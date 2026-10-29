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Một nước thuộc NATO chuẩn bị xây 150 hầm trú ẩn ngay sát biên giới Nga

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Estonia đang lên kế hoạch xây 150 hầm trú ẩn dọc biên giới với Nga, nhằm củng cố năng lực phòng thủ.

Một nước NATO chuẩn bị xây 150 hầm trú ẩn ngay sát biên giới Nga - Ảnh 1.

Các hầm trú ẩn dự kiến được xây dựng tại khu vực Ida-Virumaa, giáp biên giới Nga - Ảnh: UA NEWS

Theo tờ Kyiv Independent ngày 29-10, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Martin Herem thông báo nước này đang lên kế hoạch xây dựng khoảng 150 hầm trú ẩn dọc biên giới với Nga, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.

Theo Đài ERR của Estonia, các công trình này dự kiến được xây dựng tại vùng Ida-Virumaa, giáp biên giới Nga. Trong đó khoảng 100 hầm sẽ nằm trên đất nhà nước, còn 50 hầm được bố trí trên đất tư nhân hoặc đất do chính quyền địa phương quản lý.

Tuy nhiên ông Herem chưa cung cấp thông tin chi tiết về mục đích sử dụng, cũng như cách thức vận hành các công trình này.

Kế hoạch trên được công bố trong bối cảnh các nước thành viên NATO ở khu vực Baltic đang tăng cường năng lực phòng thủ, trước những lo ngại về mối đe dọa an ninh từ Nga.

Những năm gần đây, một số nước đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng, đồng thời chú trọng nâng cao khả năng ứng phó của người dân trước các tình huống khẩn cấp.

Giới chức NATO nhiều lần cảnh báo về nguy cơ máy bay không người lái (drone) Nga xâm nhập, vi phạm không phận, gây ra các hoạt động phá hoại và mối đe dọa an ninh hỗn hợp khác.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2-2022, NATO cũng tăng cường hiện diện quân sự tại sườn đông thông qua việc triển khai thêm binh sĩ và xây dựng các phương án phản ứng nhanh.

Đầu tháng 10, quân đội Estonia thông báo sẽ điều chuyển một lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu đến căn cứ quân sự cách biên giới Nga chưa đầy 50km, nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công từ Nga.

Hiện Estonia dành khoảng 5,4% GDP cho quốc phòng, vượt mục tiêu 5% mà NATO đặt ra.

Không chỉ Estonia, một số quốc gia cũng đang tăng tốc củng cố phòng tuyến trước những lo ngại an ninh ngày càng gia tăng.

Ngày 26-10, quân đội Latvia thông báo lữ đoàn NATO đồn trú tại nước này đã bắt đầu cuộc diễn tập triển khai lực lượng quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó tại Litva, Bộ trưởng Nội vụ Martynas Katelynas kêu gọi triển khai binh sĩ dọc biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga như một biện pháp phòng ngừa.

Latvia gần đây cũng xây dựng hàng rào mới dài 280km dọc biên giới với Nga, trong khi Phần Lan vừa hoàn thành hàng rào biên giới dài 200km vào tháng 9.

- Ảnh 1.Rầm rộ điều động hệ thống Patriot ở Ba Lan, Thụy Điển

Thụy Điển sẽ đưa hệ thống Patriot bảo vệ trung tâm hậu cần NATO ở Ba Lan, trong khi Warsaw cũng bố trí các khẩu đội Patriot sát biên giới Ukraine.

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    Chủ đề: hầm trú ẩn ​Nga Estonia biên giới

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