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Thiếu tình mẹ và mắc bệnh tim, nam sinh Cần Thơ ráng học bổ túc, đậu kỹ thuật phần mềm

tác giả
LAN NGỌC
LAN NGỌC
LAN NGỌC

Trần Duy Khoa (quê phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ) chịu cảnh chia ly của cha mẹ, sống trong tình thương của cha. Tuổi thơ của Khoa là những chuỗi ngày theo cha rời quê đi tỉnh Bình Dương để cha làm thuê công việc ủ phân gà.

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Cha và ông nội vất vả làm thuê kiếm tiền lo cho việc học và thuốc thang cho Duy Khoa. Cậu trò nghèo ấy cũng rất muốn đi làm thêm phụ cha nhưng không thể được vì bệnh tim cứ hay tái đi tái lại - Ảnh: LAN NGỌC

Lớn lên không may Khoa mang căn bệnh rối loạn nhịp tim phải nhập viện thường xuyên, nhưng ý chí học tập thì không gãy gánh dù thăng trầm lúc lên lúc xuống. Nay cậu trò nghèo Duy Khoa đã là tân sinh viên ngành kỹ thuật phần mềm của Trường đại học An Giang.

Thiếu hình bóng mẹ và mắc bệnh tim nặng, đi theo cha mưu sinh rất xa 

Từ nhỏ, Duy Khoa sống cùng cha và ông nội trong gia cảnh rất nghèo. Để nuôi con, ông Trần Tấn Đạt (47 tuổi, cha Khoa) phải làm đủ nghề chân tay, có lúc đi ủ phân gà trong những vườn cao su ở tận Bình Dương (cũ), có lúc chạy xe ôm. Công việc bấp bênh, ai thuê gì làm nấy, có tháng kiếm chỉ 2-3 triệu đồng.

"Năm nó 3 tuổi, nhà túng thiếu quá, tôi đành bấm bụng chở con lên Bình Dương làm thuê. Mỗi ngày, lúc 3h sáng tôi phải thức dậy đi ủ phân gà trong vườn cao su cho người ta. Con giật mình thức giấc, không thấy cha đâu, cứ vừa khóc vừa dò dẫm trong vườn cao su tìm cha. Nghĩ lại, tôi xót xa cho con nhưng nghèo quá biết làm sao…", cha Duy Khoa kể lại những ngày khốn khó.

Nhưng ly hương cùng cha kiếm sống chưa phải là nỗi khổ nhất, mà bệnh tật mới là những điều thiếu may mắn khiến Khoa sớm thích nghi và tìm cách vượt qua thử thách.

Mới 6 tuổi, Khoa phải trải qua ca phẫu thuật ruột thừa.

12 tuổi, Khoa tiếp tục được phát hiện mắc chứng rối loạn nhịp tim. Từ đó, những chuyến cha đưa con đi bệnh viện giữa đêm khuya trở thành nỗi lo thường trực của ông Đạt.

Cảnh vào viện rồi ra viện cứ lặp đi lặp lại, kéo theo chi phí điều trị ngày càng chồng chất, khiến gánh nặng kinh tế của gia đình thêm nặng nề.

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Bữa cơm đạm bạc chỉ vỏn vẹn tô canh cải ngọt, chút thịt cá nhưng vẫn ấm áp tình thân của ba thành viên đã nương tựa vào nhau suốt hơn 18 năm qua - Ảnh: LAN NGỌC

Từng trầm cảm không muốn học, đến theo đuổi tới cùng những lớp bổ túc

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Không làm được việc nặng, ngày thường Duy Khoa cũng rất tháo vát phụ giúp công việc nhà - Ảnh: LAN NGỌC

Cuộc đời Duy Khoa nhiều chông chênh về tinh thần cũng như thể chất, nhưng khát vọng đi học vẫn được Khoa nuôi dưỡng.

Năm lớp 9, những lần bệnh tim tái phát cùng nỗi mặc cảm mình là gánh nặng của gia đình khiến Khoa dần mất động lực học tập. Nhìn cha và ông nội quanh năm làm lụng vất vả để lo cho mình, có lúc Khoa tự hỏi học hành còn ý nghĩa gì khi gia đình đã quá khó khăn.

"Tôi rơi vào trầm cảm, đi học chỉ để cho có, không còn động lực phấn đấu. Vì vậy, kết quả năm lớp 9 của tôi chỉ đạt loại trung bình".

Lên lớp 10, Khoa suy nghĩ khác đi, nếu không học thì có còn gì đâu để nói, còn gì để hy vọng. Nên Khoa quyết tâm theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Ô Môn.

"Nhìn cha dù khó khăn vẫn lo cho tương lai của tôi, tôi tự nhủ sao tôi lại bỏ cuộc? Tôi tự nhủ phải vực dậy tinh thần, cố gắng học tập để không thành người thất bại. Đến năm lớp 12, tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi và bây giờ thi đậu đại học", Khoa chia sẻ.

Cha đi vay tiền nhiều người đóng học phí ban đầu cho con

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Duy Khoa nuôi ước mơ tìm việc làm ổn định bằng tấm bằng cử nhân đại học và báo hiếu cho cha và ông nội - Ảnh: LAN NGỌC

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển là ngày vui của cả ba thành viên. Số tiền học phí là do cha Duy Khoa hỏi mượn nhiều người gom góp lại mới đủ đóng. 

Nhìn đứa cháu trai chịu nhiều thiệt thòi, ông Trần Thanh Tê (70 tuổi, ông nội của Duy Khoa) chia sẻ: "Từ đời ông tôi, cha tôi đến tôi đều làm thuê, làm mướn kiếm sống. Tôi chỉ mong cháu được học hành đến nơi đến chốn. Tôi với cha nó nói với nhau ráng lo, chạy vạy mượn tiền cho cháu đi học để cuộc đời nó có thay đổi như người ta".

Thầy Nguyễn Viết Duy Thanh - giáo viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Ô Môn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Khoa - cho biết Khoa là học sinh ngoan, lễ phép, năng lực học tập tốt. Tuy hoàn cảnh khó khăn, gia đình không trọn vẹn nhưng nghị lực vượt khó đáng khâm phục.

"Tôi mong học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ có thể nâng bước cậu trò nghèo của tôi vững tin hơn trên hành trình chinh phục ước mơ trở thành một kỹ sư giỏi", thầy Thanh nói.

Năm 2026, chương trình Tiếp sức đến trường dự kiến trao 1.200 suất học bổng toàn quốc với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập cho tân sinh viên…) từ sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn; và 25 suất học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên xuất sắc (mỗi suất 50 triệu đồng/4 năm).

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- Ảnh 6.Ngoại dặn ‘nghỉ học ngoại từ mặt’, nam SV Cần Thơ phụ bếp ráng trả 11 triệu đồng vay nhập học

Ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa bốn bề nước ngập quanh năm, tuổi thơ Phong gắn với những ngày thiếu hụt. Dẫu vậy, bà ngoại hay gằn giọng: “Nghỉ học là bà ngoại từ mặt!”, nên Phong vừa làm lụng vừa đi học.

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    Chủ đề: TP Cần Thơ học bổng Cần Thơ tiếp sức đến trường vượt khó Tân sinh viên khó khăn

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