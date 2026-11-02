Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Giới siêu giàu đổ tiền cho đảng nào?

Một số nhà tài trợ hàng đầu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong đó ông Elon Musk dẫn đầu về số tiền quyên góp - Ảnh: NEW YORK TIMES

Ngày 1-11, báo New York Times cho biết hàng trăm triệu USD đã đổ vào hệ thống chính trị Mỹ kể từ tháng 8.

Bảng xếp hạng cập nhật cho thấy 20 nhà tài trợ hàng đầu đã rót tổng cộng khoảng 2 tỉ USD vào các cuộc đua cấp liên bang trong mùa bầu cử này.

Theo dữ liệu của công ty theo dõi truyền thông AdImpact, đây là kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ có mức chi cho quảng cáo chính trị cao nhất kể từ năm 2018. Trong bối cảnh đó, các nhà tài trợ siêu giàu đóng vai trò đặc biệt lớn.

Khoản tiền 2 tỉ USD của họ sẽ được sử dụng cho nhiều hoạt động vận động tranh cử. Con số này tương đương khoảng 15% tổng chi phí quảng cáo trong kỳ bầu cử lần này.

Ba nhà tài trợ siêu giàu mới, đều thuộc Đảng Dân chủ, đã lọt vào bảng xếp hạng mới cập nhật. Tuy nhiên cũng như hồi mùa hè, danh sách những người chi tiền nhiều nhất vẫn nghiêng mạnh về Đảng Cộng hòa và giới công nghệ.

Những bất lợi mà Đảng Cộng hòa đối mặt, trong đó có cuộc chiến với Iran vốn không được lòng nhiều cử tri và giá cả tiêu dùng cao, đang ngày càng gia tăng trong những tháng gần đây.

Vì vậy ở một mức độ nhất định, Đảng Cộng hòa kỳ vọng lợi thế trong việc thu hút sự hậu thuẫn từ các tỉ phú công nghệ và những nhà tài trợ lớn khác của đảng này sẽ giúp giảm bớt những thách thức đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao Huân chương Khoa học quốc gia cho tỉ phú Elon Musk tại Viện Hòa bình ở thủ đô Washington D.C, Mỹ ngày 8-10-2026 - Ảnh: AFP

Một số nhà tài trợ trong top 20 được xếp chung do có quan hệ gia đình hoặc quan hệ kinh doanh mật thiết.

Báo New York Times chia các nhà tài trợ thành bốn nhóm. Hai nhóm đầu tiên chủ yếu gồm những người có mối liên hệ với ngành công nghệ hoặc tiền mã hóa. Hai nhóm còn lại gồm các tổ chức phi lợi nhuận và những nhà tài trợ lâu năm của các đảng phái chính trị.

Không có nhà tài trợ nào có mức chi tiêu sánh được với tỉ phú Elon Musk. Ông đã quyên góp số tiền gần gấp ba lần nhà tài trợ đứng thứ hai, nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trong vài tháng qua, ông Musk đã chi hơn 200 triệu USD để hỗ trợ Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton giành ghế tại Thượng viện, trong đó có việc triển khai một chiến dịch vận động cử tri quy mô lớn tại bang này. Những khoản đóng góp khác của ông Musk được chuyển đến các nhóm chính trị hoạt động trong các cuộc bầu cử tại bang Kentucky và Alaska.

Ông Musk là một ví dụ nổi bật cho thấy ngành công nghệ đang ngày càng ủng hộ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3-11-2026 sẽ quyết định liệu Đảng Cộng hòa của ông Trump có tiếp tục duy trì thế kiểm soát mong manh tại Quốc hội Mỹ hay không. Nếu Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội Mỹ, các chính sách của ông Trump sẽ khó được thông qua hơn trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Danh sách 20 nhà tài trợ hàng đầu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ năm 2026 (tính đến ngày 1-11-2026) - Bảng: Bình An xử lý - Nguồn: New York Times