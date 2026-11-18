Các thử nghiệm nhận diện khuôn mặt bằng camera AI của nhóm nghiên cứu đều cho kết quả với độ chính xác cao - Ảnh: NVCC

Hệ thống camera AI là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên quốc tế 2026 (Student Research Symposium - SRS 2026), diễn ra ngày 18-11 tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, với sự tham gia của sinh viên Việt Nam và Nhật.



Bạn Nguyễn Trung Nghĩa - sinh viên ngành điện tử truyền thông - cho biết ý tưởng xuất phát từ những bất tiện của việc điểm danh thủ công. Giảng viên phải gọi tên từng sinh viên, dễ xảy ra nhầm lẫn hoặc tình trạng điểm danh hộ.

Từ đó, bạn Nghĩa cùng ba sinh viên là bạn Huỳnh Thanh Phát, bạn Nguyễn Bảo Uyên và bạn Trương Hoàng Ngọc phát triển hệ thống sử dụng camera có sẵn, kết hợp phần mềm AI do nhóm xây dựng để xử lý hình ảnh.

Hệ thống có thể nhận diện khuôn mặt khi sinh viên ra vào lớp, phát hiện người lạ và những hành vi bất thường như ngủ gật, đánh nhau, té ngã. Khi phát hiện người không có trong dữ liệu đăng ký, camera có thể tự xoay, phóng to, theo dõi đối tượng và gửi cảnh báo qua email.

Mô phỏng tình huống người lạ vào lớp học và camera của nhóm có thể xử lý tốt - Nguồn: NVCC

Trong thử nghiệm với 80 sinh viên, hệ thống nhận diện chính xác 77 người, đạt 96,25%. Ba trường hợp còn lại gặp lỗi do góc mặt nghiêng hoặc ánh sáng gây lóa camera.

Riêng chức năng phát hiện hành vi bất thường mới đạt khoảng 60-70% theo đánh giá của nhóm. Khi nhiều người ngồi gần nhau, hình ảnh cơ thể chồng lấp khiến AI có thể nhận diện sai và đưa ra cảnh báo nhầm.

ThS Trần Tú Nam Kha - giảng viên Khoa Điện - Điện tử, Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - đánh giá đề tài có tính ứng dụng thực tế. Hệ thống đã được thử nghiệm tại một số lớp thực hành trong vài tháng qua và cho thấy hiệu quả bước đầu.

Thầy nhận xét nhóm cần tiếp tục cải thiện độ chính xác, thu thập thêm dữ liệu và khắc phục hạn chế về năng lực xử lý của máy chủ nếu muốn mở rộng hệ thống ra nhiều phòng học.



Mô phỏng tình huống phát hiện sinh viên ngủ gật trong lớp - Nguồn: NVCC

Hội nghị SRS 2026 năm nay có 42 đề tài, gồm 22 đề tài của sinh viên Cao Thắng và 20 đề tài đến từ ba trường Nhật: Ariake KOSEN, Fukushima KOSEN và Gifu KOSEN.

Toàn bộ đề tài được trình bày bằng tiếng Anh, kết hợp thuyết trình và trưng bày poster để trao đổi trực tiếp với giảng viên, chuyên gia.

Trong các nghiên cứu phía Nhật Bản, bạn Chihiro Sakai từ Ariake KOSEN giới thiệu đề tài theo dõi chuyển động của con người bằng công nghệ điện toán hồ chứa (reservoir computing), hướng đến dự đoán quỹ đạo di chuyển trong không gian ba chiều.



Bạn sử dụng camera Intel RealSense D435 để ghi nhận hình ảnh và thông tin chiều sâu, xác định tọa độ người trong không gian 3D theo thời gian thực.

Phần nhận diện khung xương và dự đoán quỹ đạo chuyển động vẫn đang được nhóm tiếp tục phát triển.

Nhóm nghiên cứu Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tại hội nghị SRS 2026 - Ảnh: TRỌNG NHÂN



KOSEN là mô hình cao đẳng công nghệ đặc thù của Nhật, có 51 trường quốc lập, đào tạo kỹ sư theo chương trình 5 năm từ sau THCS, chú trọng thực hành và nghiên cứu. Tỉ lệ có việc làm của những sinh viên tốt nghiệp muốn đi làm đạt gần 100%. Theo ban tổ chức, SRS được tổ chức lần thứ ba nhằm tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam và KOSEN từ Nhật giới thiệu kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và ứng dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tế.

