy cảm và mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện nay, các cuộc tham vấn và thảo luận đang diễn ra rất sâu. 

Qatar và Pakistan đang đóng vai trò trung gian rất tích cực trong các cuộc đàm phán này".

Nhà ngoại giao Iran thông tin nước này đã đưa ra một kế hoạch rõ ràng cùng những điều kiện công bằng nhằm tìm kiếm lối thoát ngoại giao cho cuộc xung đột. Qatar và Pakistan đang đóng vai trò trung gian tích cực, với hàng chục cuộc điện đàm và các nỗ lực ngoại giao con thoi được đẩy mạnh.

"Chúng tôi đã công bố những điều kiện cụ thể và trình bày kế hoạch đã được xây dựng. Giờ đây, mọi chuyện phụ thuộc vào việc phía Mỹ có đủ tỉnh táo về chính trị và có thiện chí lựa chọn con đường ngoại giao khôn ngoan hay không, hay sẽ tiếp tục đẩy tình hình đến chỗ gây hấn và tiến hành các chiến dịch quân sự như những lần trước" - ông nói.

Ngoại trưởng Iran cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào tái diễn hoặc âm mưu lừa dối nào của đối phương cũng sẽ vấp phải phản ứng "mạnh mẽ hơn nhiều và khiến đối phương phải hối tiếc hơn trước".

Ông Araghchi tuyên bố Iran sẽ không khuất phục trước sức ép.

Ông nhắc lại rằng việc mở lại eo biển Hormuz và nối lại đầy đủ các cuộc đàm phán phụ thuộc trực tiếp vào việc chấp nhận vô điều kiện "những điều kiện chính đáng của Iran".

Cùng ngày, Đài Press TV đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei, trong đó họ nhấn mạnh cần tiếp tục hợp tác chiến lược giữa Tehran và Matxcơva theo lộ trình đã được hai nước đề ra.

Họ đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt tập trung vào tình hình tại Trung Đông.

Theo TTXVN, những thông tin trên được công bố trong bối cảnh Iran đang duy trì những cuộc tiếp xúc ngoại giao thông qua các bên trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel, đồng thời thúc đẩy các điều kiện để khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trong diễn biến khác, ngày 2-11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo thành lập lữ đoàn bán quân sự Janfada đầu tiên, đồng thời chuẩn bị triển khai lực lượng tới các khu vực miền nam và miền tây nước này nhằm tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ trước nguy cơ tái bùng phát xung đột quân sự với Mỹ và Israel. 

Động thái trên cho thấy Iran đang tìm cách mở rộng nguồn lực quốc phòng thông qua việc tổ chức và huấn luyện lực lượng dân sự, bên cạnh các đơn vị quân đội chính quy và IRGC, nhằm tăng cường khả năng ứng phó nếu xung đột quân sự tiếp tục leo thang.

Iran đàm phán 'rất sâu' với Mỹ: Ngoại giao con thoi và hàng chục cuộc điện đàm - Ảnh 2.Ông Trump có phát biểu mới về Iran: Tôi muốn cư xử 'tử tế'

Ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, Tổng thống Trump một lần nữa tuyên bố cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc, dù thông qua thỏa thuận hay một cuộc tấn công khác của Mỹ.

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    Chủ đề: đàm phán Trung Đông Iran Mỹ Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi

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