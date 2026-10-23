Mẹ sinh đôi rồi qua đời, cha mất vì COVID-19, đứa bé lớn lên ở Làng Thiếu niên Thủ Đức vừa đậu Bách khoa

Tân sinh viên Hồ Lê Lan Nghĩa ôn bài chuẩn bị cho các môn thi giữa kỳ - Ảnh: YẾN TRINH

Hồ Lê Lan Nghĩa (sinh năm 2008) viết những dòng ấy trong đơn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường. 18 năm sau ngày được gửi vào Làng, cậu bé mồ côi đã trở thành tân sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), ngành kinh tế xây dựng.

Trong môi trường tập thể có ngăn tủ giữ lại hình bóng cha mẹ

Ngày cuối tuần tại Làng Thiếu niên Thủ Đức, gió đùa trên những tán cây, tiếng các em nhỏ vang lên từ phía sân. Bên tập giáo trình dày cộm, Nghĩa ngồi ôn bài chuẩn bị thi giữa kỳ.

Trò chuyện một lúc, Nghĩa đưa chúng tôi đến phòng chung của các anh em trong Làng. Cậu mở ngăn tủ trên cùng, nơi cất giữ những kỷ vật quý giá nhất: một bức ảnh người cha trong trang phục sư thầy và hai tấm ảnh nhỏ của mẹ.

Lan Nghĩa nâng niu di ảnh của ba mẹ - Ảnh: YẾN TRINH

Nghĩa kể khi hai anh em được một ngày tuổi, mẹ qua đời. Sáu tháng sau, hai anh em được gửi vào Làng. “Từ một đứa trẻ sinh non, thiếu hơi ấm của mẹ, tôi được cưu mang và lớn lên bằng tình yêu thương của các ba mẹ ở Làng”.

Cha ruột của Nghĩa sau đó xuất gia tại một ngôi chùa ở Đồng Nai. Dù không trực tiếp nuôi con, ông vẫn thường lặn lội xuống TP.HCM thăm hai anh em.

Nhưng khi Nghĩa học lớp 7, dịch COVID-19 cướp đi người cha. Nghĩa chỉ còn người thân là bà ngoại đã già yếu đang sống ở ngôi nhà cạnh mé sông ở huyện Tam Bình (cũ), tỉnh Vĩnh Long. Nhắc đến ngoại, Nghĩa không giấu được nỗi lo.

“Xưa ngoại đi làm lúa, giờ ở quê không có vườn tược, chỉ có hàng dừa trước nhà, người ta hay tới mua dừa khô. Bữa trước ngoại chạy xe đạp chỗ mé sông sạt lở, lại thêm trời mưa đường trơn nên bị té”, Nghĩa kể.

Lan Nghĩa được rèn luyện sự ngăn nắp, thói quen sinh hoạt kỷ luật nơi Làng Thiếu niên Thủ Đức - Ảnh: YẾN TRINH

Nghĩa luôn nhớ lời ngoại dặn: “Làm gì làm, con ráng đậu đại học là được. Ngoại chờ con cho tới khi con tốt nghiệp…”. Và dù Nghĩa đã là chàng trai trưởng thành, ngoại vẫn thường hay nắm tay dắt đi mỗi khi hai bà cháu ở chốn đông người. Cử chỉ ấy luôn sưởi ấm trái tim cậu bé mồ côi.

Thương bà ở quê quạnh quẽ, mỗi dịp nghỉ Tết, Nghĩa thường dành trọn một tuần về thăm. Có khi dành dụm được chút tiền, cậu mua lon sữa cho ngoại uống đỡ đau khớp. Nghĩa thường nói với ngoại: “Ngoại ráng chờ con về chứ đừng lên thăm. Đường sá xa xôi, ngoại hay xách nặng, tội ngoại lắm”.

Lớn lên nhờ tấm lòng bao la của những cha mẹ không cùng máu mủ

Nếu trong ngăn tủ của Nghĩa có những tấm ảnh cha mẹ ruột, thì ký ức tuổi thơ của cậu lại đong đầy gương mặt của các cô chú, các ba mẹ ở Làng.

