Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Miền Tây thiếu lao động - Kỳ 2: Rèn tiếng Anh, tiếng Trung đón nhà máy tự động hóa

tác giả
LÊ DÂN
và 1 tác giả khác
LÊ DÂN
LÊ DÂN
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

Miền Tây thiếu lao động, kể cả lao động phổ thông, nhưng nơi này sẽ cần nhân lực được đào tạo kỹ năng thực chiến, biết tiếng Anh, tiếng Trung để đáp ứng làn sóng nhà máy tự động hóa.

Miền Tây thiếu lao động 2026: Rèn tiếng Anh , Trung đón sóng nhà máy tự động hóa - Ảnh 1.

Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ với nhà máy đầu tiên - Ảnh: THANH LIÊM

Tình trạng thiếu lao động do chưa đảo ngược được làn sóng "đi Bình Dương", trong khi nỗ lực đưa nhà máy về vùng đất này lại đặt ra một bài toán khó hơn về nhân lực, đó là lao động tay nghề cao, rành ngoại ngữ và có tác phong làm việc công nghiệp.

Thiếu lao động, đừng bỏ qua "di cư ngược"

Nhiều năm qua miền Tây đã quy hoạch nhiều khu công nghiệp nhưng người ta vẫn kỳ vọng nhiều vào Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore Cần Thơ (VSIP Cần Thơ).

Hiện nơi này thu hút khoảng 10 nhà đầu tư, đã cho thuê gần 60ha, dự kiến cần 8.000 lao động. Theo kế hoạch, trong năm 2027 VSIP Cần Thơ sẽ tiếp tục cho thuê thêm khoảng 40ha và cần thêm khoảng 4.000 lao động.

Ông Leaw Wee Ming - Tổng giám đốc Công ty cổ phần VSIP Cần Thơ - cho biết cơ cấu tuyển dụng tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ sẽ phát triển hài hòa theo hướng kép.

Một mặt giải quyết việc làm cho lao động phổ thông, tạo sinh kế ổn định cho người dân tại Cần Thơ cũng như các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Mặt khác, nơi này cũng sẽ cần lao động tay nghề cao, kỹ thuật, khối văn phòng, quản trị mở ra cơ hội việc làm chất lượng cao, thu hút nguồn nhân lực được đào tạo bài bản gắn bó và phát triển sự nghiệp ngay tại quê hương.

Khi các khu công nghiệp tiêu chuẩn quốc tế như VSIP đi vào hoạt động với mức đãi ngộ tương đương hoặc tiệm cận các trung tâm công nghiệp truyền thống, người lao động miền Tây sẽ có xu hướng chọn làm việc gần nhà.

Chi phí sinh hoạt tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận thấp hơn đáng kể so với TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ, giúp giá trị thu nhập thực tế tích lũy được của người lao động tăng lên.

Đặc biệt yếu tố gần gia đình, giảm chi phí thuê trọ, con cái được học tập thuận tiện sẽ là động lực lớn kéo nhóm lao động đã tích lũy kinh nghiệm sản xuất từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai trở về quê hương.

Rèn tay nghề đón sóng đầu tư vào đất "Chín Rồng"

Miền Tây thiếu lao động 2026: Rèn tiếng Anh , Trung đón sóng nhà máy tự động hóa - Ảnh 3.

Hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng hoàn thiện, là điều kiện quan trọng để thu hút lao động từ các nơi quay về cống hiến và an cư bởi làn sóng đầu tư mới của doanh nghiệp - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo ông Leaw Wee Ming, Đồng bằng sông Cửu Long đang chuyển mình mạnh mẽ, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Việc xuất hiện các vị trí quản trị, kỹ sư công nghệ cao ngay tại TP Cần Thơ sẽ thu hút nhóm chuyên gia, kỹ sư là người gốc miền Tây quay về cống hiến và an cư.

Song song đó, nơi này cũng cần chuẩn bị nguồn nhân lực được đào tạo kỹ năng thực chiến để đáp ứng làn sóng nhà máy tự động hóa. Địa phương cần đẩy mạnh đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, chú trọng kỹ năng vận hành dây chuyền số hóa, ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung và văn hóa làm việc công nghiệp.

Đồng thời cần thiết lập kênh hợp tác chặt chẽ giữa các trường Đại học Cần Thơ, Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, các trường nghề với khu công nghiệp để cung ứng kịp thời cả đội ngũ kỹ sư lẫn khối nhân sự văn phòng.

Công ty cổ phần VSIP Cần Thơ đã chủ động làm việc với Sở Nội vụ cùng các Trung tâm giới thiệu việc làm để hỗ trợ các nhà đầu tư kết nối nguồn cung lao động dồi dào của Cần Thơ và vùng phụ cận ngay từ giai đoạn chuẩn bị vận hành.

Miền Tây thiếu lao động 2026: Rèn tiếng Anh , Trung đón sóng nhà máy tự động hóa - Ảnh 4.

Đồng bằng sông Cửu Long có thể phát triển mạnh ngành công nghiệp năng lượng. Trong ảnh: Điện gió tại Duyên Hải, Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) - Ảnh: CHÍ QUỐC

Miền Tây có thể làm công nghiệp hóa chất, điện gió

Đồng bằng sông Cửu Long lâu nay được xem là vùng đất trù phú, nhưng chủ yếu là nông nghiệp, cũng là thế mạnh lớn nhất của vùng. Nhưng bên cạnh phát huy tối đa thế mạnh, Đồng bằng sông Cửu Long cần xây dựng nền tảng công nghiệp song hành với nông nghiệp và thủy sản.

Nếu đã có Khu công nghiệp VSIP rồi vẫn cần thu hút ngành công nghiệp khác như hóa chất chẳng hạn. Thềm lục địa của Việt Nam có nhiều dầu, khí. Khí là đầu vào cho ngành công nghiệp hóa chất, làm phân bón, hạt nhựa…

Từ đó mới phát triển ngành công nghiệp chế tạo, ngành công nghệ thông tin. Rồi tại sao Đồng bằng sông Cửu Long không phát triển ngành công nghiệp năng lượng. Hiện nơi đây đang phát triển điện gió nhưng chỉ mua tua bin gió về lắp. Sao không thu hút những nhà đầu tư chế tạo tua bin, cánh quạt ngay tại Đồng bằng sông Cửu Long?

Như vậy cần có giải pháp thu hút nhà đầu tư các ngành công nghiệp khác bên cạnh giữ vững ngành nông nghiệp, thủy sản.

Đây cũng được xem là giải pháp thu hút nhà đầu tư, có thêm việc làm cho lao động tay nghề cao cho Đồng bằng sông Cửu Long.

Miền Tây thiếu lao động 2026: Rèn tiếng Anh , Trung đón sóng nhà máy tự động hóa - Ảnh 5.Cần Thơ cần gì để trở thành đầu tàu tạo sóng ‘di cư ngược’ về miền Tây?

Miền Tây đã manh nha dòng 'di cư ngược', nhưng muốn thành làn sóng phải có việc làm tốt, doanh nghiệp mạnh và một đầu tàu đủ sức dẫn dắt.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LÊ DÂN - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Người Lao Động VSIP Miền Tây di cư ngược thiếu lao động

    Dòng sự kiện: Người miền Tây ồ ạt 'đi Bình Dương'

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất