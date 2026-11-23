Các quân nhân Ba Lan tập trung bên cạnh xe cứu hỏa gần địa điểm một vật thể rơi xuống, tại khu vực Rudnik và Sanem, Ba Lan ngày 20-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Ba Lan xác định cả 3 tên lửa rơi xuống nước này đều là Kh-101 của Nga

Theo Hãng tin AFP, ngày 22-11, giới chức Ba Lan thông báo họ đã xác định được 3 vật thể bay rơi xuống khu vực đông nam nước này là tên lửa hành trình của Nga, trong bối cảnh liên minh quân sự NATO chuẩn bị tổ chức cuộc họp về vụ việc mà Thủ tướng Ba Lan gọi là "hành động khiêu khích".

Văn phòng công tố tại thành phố Lublin, đông nam Ba Lan, cho biết kết quả kiểm tra những mảnh vỡ tên lửa rơi xuống các ngôi làng Nowy Lipowiec, Rudnik và Molodycz hôm 20-11 cho thấy cả ba đều là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga.

Họ nói "tất cả tên lửa này đã được sản xuất trong quý 4-2026 tại một nhà máy ở Dubna, vùng Matxcơva".

Phía Nga chưa lên tiếng.

Ban đầu, giới chức Ba Lan cho rằng có hai tên lửa và một máy bay không người lái (drone) sử dụng động cơ phản lực liên quan đến vụ việc. Không có ai bị thương khi các tên lửa rơi xuống, dù một trong những vụ va chạm đã gây ra tiếng nổ và hỏa hoạn.

Các nước thành viên NATO sẽ họp tại Brussels vào ngày 23-11 để thảo luận về vụ việc. Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gọi đây là "hành động khiêu khích có chủ ý" của Điện Kremlin. Các tên lửa rơi xuống gần khu vực hàng ngàn binh sĩ thuộc "Liên minh tự nguyện" tập trận.

Tàu hàng Nga bị drone Ukraine tấn công được lai dắt về vùng biển Nga

Giới chức Phần Lan thông tin chiếc tàu chở hàng Nga bị máy bay không người lái (drone) của Ukraine tấn công trên biển Baltic đã được lai dắt về vùng biển Nga vào ngày 22-11, sau khi đám cháy trên tàu được khống chế, theo Hãng tin AFP.

Con tàu mang tên Sparta II bị tấn công trong vùng biển quốc tế ở vịnh Phần Lan vào hôm 21-11, khiến hỏa hoạn bùng phát và thủy thủ đoàn phải sơ tán. Một thành viên thủy thủ đoàn bị thương nhẹ.

Con tàu sau đó trôi dạt vào vùng biển Phần Lan và được neo đậu cách Helsinki khoảng 90km về phía đông trong lúc lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa. Công tác chữa cháy do giới chức Phần Lan thực hiện, với sự hỗ trợ của các tàu cứu hộ Estonia và Nga.

"Việc lai dắt tàu Sparta II đã có thể bắt đầu. Hình ảnh từ camera nhiệt cho thấy một số container vẫn còn nóng, nhưng con tàu đã đủ ổn định để bắt đầu lai dắt" - Lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực vịnh Phần Lan viết trên mạng xã hội X chiều 22-11 (giờ địa phương).

Ông Mikko Hirvi, người đứng đầu Đơn vị An toàn và an ninh hàng hải thuộc Lực lượng Biên phòng Phần Lan, cho biết việc các tàu Nga lai dắt tàu hàng này về vùng biển Nga là "giải pháp tốt nhất và an toàn nhất cho Phần Lan".

Iran công bố bệ phóng tên lửa mới, chỉ huy quân sự thách thức Mỹ

Đường phố Tehran, Iran ngày 22-11-2026 - Ảnh: AFP

Cuối ngày 22-11, Hãng tin AFP tường thuật Iran vừa công bố một bệ phóng tên lửa mới, đồng thời các chỉ huy quân sự cấp cao của nước này đưa ra những tuyên bố thách thức Mỹ, nhấn mạnh năng lực quân sự của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Một bệ phóng có khả năng phóng đồng thời hai tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng đã được công bố lần đầu tiên" - truyền hình quốc gia Iran đưa tin hôm 21-11.