Cuộc sống bình yên ở Làng Thiếu niên Thủ Đức, nơi sinh viên Lan Nghĩa gắn bó từ khi lọt lòng - Ảnh: YẾN TRINH

Nghĩa nhắc nhiều đến mẹ Ngọc Trang, người đã nuôi nấng cậu từ năm 3 tuổi đến năm 12 tuổi. Từ chuyện học hành ở trường đến những buồn vui hằng ngày, Nghĩa đều kể với mẹ Trang. Lòng biết ơn được cậu gửi vào tấm thiệp tự làm, bó hoa giá 10.000 đồng và quyết tâm học thật giỏi.

Ngoài giờ học, tân sinh viên Hồ Lê Lan Nghĩa dọn dẹp phòng, phụ các chú quản lý rèn luyện cho các em nhỏ - Ảnh: YẾN TRINH

“Sự quan tâm của ban giám đốc và những giọt mồ hôi hy sinh tận tụy của các cô, các mẹ, các chú đã dạy tôi tính tự lập và tinh thần tự học”, Nghĩa nói.

Có những người thầy, người cô dù không trực tiếp dạy trên lớp vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Bốn năm liền, cô Kim Châu, một giáo viên cấp 2, kèm Nghĩa học tiếng Anh.

Đến những năm học trực tuyến vì COVID-19, việc học của Nghĩa cũng có lúc lúng túng. Những công thức hóa học ban đầu khiến cậu khó hiểu. Học trên trường về, Nghĩa tự tìm những nguồn bài giảng trên YouTube, nhờ AI giải thích thêm rồi làm bài tập nâng cao, giải đề tham khảo đến 1h sáng.

Cậu thích hóa, nhưng cũng thích đọc văn, nhất là các câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh.

Kiên trì, mạnh mẽ là vậy nhưng Nghĩa tâm sự có những lúc mình vẫn rơi nước mắt, nhất là khi xem các chương trình nhân ái. Có những đêm học xong nằm xuống giường, cậu lại nghĩ về tương lai, nhớ cha, nhớ ngoại. Nghĩa nhớ dáng bà gầy gò và dáng cha chờ con với nét mặt ân cần.

Tự tin đậu vào trường top Bách khoa, nhưng nặng lòng nỗi lo chi phí

Niềm vui đậu đại học chưa kéo dài bao lâu, Nghĩa đã phải nghĩ đến những khoản chi phí mới.

Học kỳ này, học phí của Nghĩa hơn 16 triệu đồng, được chi từ nguồn kinh phí của Làng. Ngoài học phí còn có giáo trình, dụng cụ học tập, chi phí làm bài tập nhóm và nhiều khoản phát sinh khác mà Nghĩa chưa biết tính sao.

Bước vào đại học ngành kinh tế xây dựng nhưng Nghĩa cũng không đủ khả năng mua được chiếc máy tính mà Nghĩa luôn ước ao.

Nghĩa luôn biết ơn những gì mình nhận được ở cuộc đời này. Sống ở Làng, Nghĩa chủ động phụ giúp các chú quản lý rèn luyện cho các em nhỏ, kèm các em học bài. “Tôi muốn truyền lại cho các em niềm tin: xuất phát điểm bất hạnh không quyết định tương lai, chính sự nỗ lực mới định hình nên cuộc đời”.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức, động viên Lan Nghĩa cố gắng học tập - Ảnh: YẾN TRINH

Ở tuổi 18, Nghĩa đã nghĩ khá xa về ngày mình rời giảng đường. Cậu muốn trở thành một kỹ sư, có công việc ổn định để phụng dưỡng bà ngoại. Và Nghĩa mong một ngày có thể phụ giúp các cô chú chăm lo cho những đứa trẻ đang lớn lên ở đây.

“Tôi nguyện quay về cưu mang, tiếp sức các thế hệ trẻ em đúng như cách mà mái nhà chung và xã hội đã cứu vớt cuộc đời tôi”, Nghĩa nói.

Hoàn cảnh bất hạnh nhưng trái tim em ấm áp với xung quanh Không chỉ học giỏi, Nghĩa còn hướng lòng mình ra bên ngoài với những hoạt động thiện nguyện. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức, cho biết Nghĩa chăm học, có quyết tâm, định hướng rõ trong học tập và biết quan tâm, chăm lo các em nhỏ trong Làng. “Chúng tôi luôn động viên Nghĩa học tập để thay đổi cuộc đời. Năm nay Nghĩa và hai bạn khác đậu đại học, đó là niềm tự hào của Làng”, ông Hải nói.