Từ cô bé chạy bàn được tiếp sức đến trường, nay là cán bộ Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp

Lê Nguyễn Ngọc Thủy nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2018, nay có công việc ổn định - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cựu sinh viên Ngọc Thủy, quê TP Cần Thơ (nhận học bổng năm 2018) xuất hiện tại lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” với chủ đề “Một khát vọng - Vạn tấm lòng” dành cho 99 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của 3 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: TP Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, tổ chức chiều 22-10 tại TP Cần Thơ.

Ngọc Thủy hiện đang làm việc tại Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Cần Thơ.

Lê Nguyễn Ngọc Thủy, cựu sinh viên nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2018, nay đã có công việc ổn định và luôn trân trọng sự tiếp sức năm xưa - Video: LAN NGỌC - QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - TRƯỜNG PHONG - TÔN VŨ

Cô bé chạy bàn và phát tờ rơi

Năm 2018, khi đứng trước cảnh cửa đại học lúc này bao lo toan, gánh vác đều dồn lên đôi vai của mẹ Ngọc Thủy.

Mẹ là trụ cột của gia đình với công việc tạp vụ là nguồn thu nhập chính để trang trải cuộc sống cùng ông, bà ngoại và 4 chị em Ngọc Thủy.

Cầm giấy trúng tuyển đại học, Ngọc Thủy biết rằng gánh nặng trên đôi vai gầy guộc của mẹ sẽ “trĩu hơn”, điều này khiến cô xao lòng. Nhưng đó cũng là cơ hội để thay đổi cuộc đời và có thể đỡ đần cho mẹ khi về già.

Để có tiền trang trải chi phí đi học, Ngọc Thủy xin làm chân chạy bàn tại quán ăn, quán cà phê với tiền công thời bấy giờ là 10.000 đồng/giờ.

Không phục vụ quán ăn thì cô sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường đại học Cần Thơ (nay là Đại học Cần Thơ - PV) đi phát tờ rơi. Chưa dừng ở đó, tranh thủ sau những giờ học ở trường, Ngọc Thủy còn làm gia sư kiếm thêm chút tiền đỡ đần cho mẹ.

“Nhìn lại chặng đường của mình tuy rất vất vả, khó khăn nhưng tôi cảm thấy tự hào vì mình đã không bỏ cuộc”, Ngọc Thủy bồi hồi.

Nhìn lại thấy tự hào vì mình không bỏ cuộc

Khi nhập học, trường thông báo đóng học phí gần 7 triệu đồng, số tiền đã vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

Ngọc Thủy nhớ lại học bổng Tiếp sức đến trường khi đó đã trao suất học bổng 10 triệu đồng. Đó là một khoản hỗ trợ kịp thời.

“Đối với tôi, đó là một số tiền rất lớn để có thể thanh toán học phí và cũng có thể vững tâm đi học”, Ngọc Thủy chia sẻ.

Giờ đây với công việc ổn định tại một đơn vị trực thuộc UBND TP Cần Thơ, nhìn lại chặng đường 8 năm vừa qua, Ngọc Thủy cảm thấy đôi chút tự hào vì đã không nản lòng, không bỏ cuộc vào thời điểm khó khăn đó.

“Học bổng Tiếp sức đến trường đã trao cho tôi một cơ hội để có thể hoàn thành chương trình đại học và có được công việc như ngày hôm nay”, Ngọc Thủy bày tỏ.

Đồng thời nhắn nhủ các tân sinh viên: “Các bạn hãy yên tâm, đằng sau luôn có những nhà hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ và học bổng Tiếp sức đến trường sẽ trao cơ hội cho bạn để chinh phục ước mơ”.

Năm 2026, chương trình Tiếp sức đến trường dự kiến trao 1.200 suất học bổng toàn quốc với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập cho tân sinh viên…) từ sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Tuổi Trẻ. Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn; và 25 suất học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên xuất sắc (mỗi suất 50 triệu đồng/4 năm).