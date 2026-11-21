Hệ thống lắp đặt tại 113 phòng học, gồm nhiều camera có chức năng kiểm tra và nhận diện khuôn mặt, đếm số người - Ảnh: MAGNIFIC

Theo South China Morning Post (SCMP), thông tin về hệ thống được một số sinh viên Đại học Nam Kinh chia sẻ trên mạng xã hội trước khi hệ thống dự kiến đi vào hoạt động.

Camera đánh giá mức độ tập trung qua "tỉ lệ ngẩng đầu" của sinh viên

Hệ thống được lắp đặt tại 113 phòng học, gồm nhiều camera có chức năng kiểm tra và nhận diện khuôn mặt, đếm số người và theo dõi "tỉ lệ ngẩng đầu" của sinh viên nhằm theo dõi việc điểm danh, tình trạng đi học muộn và mức độ tập trung trong giờ học.

Một số sinh viên cho biết, giảng viên thông báo dữ liệu thu thập từ hệ thống có thể được sử dụng trong việc đánh giá điểm học tập. Những sinh viên có kết quả theo dõi không tốt thậm chí có thể không được tham gia kỳ thi.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Trung Quốc, trong đó có những lo ngại về quyền riêng tư và việc dữ liệu khuôn mặt của sinh viên có thể được trường đại học và công ty công nghệ liên quan thu thập.

Trước áp lực dư luận, Đại học Nam Kinh ra tuyên bố cho biết hệ thống lớp học thông minh sẽ không được sử dụng để theo dõi "tỉ lệ ngẩng đầu".

Nhà trường cho rằng phương pháp giảng dạy và học tập trong lớp học hiện nay rất đa dạng. Trường cũng cam kết hệ thống sẽ không thu thập dữ liệu sinh trắc học hoặc nhận diện khuôn mặt nếu không có sự cho phép.

Sinh viên ngẩng đầu không đồng nghĩa với tập trung

Xiong Bingqi, giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục thế kỷ 21, nói với SCMP rằng việc sinh viên ngẩng đầu trong lớp không đồng nghĩa với tập trung.

Ông cho rằng nếu nội dung bài giảng không đủ hấp dẫn mà nhà trường sử dụng công nghệ để buộc sinh viên ngẩng đầu nghe giảng hoặc ngồi ở những hàng ghế phía trước, điều đó sẽ không thực sự cải thiện hiệu quả giảng dạy. Theo ông, cách quản lý này chỉ là "chủ nghĩa hình thức".

Đại học Nam Kinh không phải trường đại học Trung Quốc đầu tiên sử dụng hệ thống thông minh để giám sát hoạt động trong lớp học.

Năm 2024, Đại học Sư phạm Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) đã triển khai nền tảng giám sát lớp học nhằm ghi lại và phân tích thông tin về tương tác trong giờ học.

Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc tại Giang Tô năm ngoái cũng cho biết lớp học thông minh của trường có thể theo dõi điểm danh và phân tích "tình trạng lớp học", đồng thời chuyển lời nói thành văn bản theo thời gian thực và nhận diện các từ nhạy cảm.

Theo SCMP, báo cáo tháng 6 cho biết một giảng viên tại một trường đại học Trung Quốc từng nhận đánh giá giảng dạy thấp sau khi hệ thống AI trong lớp ghi nhận sinh viên cúi đầu sử dụng điện thoại tổng cộng 300 lần. Tuy nhiên, sau đó xác định những sinh viên này đang sử dụng thiết bị để xem tài liệu chuẩn bị cho thảo luận nhóm.

Trong trường hợp khác, một sinh viên bị hệ thống gắn nhãn có "rối loạn chú ý" vì liên tục cúi đầu trong giờ học. Thực tế, sinh viên này đang ghi chép. Những trường hợp trên tiếp tục làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng công nghệ để đánh giá mức độ tập trung của sinh viên trong lớp học.