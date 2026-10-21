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TP.HCM bắt tay ACV mở rộng đường bay, quảng bá du lịch

tác giả
TRƯƠNG LINH
TRƯƠNG LINH
TRƯƠNG LINH

Sở Du lịch TP.HCM và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030, hướng đến xúc tiến đường bay mới, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch và nâng cao trải nghiệm du khách.

TP.HCM bắt tay ACV mở rộng đường bay, quảng bá du lịch - Ảnh 1.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: TRƯƠNG LINH

Phát biểu tại lễ ký kết ngày 21-10, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - cho biết hàng không giữ vai trò chiến lược trong việc mở rộng thị trường, nâng cao khả năng tiếp cận điểm đến và sức cạnh tranh của du lịch thành phố.

Kết nối hàng không để mở rộng thị trường

Theo ông Bình, sự phối hợp giữa hàng không và du lịch có ý nghĩa trong quảng bá hình ảnh thành phố, gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và mở rộng cơ hội phát triển cho cả hai lĩnh vực.

"Đối với ngành du lịch, cảng hàng không không chỉ là cửa ngõ đón khách mà còn là một trong những điểm chạm đầu tiên góp phần tạo nên ấn tượng về điểm đến", ông Bình nhấn mạnh.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin về thị trường, chính sách và kế hoạch phát triển đường bay.

Đồng thời cả hai cùng phối hợp với các hãng hàng không duy trì hiệu quả các đường bay hiện hữu, xúc tiến mở đường bay mới đến TP.HCM và các địa phương liên kết.

Trong đó kết nối với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành được xác định là một nội dung đáng chú ý.

Việc phối hợp giữa ngành du lịch và đơn vị quản lý, khai thác cảng hàng không được kỳ vọng góp phần mở rộng khả năng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách trong nước và quốc tế đến thành phố.

TP.HCM bắt tay ACV mở rộng đường bay, quảng bá du lịch - Ảnh 2.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM và ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) - ký kết Bản ghi nhớ hợp tác - Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM

Phát triển du lịch Côn Đảo bền vững gắn với cảng hàng không

Các nội dung trọng tâm gồm phát triển đường bay đến TP.HCM và các địa phương liên kết, quảng bá điểm đến gắn với hệ thống cảng hàng không, thúc đẩy du lịch Côn Đảo theo hướng bền vững và trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ phát triển du lịch.

TP.HCM bắt tay ACV mở rộng đường bay, quảng bá du lịch - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: TRƯƠNG LINH

Trong đó, phát triển du lịch Côn Đảo cũng là một trong những trọng tâm nội dung hợp tác

Đối với Côn Đảo, hai bên hướng đến điều tiết lượng khách phù hợp với năng lực khai thác cảng hàng không và sức tải điểm đến, gắn phát triển du lịch với bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và hệ sinh thái biển đảo.

TP.HCM bắt tay ACV mở rộng đường bay, quảng bá du lịch - Ảnh 4.

Hành khách xếp hàng tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa Sở Du lịch TP.HCM và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hướng đến phát huy thế mạnh, nguồn lực của hai bên trong kết nối du lịch thành phố với các thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời tăng cường liên kết với các địa phương trong không gian phát triển mới của TP.HCM.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ước đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế và 39,57 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 282.696 tỉ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 85,7% kế hoạch cả năm.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, quản lý và khai thác hệ thống cảng hàng không tại Việt Nam, gồm 22 cảng hàng không, trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế và 12 cảng hàng không nội địa.

TP.HCM bắt tay ACV mở rộng đường bay, quảng bá du lịch - Ảnh 4.TP.HCM lấy du khách làm thước đo quảng bá du lịch

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Phạm Huy Bình nhấn mạnh trải nghiệm và sự hài lòng của du khách sẽ là thước đo chương trình quảng bá du lịch mới của TP.HCM, gắn với chất lượng dịch vụ và giá trị thực tế của điểm đến.

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    Chủ đề: TP. HCM đường bay ACV quảng bá du lịch Sở Du lịch TP. HCM

    Dòng sự kiện: Du lịch TP.HCM

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