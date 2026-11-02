Vụ tai nạn gần nhà ông Trump: Thống đốc Florida nói máy bay lao xuống như tên lửa

Máy bay rơi tạo thành quả cầu lửa tại hạt Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 1-11-2026 - Ảnh: FOX 13 TAMPA BAY

Toàn bộ 9 người trên máy bay tư nhân Learjet 60 đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay rơi xuống rồi bốc cháy dữ dội, tạo thành quả cầu lửa tại hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ), vào đầu giờ chiều 1-11 (theo giờ địa phương).

Theo Đài CNN, hồ sơ của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cho thấy đây là vụ tai nạn máy bay gây chết người nghiêm trọng thứ hai tại Mỹ từ đầu năm đến nay, sau vụ rơi máy bay khiến 12 người thiệt mạng ở bang Missouri hồi tháng 6.

"Đây là một vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Nó trông giống như một quả tên lửa đang lao xuống và để lại một hố lớn bên đường" - Thống đốc bang Florida Ron DeSantis nói với các phóng viên tại hiện trường.

Theo Đài NPR, các bản ghi âm liên lạc với kiểm soát không lưu và dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc máy bay đang bay về hướng đông ở độ cao 35.000 feet (khoảng 11km) thì phi công thông báo gặp tình trạng nhiễu động, đóng băng và mưa, đồng thời đề nghị được tăng độ cao thêm 2.000 feet (khoảng 610m).

Chỉ ít phút sau, máy bay đột ngột lao xuống theo phương gần như thẳng đứng, với tốc độ hạ độ cao ban đầu là 10.000 feet/phút (3.048m/phút), sau đó tăng lên 20.000 feet/phút (6.096m/phút) và cuối cùng đạt 30.000 feet/phút (9.144m/phút), vượt quá giới hạn thiết kế của máy bay.

Một phi công tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phát tín hiệu cầu cứu. Chiếc máy bay nghiêng mạnh sang phải trước khi đâm xuống mặt đất.

Video do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy mặt đường bị biến dạng tại vị trí máy bay lao xuống, tạo thành một hố lớn.

Một quan chức địa phương cho biết khoảng 600 người cần được bố trí nơi trú tạm do hiện trường vụ tai nạn chắn lối vào một khu dân cư gồm các nhà di động, khiến cư dân không thể tiếp tục ở đó.

Khói bốc lên tại vị trí máy bay rơi xuống ở hạt Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 1-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy gọi đây là "thảm kịch kinh hoàng".

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Không rõ chiếc máy bay có được trang bị thiết bị ghi âm buồng lái hay không. Thiết bị này có thể cung cấp những thông tin quan trọng cho các điều tra viên của NTSB.

Giới chức địa phương chưa công bố danh tính 9 người có mặt trên máy bay, cũng như chưa cho biết trong số đó có bao nhiêu hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Máy bay khởi hành từ thành phố Austin, bang Texas và đang trên đường đến Bahamas. Theo Hãng tin AFP, máy bay rơi xuống khu vực gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Florida.

Các điều tra viên NTSB dự kiến đến địa điểm trong ngày 1 và 2-11. Một cuộc họp báo cũng dự kiến được tổ chức trong ngày 2-11.

Theo dữ liệu của Tổ chức An toàn bay (FSF), đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất từng xảy ra với dòng máy bay Learjet 60. Năm 2008, một chiếc Learjet 60 đang trên đường đến Los Angeles đã rơi, khiến 4 người thiệt mạng.