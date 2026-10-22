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Có những người mẹ nỗ lực một mình, lựa trái cây 15 tiếng mỗi ngày nuôi con vào đại học

tác giả
LÊ DÂN
LÊ DÂN
LÊ DÂN

'Tôi được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, mẹ mừng lắm nhưng mẹ không dám nghỉ làm đi theo vì phải dành dụm thêm lo cho tôi đi học' - đó là lời tâm sự của sinh viên Trần Thị Thúy Duy, Trường Khoa hoc tự nhiên (Đại học Cần Thơ).

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Tân sinh viên Trần Thị Thúy Duy, Trường Khoa hoc tự nhiên (Đại học Cần Thơ) nhận học bổng Tiếp sức đến trường chiều 22-10 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” với chủ đề “Một khát vọng - Vạn tấm lòng” dành cho 99 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của 3 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: TP Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, tổ chức tại TP Cần Thơ chiều 22-10, sinh viên Trần Thị Thúy Duy (18 tuổi, quê Cần Thơ) có mặt rất sớm.

Từ nhỏ đã không biết mặt cha, Thúy Duy sống trong tình thương, bảo bọc của mẹ. Sống chung nhà nhưng hai mẹ con ít có thời gian gặp mặt, do mẹ đi làm mướn từ sớm đến tối mịt mới về.

Sống nơi ruộng vườn thuộc ấp Trinh Phú, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ, công việc hằng ngày xưa giờ của mẹ Thúy Duy là phụ lựa trái cây cho chủ vựa gần đó. Làm mướn ngày nào tính tiền ngày đó, làm một buổi tính một buổi, ngày nào nghỉ thì không tính.

Thúy Duy kể ngày nào mẹ đi lựa trái cây thì 6h sáng đi, đến 21h mới về, còn hôm nào phụ chủ vựa đi bán trái cây thì 2h sáng đã đi.

Dù biết Thúy Duy học giỏi nhưng thấy gia cảnh khó khăn, vất vả, nhiều người đã khuyên “cho nó nghỉ học đi làm để gia đình bớt khổ”. Nhưng “ước mơ của tôi là học đại học, nên mẹ âm thầm cố gắng làm mọi thứ giúp tôi tiếp tục đi học”, Thúy Duy nói.

Biết tin con đậu ngành hóa học Trường Khoa hoc tự nhiên (Đại học Cần Thơ), mẹ Thúy Duy tươi cười khoe khắp nơi nhưng lại khẽ nói với con gái: “Mẹ mới lo được học phí kỳ đầu, kỳ tới chưa biết sao nhưng ráng nhe con”.

Sẽ quay lại giúp sinh viên có hoàn cảnh như mình

Học phí và các chi phí khác là số tiền rất lớn, thậm chí mẹ tôi phải nhịn ăn để dành dụm thêm”, Thúy Duy rơm rớm.

Thương mẹ, Thúy Duy ở ghép chung phòng trọ với đứa em trai là con của cậu ruột để giảm chi phí, dù bất tiện trong sinh hoạt. Dù vậy bạn còn tính năm sau một đứa em con cậu lên học sẽ ở chung phòng, khi đó tiền trọ bạn chỉ đóng 1/3.

Ngoài ra để giảm gánh nặng tiền sinh hoạt phí hằng tháng Thúy Duy không la cà quán xá, chi tiêu tiết kiệm, thậm chí ăn ít lại, ở lại trường nhiều hơn cho đỡ tốn tiền điện, nước.

"Hay tin tôi nhận học bổng Tiếp sức đến trường, mẹ mừng lắm nhưng không dám xin nghỉ làm để dự cùng vì còn phải lo toan cho chặng đường học tập dài phía trước", Duy kể.

Thúy Duy nhận được suất học bổng Tiếp sức đến trường trị giá 15 triệu đồng.

 “Học bổng giúp mẹ tôi đỡ một phần gánh nặng kinh tế. Học bổng còn là hy vọng giúp tôi tiếp tục học tập để thực hiện được ước mơ học đại học. Sau này có điều kiện tôi sẽ quay lại giúp các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như tôi”, Thúy Duy xúc động nói.

Năm 2026, chương trình Tiếp sức đến trường dự kiến trao 1.200 suất học bổng toàn quốc với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập cho tân sinh viên…) từ sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn; và 25 suất học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên xuất sắc (mỗi suất 50 triệu đồng/4 năm).

Hành trình 23 năm “Tiếp sức đến trường” được nối dài từ sự chung tay của các thế hệ lãnh đạo, địa phương, đơn vị đồng hành và những tấm lòng dành cho tân sinh viên vượt khó - Video: QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - HUỲNH SA - TÔN VŨ

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.Thiếu tình mẹ và mắc bệnh tim, nam sinh Cần Thơ ráng học bổ túc, đậu kỹ thuật phần mềm

Trần Duy Khoa (quê phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ) chịu cảnh chia ly của cha mẹ, sống trong tình thương của cha. Tuổi thơ của Khoa là những chuỗi ngày theo cha rời quê đi tỉnh Bình Dương để cha làm thuê công việc ủ phân gà.

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LÊ DÂN
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    Chủ đề: học bổng tiếp sức đến trường ước mơ đại học trao học bổng Tân sinh viên khó khăn Cần Thơ

    Dòng sự kiện: Tiếp sức đến trường 2026

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