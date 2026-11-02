Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Dự báo kịch bản xấu nhất của NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại cuộc gặp ở Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 24-6-2026 - Ảnh: AFP

Hôm 1-11, báo Politico đăng tin độc quyền: Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào ngày 3-11.

Theo 5 nhà ngoại giao NATO, các đồng minh châu Âu lo ngại rằng thất bại của Đảng Cộng hòa có thể khiến Tổng thống Donald Trump gia tăng đáng kể những cuộc công kích nhằm vào liên minh quân sự này.

Họ cho rằng nếu ông Trump bị Quốc hội Mỹ kiềm chế về chính sách đối nội, ông Trump - với tư cách là tổng tư lệnh quân đội Mỹ - có thể tìm cách củng cố di sản của mình trên mặt trận đối ngoại, nơi ông có quyền tự do hành động hơn. Điều đó có thể đồng nghĩa với việc ông sẽ rút thêm hàng ngàn binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu.

Các nhà ngoại giao cho biết ông Trump cũng có thể tìm cách cắt giảm khoản đóng góp của Mỹ vào ngân sách chung của NATO, hạn chế chương trình Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) do NATO hậu thuẫn nhằm mua vũ khí cho Ukraine, đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ với Nga.

"Thông thường, các tổng thống ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ có xu hướng vừa trút bỏ những bức xúc, vừa có những bước đi mạo hiểm trong chính sách đối ngoại" - một quan chức quốc phòng cấp cao của châu Âu chỉ ra. Theo người này, việc công kích NATO "dường như là một phần nhất quán trong thế giới quan của ông Trump".

Chia sẻ với báo Politico, bà Olivia Wales, trợ lý thư ký báo chí Nhà Trắng, trong khi đó lại nói rằng "Tổng thống Trump đã làm được nhiều điều cho NATO hơn bất kỳ ai khác".

Bà nêu ra những thành công của ông Trump trong việc đạt được thỏa thuận với các đồng minh về việc nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP vào năm 2035, tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đảo Greenland và những nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Tuy nhiên, bà cho biết ông Trump "vẫn kiên quyết cho rằng các đồng minh NATO lẽ ra phải sát cánh với Mỹ" trong cuộc chiến tại Iran.

Bà lưu ý thêm: "Tổng thống Trump sẽ không ngần ngại tiếp tục thúc đẩy các lợi ích của chúng tôi ở trong nước cũng như ở nước ngoài".

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3-11 sẽ quyết định liệu Đảng Cộng hòa của ông Trump có tiếp tục duy trì thế kiểm soát mong manh tại Quốc hội Mỹ hay không. Nếu Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội Mỹ, các chính sách của ông Trump sẽ khó được thông qua hơn trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Theo báo Politico, nhiều dự báo cho rằng Đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng tại Hạ viện và có khả năng giành quyền kiểm soát Thượng viện.