Thời chuyển đổi số, doanh nghiệp cần gì ở sinh viên ngoài điểm?

Đoàn đại biểu dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VII (nhiệm kỳ 2023-2028) - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Bốn diễn đàn thảo luận để cán bộ Hội Sinh viên và sinh viên TP.HCM cùng chia sẻ về giáo dục lý tưởng; phát triển văn hóa; phong trào “Sinh viên 5 tốt” và đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong khuôn khổ hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VII (nhiệm kỳ 2023-2028) tại Trường đại học Quốc tế Miền Đông hôm nay 24-10.

Học chắc nền tảng, tham gia dự án thực tế

Diễn đàn “Phát huy vai trò sinh viên TP.HCM thực hiện các mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” diễn ra ở Trường đại học Quốc tế Miền Đông - Ảnh: LÊ HUY

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó giám đốc giải pháp viễn thông TP.HCM, cho rằng để thích ứng với chuyển đổi số và tốc độ phát triển nhanh của công nghệ, sinh viên cần củng cố kiến thức nền tảng, rèn luyện kỹ năng mềm như giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Theo ông, doanh nghiệp không chỉ quan tâm bằng cấp mà còn đánh giá khả năng vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề. Sinh viên hãy chủ động tham gia câu lạc bộ, dự án và thực tập để rèn kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, chứng minh năng lực với nhà tuyển dụng.

Ông Thiện gợi ý sinh viên tìm kiếm ý tưởng từ những vấn đề thực tế của người dân và doanh nghiệp, chẳng hạn ứng dụng công nghệ số giúp hộ kinh doanh quản lý nguồn hàng, hóa đơn và hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

“Việc chủ động tìm hiểu và giải quyết những bài toán cụ thể sẽ giúp sinh viên nâng cao năng lực, tạo lợi thế khi ứng tuyển và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp”, ông Thiện nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện gợi mở cùng sinh viên nhiều góc nhìn để tích lũy kinh nghiệm thực tế ngay khi còn học - Ảnh: LÊ HUY

TS Lê Ngọc Huẩn, Giám đốc bộ môn cơ khí - cơ điện tử (Trường đại học Quốc tế miền Đông), cho rằng làm chủ công nghệ không nhất thiết phải tạo ra chip hay xe điện, mà quan trọng là giỏi chuyên môn và làm chủ lĩnh vực của mình.

Sinh viên cần xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc trong những năm đầu đại học, từ đó tiếp tục học hỏi và làm chủ những công nghệ mới. Sau đó tập trung kiến thức chuyên sâu, gắn việc học với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Các bạn phải rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, vận dụng kiến thức vào thực tiễn qua các dự án cùng giảng viên, đề tài doanh nghiệp và trải nghiệm công việc thực tế.

“Dù làm việc ở bất kỳ vị trí nào, mỗi người cũng cần tạo giá trị mới cho doanh nghiệp, từ cải tiến quy trình đến nâng cao hiệu quả công việc. Đây là yếu tố giúp người trẻ phát triển lâu dài, thay vì chỉ dựa vào điểm số hay sự dẫn dắt của giảng viên”, thầy Huẩn nói.

Sinh viên tham quan Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghiệp 4.0 Việt Nam - Singapore (IIC) - Ảnh: LÊ HUY

Sinh viên chăm chú lắng nghe, ghi chép và trao đổi tại diễn đàn - Ảnh: LÊ HUY

Tiếp lửa lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Bà Trần Thị Trúc Chi, cựu tù chính trị Côn Đảo, xúc động nói rằng hình ảnh người trẻ hôm nay gợi bà nhớ đến tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết của mình. Cha bà từng tham gia thanh niên xung phong ở Tây Nam Bộ, hai người chú tập kết ra Bắc và cậu ruột là liệt sĩ Thành Đoàn.

Chính những bài học lịch sử, văn học ở trường đã khơi dậy trong bà niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đất nước. Và sự động viên của những người cùng bị giam giữ cũng tiếp thêm sức mạnh cho bà trong những năm tháng tù đày.

Lý tưởng, theo bà Trúc Chi, không chỉ ở niềm tin hay những lời nói đẹp đẽ, mà còn thể hiện qua trách nhiệm và hành động cụ thể. "Với người trẻ, cô mong mỗi người hướng đến những lý tưởng cao đẹp, chủ động cống hiến cho xã hội và đất nước. Các bạn có nhiều thời gian, sức lực và cơ hội đóng góp. Nên việc lớn, việc khó và điều có ích cho đất nước nên được ưu tiên thực hiện", bà Chi nhắn gửi.

Bà Trần Thị Trúc Chi, cựu tù chính trị Côn Đảo, xúc động nói hình ảnh người trẻ hôm nay làm bà gợi nhớ tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết của mình - Ảnh: QUỲNH TRÂM

TS Đặng Văn Khoa - Chủ nhiệm bộ môn chính trị, khoa giáo dục quốc phòng (Trường đại học Sư phạm TP.HCM) - cho rằng giáo dục lý tưởng cho sinh viên cần gắn với nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của giới trẻ. Từ đó định hướng các bạn theo đuổi những giá trị bền vững, gắn lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng và sự phát triển của đất nước.

Cần tăng cường trang bị kỹ năng nhận diện và phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng. Đặc biệt, lý tưởng cần được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực. Đó có thể là các hoạt động tình nguyện, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và những trải nghiệm thực tiễn giúp sinh viên có cơ hội rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và tinh thần cống hiến.

“Giáo dục lý tưởng trong trường đại học hôm nay không phải là những bài giảng khô khan, mà là sự đồng hành, thấu hiểu và khơi gợi lòng tự hào dân tộc từ chính trái tim của những người thầy, người đi trước”, thầy Khoa nói.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Chiến khu Thuận An Hòa - Ảnh: LÊ HUY - QUỲNH TRÂM