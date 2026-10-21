Đề xuất miễn phí tham quan loạt địa điểm dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (Hà Nội) thu hút rất đông người tới tham quan, học tập, trong đó có rất nhiều người trẻ như học sinh, sinh viên - Ảnh: N.TRẦN

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định miễn phí tham quan tại một số địa điểm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo dự thảo, các địa điểm được đề xuất miễn phí tham quan gồm Bảo tàng Hải dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn, Cát Tiên.

Các địa điểm này đang áp dụng mức phí tham quan khác nhau. Cụ thể, tại di tích lịch sử Dinh Độc Lập (TP.HCM), vé tham quan dành cho người lớn là 40.000 đồng/lượt; sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và học nghề là 20.000 đồng/lượt; trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi và học sinh phổ thông là 10.000 đồng/lượt. Người thuộc các nhóm được giảm phí cần xuất trình giấy tờ theo quy định.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh (phải) giới thiệu bộ sưu tập mỹ thuật dân gian và mỹ thuật ứng dụng của bảo tàng vào tháng 6-2026 - Ảnh: T.ĐIỂU

Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội), phí tham quan hiện là 40.000 đồng/người/lượt. Một số nhóm được giảm 50% phí, gồm người cao tuổi từ 60 đến 80 tuổi; học sinh, sinh viên và người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi cùng các đối tượng khác theo quy định. Một số nhóm được miễn phí, trong đó có trẻ em, người trên 80 tuổi và người có công với cách mạng.

Trong khi đó, phí tham quan Bảo tàng Yersin (Nha Trang) là 20.000 đồng/người/lượt đối với người lớn; 10.000 đồng/lượt đối với sinh viên, học viên có thẻ do các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam cấp. Trẻ em và học sinh phổ thông được áp dụng mức phí 5.000 đồng/lượt.

Đối với các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn, Cát Tiên, phí tham quan người lớn là 60.000 đồng/người/lượt; sinh viên, học viên là 20.000 đồng/lượt; trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi và học sinh phổ thông là 10.000 đồng/lượt.

Theo quy định hiện hành, trẻ em dưới 6 tuổi và người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn phí tham quan vườn quốc gia. Một số đối tượng khác, gồm người cao tuổi, người khuyết tật nặng và người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, được giảm 50% phí.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết quy định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Đề xuất miễn phí tham quan tại nhiều địa điểm trong ngày này nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên.