Nguyên Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper khuyên sinh viên học ngoại ngữ, tìm hiểu công nghệ mới

Nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper chia sẻ với sinh viên chiều 23-10 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Chiều 23-10, tại buổi giao lưu ở Trường đại học Hùng Vương TP.HCM nhân ba năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, ông Marc E. Knapper dành nhiều thời gian nói về học tập và cơ hội nghề nghiệp của người trẻ.



Học ngoại ngữ để hiểu cách người khác suy nghĩ

Ông Knapper kể từng học tiếng Hàn, tiếng Nhật rồi đến tiếng Việt. Theo ông, mỗi ngôn ngữ giúp mình có thêm cách nhìn về thế giới, hiểu cách người khác suy nghĩ mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào phiên dịch.

"Tiếng Anh mở ra nhiều cánh cửa, nhưng các ngôn ngữ khác cũng vậy", ông nói và khuyên sinh viên tiếp tục học ngoại ngữ, tìm hiểu văn hóa các nước.

Ông cũng khuyến khích người trẻ tìm cơ hội đi ra nước ngoài, trải nghiệm những môi trường khác với nơi mình sinh sống. Ông thừa nhận việc này có thể tốn kém, nhưng nếu có điều kiện, sinh viên nên thử học tập hoặc làm việc trong môi trường quốc tế.

"Hãy mang những gì các bạn học được ở nước ngoài trở về, bởi đất nước của các bạn sẽ được hưởng lợi từ những trải nghiệm đó", ông chia sẻ.

Một lời khuyên khác là sinh viên cần nghĩ đến những kỹ năng sẽ được sử dụng trong tương lai. Ngoài kiến thức công nghệ, ông đề cập kỹ năng làm việc nhóm, viết rõ ràng và khả năng nhanh chóng học những điều mới.

Đặc biệt, ông khuyên sinh viên rèn tư duy phản biện trong thời AI. "AI sẽ thay đổi nhiều thứ, nhưng AI không làm mất đi nhu cầu suy nghĩ, tư duy phản biện và đặt câu hỏi", ông nói.

Ông dặn sinh viên đừng mặc nhiên tin mọi thông tin trên Internet. Theo ông, khả năng suy nghĩ độc lập, biết đặt câu hỏi và kiểm chứng thông tin càng cần thiết khi AI có thể đưa ra cả những nội dung không chính xác.

Tận dụng cơ hội học tập với công nghệ

Sinh viên Trường đại học Hùng Vương lắng nghe phần chia sẻ của nguyên Đại sứ Mỹ - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Theo báo cáo Open Doors 2025 của Viện Giáo dục quốc tế Mỹ (IIE), có 25.584 người Việt Nam học tập hoặc tham gia chương trình thực tập sau tốt nghiệp (OPT) tại Mỹ trong năm học 2024-2025, tăng 15,9% so với năm trước, đạt mức cao nhất từng ghi nhận.

Việt Nam đứng thứ năm về số lượng sinh viên quốc tế tại Mỹ.

Trong số đó khoảng 23% theo học kinh doanh, quản trị; gần 22% học khoa học máy tính và khoảng 12% học kỹ thuật.

Ông Knapper nhắc tới Chương trình Fulbright, Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) và quan hệ hợp tác giữa các trường đại học hai nước.

Ông khuyến khích sinh viên Việt Nam cân nhắc du học Mỹ, đồng thời cho biết người trẻ có thể tiếp cận chương trình giáo dục Mỹ ngay tại Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo.

Về cơ hội việc làm, ông cho biết các doanh nghiệp Mỹ đang tham gia đào tạo kỹ sư, đầu tư vào hoạt động đóng gói và kiểm thử chip tại Việt Nam.

Ông nhắc mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ đại học trở lên phục vụ ngành bán dẫn, đồng thời khuyên sinh viên quan tâm các lĩnh vực khoa học máy tính, kỹ thuật hóa học và khoa học vật liệu.

Ông cũng lưu ý AI đang tác động đến y tế, tài chính, báo chí, thiết kế và ngoại giao. Theo ông, Chính phủ có thể hỗ trợ cơ sở hạ tầng, nhưng người trẻ phải chủ động học hỏi để thích ứng với công nghệ mới.

Đề cập hoạt động trao đổi giáo dục, ông Knapper cho biết mỗi năm có khoảng 1.000 sinh viên Mỹ đến Việt Nam học tập.

Ông mong có thêm sinh viên Mỹ sang Việt Nam để học tiếng Việt, tìm hiểu lịch sử và trực tiếp khám phá một đất nước có thể rất khác với những gì họ từng thấy trên truyền hình hay phim ảnh.

'50 năm tiếp theo sẽ do chính các bạn viết nên' "Các bạn có thể trở thành những người thầy tốt nhất của họ về Việt Nam, về tiếng Việt, giúp những người trẻ Mỹ hiểu hơn về đất nước mình", ông nói. Theo ông, những tình bạn hình thành ở tuổi 20 có thể kéo dài cả đời. Những người bạn hôm nay có thể trở thành đối tác kinh doanh, cùng nghiên cứu khoa học hoặc làm việc trong ngành ngoại giao sau này. Ông kể những sinh viên Việt Nam và Mỹ từng học cùng nhau trong thập niên 1990, 2000, nay có người đã trở thành lãnh đạo doanh nghiệp, quan chức chính phủ và tham gia đàm phán các thỏa thuận giữa hai nước. "50 năm tiếp theo của quan hệ Việt Nam - Mỹ sẽ không được viết bởi những người như tôi ở Washington hay Hà Nội. 50 năm tiếp theo sẽ do chính các bạn viết nên", ông nhắn nhủ.