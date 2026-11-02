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Rơi máy bay gần nhà riêng của ông Trump ở Florida, 9 người chết

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Ngày 1-11, một chiếc máy bay tư nhân Learjet đã rơi xuống khu dân cư ở phía nam bang Florida của Mỹ, cách không xa khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Rơi máy bay gần nhà riêng của ông Trump ở Florida, 9 người chết - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay ở hạt Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 1-11-2026 - Ảnh: AP

Hãng tin AFP cập nhật 9 người trên máy bay đã thiệt mạng khi vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h50 ngày 1-11 (giờ địa phương).

Một số đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay lao xuống mặt đất với tốc độ cao, trong tình trạng gần như thẳng đứng, tạo ra một quả cầu lửa lớn và để lại một hố cháy gần tuyến đường đông đúc.

"Vụ rơi máy bay hôm nay tại hạt Palm Beach, bang Florida là một thảm kịch kinh hoàng" - Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy bình luận, đồng thời xác nhận toàn bộ 9 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Ông Duffy thông tin chiếc máy bay Learjet 60 khởi hành từ thành phố Austin, bang Texas và đang trên đường đến Bahamas.

Rơi máy bay gần nhà riêng của ông Trump ở Florida, 9 người chết - Ảnh 3.

Hiện trường vụ rơi máy bay ở hạt Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 1-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Vụ tai nạn xảy ra gần Cresthaven, một khu dân cư thuộc hạt Palm Beach, cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump chỉ khoảng 11km.

Tổng thống Trump cũng có mặt tại Mar-a-Lago vào hôm 1-11 và đã rời sân bay gần đó - nơi vừa được đổi tên thành Sân bay quốc tế Tổng thống Donald J. Trump. Ông lên chuyên cơ Air Force One lúc 11h55 ngày 1-11 (giờ địa phương), tức khoảng một giờ trước khi chiếc Learjet gặp nạn.

Khu vực trên được ghi nhận có dông bão. Ông Trump cầm dù khi lên chuyên cơ Air Force One.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo cơ quan này cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ điều tra vụ tai nạn.

- Ảnh 1.Mỹ bắt cô gái dọa bắn ông Trump tại Florida

Cô gái 21 tuổi tuyên bố trên mạng xã hội rằng cô dự định bắn Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động của ông ở thành phố Daytona Beach, bang Florida, Mỹ.

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    Chủ đề: Florida Donald Trump rơi máy bay máy bay Mar-a-Lago

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