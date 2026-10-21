Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết trước 30-9 hằng năm, có thêm 1 ngày nghỉ

tác giả
TIẾN LONG
và 1 tác giả khác
TIẾN LONG
TIẾN LONG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Chính phủ đề xuất giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm; đồng thời bổ sung ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết trước 30-9 hằng năm, có thêm 1 ngày nghỉ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải - Ảnh: GIA HÂN

Đó là hai nội dung đáng chú ý về sửa đổi Bộ luật Lao động trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội sáng 21-10.

Đề xuất thêm ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương

Dự thảo gồm 7 điều, trong đó có một điều sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, tập trung phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và cập nhật các quy định phù hợp với tổ chức bộ máy mới. 

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất chuyển nhiệm vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm từ quy định hiện hành sang giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện (thay cho Thủ tướng như luật hiện hành). Việc thông báo phải hoàn thành ngày 30-9 của năm trước.

Cùng với đó, thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Tiền lương quốc gia và phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động được đề xuất chuyển từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ.

Một nội dung đáng chú ý khác là dự thảo luật bổ sung ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời quy định đây là ngày nghỉ và người lao động được hưởng nguyên lương.

Theo cơ quan soạn thảo, đề xuất nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, đưa chủ trương về văn hóa vào quy định pháp luật lao động.

- Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh - Ảnh: GIA HÂN

Trình bày thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay Ủy ban cơ bản tán thành việc bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam và chế độ nghỉ hưởng nguyên lương cho người lao động.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27-7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Đối với đề xuất điều chỉnh cơ chế quản lý hoạt động cho thuê lại lao động, Ủy ban cơ bản tán thành việc bỏ ngành nghề này khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chuyển từ cơ chế cấp giấy phép sang đăng ký ký quỹ và thông báo hoạt động.

Dù vậy, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm điều kiện kinh doanh phải đi kèm cơ chế hậu kiểm đủ chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, tránh tạo khoảng trống pháp lý.

Ủy ban đề nghị bổ sung trách nhiệm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động thuê lại; đồng thời hoàn thiện quy định về năng lực doanh nghiệp, ký quỹ và trách nhiệm liên đới của bên thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm hoặc mất khả năng trả lương, đóng bảo hiểm xã hội.

Làm rõ thẩm quyền xử lý đình công, kiểm tra lao động

- Ảnh 3.

Đại biểu đoàn TP.HCM dự kỳ họp - Ảnh: GIA HÂN

Dự thảo luật còn đề xuất phân định lại thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã có thể thực hiện đăng ký nội quy lao động trong trường hợp được người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền; đồng thời chủ trì, phối hợp xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục.

Với quy định về đình công, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị làm rõ chủ tịch UBND cấp xã nào sẽ chủ trì xử lý khi doanh nghiệp có nhiều cơ sở hoạt động trên nhiều địa bàn. Vai trò của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh về lao động và đầu mối công đoàn trong quá trình xử lý cũng cần được xác định cụ thể.

Đối với Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá kỹ căn cứ chuyển thẩm quyền phê duyệt từ Chính phủ sang Thủ tướng, xét đến tính chất liên ngành, phạm vi, nguồn lực và thực tiễn triển khai, bảo đảm thống nhất với pháp luật liên quan.

Một vấn đề khác là đề xuất sửa đổi, bãi bỏ các quy định về thanh tra lao động để phù hợp với Luật Thanh tra năm 2025. Dự thảo bãi bỏ Điều 215 và Điều 216, đồng thời sửa Điều 214 theo hướng việc kiểm tra chuyên ngành, thanh tra thực hiện theo pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

Ủy ban đề nghị làm rõ nội hàm, thẩm quyền và trình tự kiểm tra, bảo đảm việc bãi bỏ các điều khoản không làm mất đi những nội dung đặc thù cần thiết của hoạt động thanh tra lao động. Trường hợp pháp luật về thanh tra và các quy định liên quan chưa bao quát đầy đủ, cần bổ sung hoặc dẫn chiếu rõ trong Bộ luật Lao động.

- Ảnh 4.Chính phủ chốt nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày: có nơi nghỉ 12 ngày

Đầu tháng 10-2026, nhiều doanh nghiệp chốt lịch nghỉ lễ sớm để người lao động chủ động lên kế hoạch về quê với gia đình.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TIẾN LONG - THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nghỉ lễ tết dương lịch Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Ngày văn hóa Việt Nam Bộ Nội vụ Quốc hội

    Dòng sự kiện: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất