Tám đại học New Zealand công bố học bổng 2027 cho sinh viên Việt Nam

Du học sinh tại New Zealand - Ảnh: ENZ

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) vừa thông tin những chương trình học bổng năm 2027 của các đại học nước này, được triển khai ở bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Một số trường có học bổng xét tự động, không giới hạn số lượng cho học sinh Việt Nam đáp ứng điều kiện và nhận được thư mời nhập học.

New Zealand hiện có tám trường đại học, tất cả đều là trường công lập và đều có chương trình học bổng năm 2027 được ENZ giới thiệu lần này.

Ở bậc đại học, Đại học Otago cho phép kết hợp học bổng với tổng giá trị tối đa 50.000 đô la New Zealand (NZD). Đại học Canterbury có mức cộng gộp lên đến 29.000 NZD cho chương trình cử nhân thương mại, Đại học Victoria Wellington có mức tối đa 25.000 NZD.

Ở bậc thạc sĩ, Canterbury có mức hỗ trợ cộng gộp tối đa 28.000 NZD. Đại học Auckland có học bổng dành cho người Việt Nam, hỗ trợ 25% học phí năm đầu. Các trường cũng giới thiệu học bổng tiến sĩ gồm trợ cấp sinh hoạt và hỗ trợ học phí.

Học sinh Việt Nam có thể nộp hồ sơ đại học bằng kết quả học kỳ 1 hoặc học kỳ 2 lớp 12, tùy quy định từng trường. Học sinh theo chương trình IB hoặc A-Level có thể dùng điểm dự đoán.

Ứng viên vẫn phải tốt nghiệp THPT và đáp ứng đầy đủ yêu cầu đầu vào chính thức. Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp và bảng điểm chính thức có thể được bổ sung sau.

Theo ENZ, việc nộp hồ sơ sớm giúp học sinh chuẩn bị thủ tục nhập học, xin học bổng và kịp kỳ nhập học tháng 7 tại New Zealand.

"Chúng tôi mong muốn tăng cường cơ hội cho các em được trao đổi nhiều hơn với các đại diện tuyển sinh và tương tác trực tiếp với giảng viên", ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực Bắc Á và Đông Nam Á của ENZ, cho biết.

ENZ lưu ý điều kiện, thời hạn xét tuyển và giá trị học bổng có thể thay đổi theo chương trình, kỳ tuyển sinh.

Đại học Bậc đại học và chương trình dự bị, chuyển tiếp (NZD) Bậc thạc sĩ (NZD) Auckland Học bổng chương trình dự bị: tối đa 20.000 Vietnam High Achievers Scholarship: 25% học phí năm đầu Công nghệ Auckland (AUT) 10.000, hỗ trợ học phí năm đầu 7.000, hỗ trợ học phí năm đầu Canterbury Các mức 4.000; 10.000; 15.000. Có thể cộng gộp tối đa 19.000; riêng cử nhân thương mại tối đa 29.000 Các mức 8.000; 20.000. Có thể cộng gộp tối đa 28.000 Lincoln Học bổng chương trình chuyển tiếp: 2.500; học bổng International School Leavers: 10.000 Thạc sĩ dạng học tín chỉ: 7.000-15.000 Massey Trợ cấp học tập: 15.000; học bổng Toroa: 10.000 Trợ cấp học tập sau đại học: 10.000; học bổng Toroa sau đại học: 5.000 Otago Các mức 15.000; 35.000; học bổng chuyển tiếp 5.000-15.000. Có thể kết hợp học bổng với tổng giá trị tối đa 50.000 Otago Global Master's: 15.000. Học bổng thạc sĩ nghiên cứu quốc tế: sinh hoạt phí 18.204/năm, kèm hỗ trợ học phí trong một năm, tối đa 35.000 Victoria Wellington Các mức 15.000; 10.000. Có thể cộng gộp tối đa 25.000 Các mức 5.000 hoặc 10.000, tùy học bổng. Có thể cộng gộp tối đa 15.000 Waikato Vice-Chancellor's International Excellence Scholarship: 8.000-15.000 Vice-Chancellor's International Excellence Scholarship áp dụng cả bậc sau đại học: 8.000-15.000