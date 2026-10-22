Miền Tây thiếu lao động - Kỳ 1: Doanh nghiệp 'thưởng chuyên cần' để giữ chân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ và Công đoàn Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú - Hậu Giang trao khoản hỗ trợ vay không lãi suất cho đoàn viên - lao động - Ảnh: Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú - Hậu Giang

Để không lâm vào cảnh thiếu lao động, cũng đã có doanh nghiệp xác định công nhân là tài sản và ổn định lao động chính là bảo vệ tài sản và lợi nhuận của công ty. Và quan điểm này cần được nhân rộng ra các doanh nghiệp khác.

Đi làm đều là có thưởng

Trước áp lực "đi Bình Dương" diễn ra từ nhiều năm qua, doanh nghiệp miền Tây cũng đã chuẩn bị những kịch bản để thu hút lao động về làm cho mình. Mặc dù vậy, doanh nghiệp vẫn phải liên tục tuyển người mới có thể duy trì tương đối đội ngũ vận hành nhà máy.

Như tại Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú - Hậu Giang (xã Châu Thành, TP Cần Thơ), bà Chu Nữ Huyền Trang, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết việc tuyển dụng mới liên tục diễn ra.

Lý do, công suất nhà máy cần 7.000 - 10.000 người, trong khi lao động thực tế hiện chỉ dao động khoảng 5.000 - 6.000 người. Vì vậy, doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu tuyển thêm hàng ngàn lao động tại khâu chế biến, đặc biệt khâu lột vỏ tôm.

Thu nhập thấp nhất của công nhân tại đây khoảng 9 triệu đồng/tháng; một số vị trí, trường hợp làm đủ công và đạt sản lượng có thể đạt khoảng 14 triệu đồng/tháng.

Nhưng tuyển được rồi, giữ ổn định đội ngũ hàng ngàn người lại là bài toán khó hơn, nhất là trong bối cảnh lao động luôn có dịch chuyển giữa các doanh nghiệp để có công việc phù hợp và thu nhập tốt hơn.

"Để khuyến khích công nhân gắn bó lâu dài, công ty triển khai nhiều chính sách chăm lo, trong đó có thưởng chuyên cần theo các mốc thời gian.

Người lao động đi làm đủ công được thưởng theo tháng, quý và 6 tháng. Mức thưởng có thể từ vài trăm ngàn đồng hoặc nhu yếu phẩm. Ngoài tiền thưởng, công ty còn tặng quà cho công nhân mới vào làm", bà Trang nói.

Người lao động được tư vấn tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ - Ảnh: CA LINH

Cho vay không lãi, lắng nghe tâm tư công nhân

Một chính sách khác cũng được một số công ty áp dụng như cho đoàn viên, người lao động vay không lãi suất từ quỹ tương trợ.

Tại Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú - Hậu Giang, quỹ cho vay hình thành từ việc cán bộ của công ty đóng góp từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng, cùng các đơn vị đối tác...

Tuy không lớn nhưng khoản vay này giải quyết được các nhu cầu cấp thiết của người lao động như đóng học phí cho con, chữa bệnh cho người thân hoặc mua xe đi làm.

Một khi công nhân có được chỗ dựa khi thiếu hụt, họ cũng an tâm hơn với công việc và gắn bó với công ty.

Ngoài ra, công ty còn tổ chức các buổi gặp gỡ ngắn với công nhân mới sau khoảng 1-2 tháng làm việc nhằm tìm hiểu tâm tư, cảm nhận của người lao động về môi trường làm việc, điều kiện ăn uống và những phát sinh trong quá trình làm việc.

Chăm lo tốt về thu nhập, hỗ trợ đời sống và lắng nghe ý kiến công nhân được xem là các giải pháp "song kiếm hợp bích" để tạo sức thu hút khi tuyển dụng và giữ chân người lao động trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh.

Công nhân làm việc tại một nhà máy chế biến tôm xuất khẩu ở Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Công nhân là tài sản của doanh nghiệp

Ở góc nhìn khác, không ít doanh nghiệp miền Tây đã xác định người lao động là tài sản của công ty và họ cũng được hưởng thành quả của công ty.

Ông Hồ Quốc Lực - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta - cho rằng giữ chân người lao động không chỉ là vấn đề nhân sự mà còn là bảo vệ năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong chế biến tôm xuất khẩu, người lao động có tay nghề nhiều năm là tài sản quan trọng. Họ thao tác nhanh, tỉ lệ hao hụt thấp, chất lượng ổn định và có thể làm "thầy" của các lao động mới.

Vì vậy, định hướng của Sao Ta là làm ít hơn nhưng hiệu quả cao hơn, đồng thời nâng năng suất mà không tăng đáng kể số lao động.

"Muốn được vậy, công ty có giải pháp theo nguyên tắc: thu nhập xứng đáng - việc làm ổn định - đối xử công bằng - có cơ hội phát triển - được tôn trọng và chia sẻ thành quả", ông Lực nhấn mạnh.

Một số chuyên gia cho rằng trao cho người lao động cơ hội phát triển, tôn trọng và chia sẻ thành quả chính là những ưu đãi căn cơ mà nhiều doanh nghiệp đã áp dụng.

Nếu ưu đãi thực chất sẽ là động lực để người lao động xem công ty là gia đình, là "một đội" để cùng đồng hành phát triển.

Nếu doanh nghiệp làm tốt, không chỉ giữ chân mà còn thu hút người mới, góp phần làm chậm lại xu hướng "đi Bình Dương".

Cần hiểu đúng về "miền Tây thiếu lao động" Liên quan đến đề xuất nhập khẩu lao động cho doanh nghiệp ở miền Tây, PGS.TS Phan Anh Tú - Phó hiệu trưởng Trường Kinh tế (Đại học Cần Thơ) - cho rằng chưa cần nhập khẩu lao động phổ thông đại trà. Bởi lẽ miền Tây không thiếu lao động mà là thiếu người chịu làm ở mức lương và điều kiện hiện tại.

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