Truyền hình Iran phát hình ảnh Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi và Tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ thuộc IRGC Majid Mousavi tham quan một căn cứ tên lửa ngầm.

"Những thiệt hại mà kẻ thù của chúng ta phải gánh chịu mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta sẽ chứng kiến sự nhục nhã của họ" - ông Vahidi tuyên bố.

Trong khi đó, ông Mousavi tuyên bố: "Năng lực của chúng ta đã được nâng cao qua hai cuộc xung đột gần đây, và các loại vũ khí có tính năng vượt trội của chúng tôi có thể khiến đối phương phải dè chừng".

Ấn Độ và Trung Quốc đàm phán giảm căng thẳng biên giới

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận nước này và Trung Quốc đã kết thúc vòng đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn thứ hai nhằm làm giảm căng thẳng ở khu vực biên giới dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở Arunachal Pradesh, đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm ngăn ngừa xung đột giữa các binh sĩ đóng quân ở biên giới khi mùa Đông khắc nghiệt đang đến gần.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn tin sở tại cho biết vòng đàm phán mới nhất này được tiến hành từ ngày 8-11, kéo dài gần 10 ngày và chỉ có một khoảng nghỉ ngắn ở giữa. Các nội dung chi tiết của cuộc họp được giữ bí mật tuyệt đối.

Trung tướng Girish Kalia, Tư lệnh Quân đoàn III, dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Ấn Độ. Phía Trung Quốc cũng cử người đồng cấp nhưng hiện chưa rõ danh tính. Ngoài ra, đại diện của Bộ Ngoại giao cũng có mặt.

Mục tiêu của vòng đàm phán này là thiết lập các giao thức hợp tác rõ ràng giữa hai bên, ngăn ngừa hiểu lầm và đối đầu giữa các nhóm binh sĩ tuần tra của hai nước, đồng thời duy trì các kênh liên lạc mở và giảm leo thang căng thẳng ở khu vực. Hiện hai nước đều đang triển khai một lượng lớn binh sĩ ở dọc đường LAC.

Nhật Bản kiểm tra lý lịch 2,8 triệu người làm việc với trẻ em

Từ ngày 25-12-2026, Nhật Bản sẽ chính thức áp dụng quy định bắt buộc kiểm tra lý lịch tư pháp với những người làm công việc thường xuyên tiếp xúc với trẻ em tại trường học, cơ sở chăm sóc trẻ và các tổ chức phúc lợi trẻ em.

Quy định mới dự kiến áp dụng đối với khoảng 2,8 triệu người trên toàn quốc, nhằm tăng cường phòng ngừa nguy cơ xâm hại và xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em.

Nhật Bản sẽ triển khai hệ thống kiểm tra lý lịch tư pháp dựa trên mô hình Dịch vụ Công bố và ngăn chặn (DBS) của Anh. Theo đó, các cơ sở giáo dục và chăm sóc trẻ em thuộc diện quy định bắt buộc phải tham gia hệ thống nhằm ngăn ngừa những người có tiền án liên quan đến các hành vi xâm hại làm công việc tiếp xúc trực tiếp với trẻ em.

Triều Tiên sẵn sàng thắt chặt quan hệ với các nước tôn trọng chủ quyền của mình

Sáng 23-11, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng tăng cường tình hữu nghị và hợp tác với tất cả quốc gia tôn trọng chủ quyền của Triều Tiên.

Phát biểu sau khi tiếp nhận quốc thư của các đại sứ mới được bổ nhiệm từ nhiều quốc gia, ông Kim cho rằng môi trường an ninh tại Đông Á đòi hỏi Triều Tiên phải tăng cường năng lực bảo đảm an ninh, đồng thời bảo vệ quyền theo đuổi các lợi ích của mình.

Trượt băng công cộng ở Budapest Du khách trượt băng tại sân băng City Park Ice Rink, sân trượt băng công cộng ở thủ đô Budapest, Hungary ngày 22-11-2026 nhân dịp địa điểm này kỷ niệm 100 năm thành lập - Ảnh: AFP