Ngành hàng không khát nhân lực chất lượng cao, mở lối đam mê cho thế hệ trẻ

Đằng sau mỗi chuyến bay Vietnam Airlines là đội ngũ nhân lực chuyên sâu về kỹ thuật, bảo dưỡng và điều hành khai thác - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Điều này khiến việc đào tạo và thu hút đội ngũ lao động hàng không có chuyên môn sâu, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng trở thành yếu tố then chốt đối với sự phát triển bền vững của ngành.

Khan hiếm nguồn nhân lực - điểm nghẽn của hàng không

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không gia tăng, các hãng bay, cảng hàng không và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hàng không đều cần đội ngũ lao động đủ về số lượng, vững về chuyên môn và đáp ứng các tiêu chuẩn nghề nghiệp đặc thù.

Tuy nhiên nhân lực hàng không khó có thể bổ sung trong thời gian ngắn từ thị trường lao động. Nhiều vị trí yêu cầu quá trình đào tạo chuyên biệt, chứng chỉ hành nghề, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng làm việc trong môi trường có yêu cầu cao về an toàn, chính xác. Điều này khiến việc tuyển dụng trở thành thách thức.

Đáng chú ý, tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp. Phi công, kỹ sư hàng không, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân sự điều hành khai thác và quản lý an toàn đều cần kiến thức chuyên ngành vững vàng, kỹ năng thực hành tốt và khả năng xử lý tình huống trong môi trường làm việc có yêu cầu cao về độ chính xác.

Do đặc thù liên quan trực tiếp đến an toàn, sai sót trong hoạt động hàng không có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng. Nhân lực hàng không phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tuyển chọn và đào tạo. Vì vậy doanh nghiệp cần thời gian để thu hút nhân lực và có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo dài hạn.

Ngoài chuyên môn, nhân lực hàng không cần có khả năng sử dụng ngoại ngữ, tiếp cận công nghệ mới và phối hợp trong môi trường đa quốc gia. Do đó người lao động phải đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp hiện tại và thích ứng với những thay đổi của ngành.

Áp lực từ số lượng đến chất lượng

Khi quy mô khai thác hàng không mở rộng, nhu cầu nhân lực tăng lên, đòi hỏi đáp ứng cả về số lượng và chất lượng lao động. Hàng loạt dự án hạ tầng được đầu tư, mở rộng cùng sự phát triển của các đường bay quốc tế và dịch vụ logistics đang tạo thêm nhu cầu tuyển dụng trên toàn ngành.

Tiêu biểu như Cảng hàng không quốc tế Long Thành được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không quan trọng, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất; trong khi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất bổ sung năng lực phục vụ hành khách. Những thay đổi này đòi hỏi nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng, chuyên môn và nghiệp vụ.

Ở chiều cung, năm 2026 Học viện Hàng không Việt Nam ghi nhận hơn 33.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, tăng gần 40% so với năm trước, phản ánh sức hút của lĩnh vực đào tạo hàng không.

Tuy số người đăng ký chưa phản ánh số nhân lực thực tế đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, nhưng cũng cho thấy độ "hot" của ngành.

Bài toán nhân lực hàng không cũng không dừng lại ở việc đào tạo được bao nhiêu người, mà còn nằm ở khả năng thu hút nhân lực và tạo động lực để họ theo nghề lâu dài.

Đặc thù làm việc theo ca, áp lực về thời gian, cường độ công việc và yêu cầu kỹ thuật, kỷ luật cao khiến người lao động trong ngành hàng không phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chuẩn về chuyên môn lẫn thể chất, tâm lý và tác phong.

Nếu cơ hội phát triển nghề nghiệp, thu nhập và điều kiện làm việc chưa tương xứng với yêu cầu công việc, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc giữ chân nhân sự.

Giờ học chuyên ngành của sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam tại phòng học kỹ thuật hàng không - Ảnh: HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Truyền cảm hứng sáng tạo, nuôi dưỡng nhân tài hàng không

Đối với học sinh, sinh viên yêu thích khoa học và công nghệ hàng không, bên cạnh niềm đam mê, các bạn cần được cung cấp thông tin về nghề nghiệp, kỹ năng, xu hướng công nghệ và cơ hội phát triển để định hướng tương lai.

Với mong muốn lan tỏa những giá trị ấy, Diễn đàn “Khơi nguồn sáng tạo, chinh phục bầu trời” sẽ diễn ra vào lúc 13h30 thứ Hai (26-10-2026) tại Học viện Hàng không Việt Nam - cơ sở 2 (18A/1 Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).

Chương trình do Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp cùng Quỹ học bổng Hồ Đắc Cung, Học viện Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) tổ chức.

Chương trình mong truyền cảm hứng, định hướng nghề nghiệp giúp học sinh, sinh viên tiếp cận xu hướng công nghệ mới, nhu cầu nhân lực, kỹ năng và cơ hội phát triển trong ngành hàng không cùng các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật liên quan.

Tại diễn đàn còn trao 118 suất học bổng “Khơi nguồn sáng tạo” và 20 giải thưởng với tổng trị giá 1 tỉ đồng từ Quỹ học bổng Hồ Đắc Cung tài trợ sẽ được trao cho học sinh, sinh viên và người học nghề có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong học tập, nghiên cứu và sáng tạo kỹ thuật tại TP.HCM.

Ông Bernard Hồ Đắc Tấn - Chủ tịch hội đồng quản trị, sáng lập viên Tập đoàn công nghệ OSMOS, Chủ tịch Liên hiệp Phát minh sáng chế Pháp (SYNNOV), Chủ tịch Quỹ Hồ Đắc Cung - mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam hãy không ngừng học tập, bởi tấm bằng chỉ là điểm khởi đầu trên hành trình phát triển bản thân. “Các bạn trẻ cần chủ động tiếp cận công nghệ, tìm hiểu thế giới thông qua ngôn ngữ và nuôi dưỡng sự tò mò, tài sản quý giá giúp mỗi người không ngừng khám phá, sáng tạo và tiến bộ”, ông Tấn nói. Bên cạnh đó, ông Tấn gửi gắm hãy làm việc bằng sự chính trực vì thành công thiếu nền tảng đạo đức sẽ khó bền vững. Sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và việc giữ lời hứa chính là những yếu tố tạo dựng uy tín, từ đó làm nên sự nghiệp lâu dài. Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng mỗi người trẻ cần luôn ghi nhớ cội nguồn, nuôi dưỡng hoài bão không chỉ cho bản thân mà còn cho đất nước. "Thế hệ trẻ Việt Nam đang đứng trước cơ hội to lớn để góp phần xây dựng một Việt Nam hiện đại, phát triển mạnh mẽ và từng bước vươn lên dẫn đầu trong một số lĩnh vực", ông chia sẻ.