Miền Tây thiếu lao động - Kỳ 2: Rèn tiếng Anh, tiếng Trung đón nhà máy tự động hóa

Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ với nhà máy đầu tiên - Ảnh: THANH LIÊM

Tình trạng thiếu lao động do chưa đảo ngược được làn sóng "đi Bình Dương", trong khi nỗ lực đưa nhà máy về vùng đất này lại đặt ra một bài toán khó hơn về nhân lực, đó là lao động tay nghề cao, rành ngoại ngữ và có tác phong làm việc công nghiệp.

Thiếu lao động, đừng bỏ qua "di cư ngược"

Nhiều năm qua miền Tây đã quy hoạch nhiều khu công nghiệp nhưng người ta vẫn kỳ vọng nhiều vào Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore Cần Thơ (VSIP Cần Thơ).

Hiện nơi này thu hút khoảng 10 nhà đầu tư, đã cho thuê gần 60ha, dự kiến cần 8.000 lao động. Theo kế hoạch, trong năm 2027 VSIP Cần Thơ sẽ tiếp tục cho thuê thêm khoảng 40ha và cần thêm khoảng 4.000 lao động.

Ông Leaw Wee Ming - Tổng giám đốc Công ty cổ phần VSIP Cần Thơ - cho biết cơ cấu tuyển dụng tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ sẽ phát triển hài hòa theo hướng kép.

Một mặt giải quyết việc làm cho lao động phổ thông, tạo sinh kế ổn định cho người dân tại Cần Thơ cũng như các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Mặt khác, nơi này cũng sẽ cần lao động tay nghề cao, kỹ thuật, khối văn phòng, quản trị mở ra cơ hội việc làm chất lượng cao, thu hút nguồn nhân lực được đào tạo bài bản gắn bó và phát triển sự nghiệp ngay tại quê hương.

Khi các khu công nghiệp tiêu chuẩn quốc tế như VSIP đi vào hoạt động với mức đãi ngộ tương đương hoặc tiệm cận các trung tâm công nghiệp truyền thống, người lao động miền Tây sẽ có xu hướng chọn làm việc gần nhà.

Chi phí sinh hoạt tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận thấp hơn đáng kể so với TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ, giúp giá trị thu nhập thực tế tích lũy được của người lao động tăng lên.

Đặc biệt yếu tố gần gia đình, giảm chi phí thuê trọ, con cái được học tập thuận tiện sẽ là động lực lớn kéo nhóm lao động đã tích lũy kinh nghiệm sản xuất từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai trở về quê hương.

Rèn tay nghề đón sóng đầu tư vào đất "Chín Rồng"

Hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng hoàn thiện, là điều kiện quan trọng để thu hút lao động từ các nơi quay về cống hiến và an cư bởi làn sóng đầu tư mới của doanh nghiệp - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo ông Leaw Wee Ming, Đồng bằng sông Cửu Long đang chuyển mình mạnh mẽ, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Việc xuất hiện các vị trí quản trị, kỹ sư công nghệ cao ngay tại TP Cần Thơ sẽ thu hút nhóm chuyên gia, kỹ sư là người gốc miền Tây quay về cống hiến và an cư.

Song song đó, nơi này cũng cần chuẩn bị nguồn nhân lực được đào tạo kỹ năng thực chiến để đáp ứng làn sóng nhà máy tự động hóa. Địa phương cần đẩy mạnh đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, chú trọng kỹ năng vận hành dây chuyền số hóa, ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung và văn hóa làm việc công nghiệp.

Đồng thời cần thiết lập kênh hợp tác chặt chẽ giữa các trường Đại học Cần Thơ, Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, các trường nghề với khu công nghiệp để cung ứng kịp thời cả đội ngũ kỹ sư lẫn khối nhân sự văn phòng.

Công ty cổ phần VSIP Cần Thơ đã chủ động làm việc với Sở Nội vụ cùng các Trung tâm giới thiệu việc làm để hỗ trợ các nhà đầu tư kết nối nguồn cung lao động dồi dào của Cần Thơ và vùng phụ cận ngay từ giai đoạn chuẩn bị vận hành.

Đồng bằng sông Cửu Long có thể phát triển mạnh ngành công nghiệp năng lượng. Trong ảnh: Điện gió tại Duyên Hải, Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) - Ảnh: CHÍ QUỐC

Miền Tây có thể làm công nghiệp hóa chất, điện gió

Đồng bằng sông Cửu Long lâu nay được xem là vùng đất trù phú, nhưng chủ yếu là nông nghiệp, cũng là thế mạnh lớn nhất của vùng. Nhưng bên cạnh phát huy tối đa thế mạnh, Đồng bằng sông Cửu Long cần xây dựng nền tảng công nghiệp song hành với nông nghiệp và thủy sản.

Nếu đã có Khu công nghiệp VSIP rồi vẫn cần thu hút ngành công nghiệp khác như hóa chất chẳng hạn. Thềm lục địa của Việt Nam có nhiều dầu, khí. Khí là đầu vào cho ngành công nghiệp hóa chất, làm phân bón, hạt nhựa…

Từ đó mới phát triển ngành công nghiệp chế tạo, ngành công nghệ thông tin. Rồi tại sao Đồng bằng sông Cửu Long không phát triển ngành công nghiệp năng lượng. Hiện nơi đây đang phát triển điện gió nhưng chỉ mua tua bin gió về lắp. Sao không thu hút những nhà đầu tư chế tạo tua bin, cánh quạt ngay tại Đồng bằng sông Cửu Long?

Như vậy cần có giải pháp thu hút nhà đầu tư các ngành công nghiệp khác bên cạnh giữ vững ngành nông nghiệp, thủy sản.

Đây cũng được xem là giải pháp thu hút nhà đầu tư, có thêm việc làm cho lao động tay nghề cao cho Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ cần gì để trở thành đầu tàu tạo sóng ‘di cư ngược’ về miền Tây? Miền Tây đã manh nha dòng 'di cư ngược', nhưng muốn thành làn sóng phải có việc làm tốt, doanh nghiệp mạnh và một đầu tàu đủ sức dẫn dắt.



