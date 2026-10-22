Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Từ cô bé chạy bàn được tiếp sức đến trường, nay là cán bộ Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp

tác giả
LÊ DÂN
và 1 tác giả khác
LÊ DÂN
LÊ DÂN
LAN NGỌC
LAN NGỌC

Cựu sinh viên Lê Nguyễn Ngọc Thủy hiện đang làm việc tại Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Cần Thơ, vẫn chưa quên năm tháng tuổi trẻ nhọc nhằn được nhận học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ.

- Ảnh 1.

Lê Nguyễn Ngọc Thủy nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2018, nay có công việc ổn định - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cựu sinh viên Ngọc Thủy, quê TP Cần Thơ (nhận học bổng năm 2018) xuất hiện tại lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” với chủ đề “Một khát vọng - Vạn tấm lòng” dành cho 99 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của 3 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: TP Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, tổ chức chiều 22-10 tại TP Cần Thơ.

Ngọc Thủy hiện đang làm việc tại Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Cần Thơ.

Lê Nguyễn Ngọc Thủy, cựu sinh viên nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2018, nay đã có công việc ổn định và luôn trân trọng sự tiếp sức năm xưa - Video: LAN NGỌC - QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - TRƯỜNG PHONG - TÔN VŨ

Cô bé chạy bàn và phát tờ rơi

Năm 2018, khi đứng trước cảnh cửa đại học lúc này bao lo toan, gánh vác đều dồn lên đôi vai của mẹ Ngọc Thủy.

Mẹ là trụ cột của gia đình với công việc tạp vụ là nguồn thu nhập chính để trang trải cuộc sống cùng ông, bà ngoại và 4 chị em Ngọc Thủy.

Cầm giấy trúng tuyển đại học, Ngọc Thủy biết rằng gánh nặng trên đôi vai gầy guộc của mẹ sẽ “trĩu hơn”, điều này khiến cô xao lòng. Nhưng đó cũng là cơ hội để thay đổi cuộc đời và có thể đỡ đần cho mẹ khi về già.

Để có tiền trang trải chi phí đi học, Ngọc Thủy xin làm chân chạy bàn tại quán ăn, quán cà phê với tiền công thời bấy giờ là 10.000 đồng/giờ.

Không phục vụ quán ăn thì cô sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường đại học Cần Thơ (nay là Đại học Cần Thơ - PV) đi phát tờ rơi. Chưa dừng ở đó, tranh thủ sau những giờ học ở trường, Ngọc Thủy còn làm gia sư kiếm thêm chút tiền đỡ đần cho mẹ.

“Nhìn lại chặng đường của mình tuy rất vất vả, khó khăn nhưng tôi cảm thấy tự hào vì mình đã không bỏ cuộc”, Ngọc Thủy bồi hồi.

Nhìn lại thấy tự hào vì mình không bỏ cuộc 

Khi nhập học, trường thông báo đóng học phí gần 7 triệu đồng, số tiền đã vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

Ngọc Thủy nhớ lại học bổng Tiếp sức đến trường khi đó đã trao suất học bổng 10 triệu đồng. Đó là một khoản hỗ trợ kịp thời.

“Đối với tôi, đó là một số tiền rất lớn để có thể thanh toán học phí và cũng có thể vững tâm đi học”, Ngọc Thủy chia sẻ.

Giờ đây với công việc ổn định tại một đơn vị trực thuộc UBND TP Cần Thơ, nhìn lại chặng đường 8 năm vừa qua, Ngọc Thủy cảm thấy đôi chút tự hào vì đã không nản lòng, không bỏ cuộc vào thời điểm khó khăn đó.

“Học bổng Tiếp sức đến trường đã trao cho tôi một cơ hội để có thể hoàn thành chương trình đại học và có được công việc như ngày hôm nay”, Ngọc Thủy bày tỏ.

Đồng thời nhắn nhủ các tân sinh viên: “Các bạn hãy yên tâm, đằng sau luôn có những nhà hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ và học bổng Tiếp sức đến trường sẽ trao cơ hội cho bạn để chinh phục ước mơ”.

Năm 2026, chương trình Tiếp sức đến trường dự kiến trao 1.200 suất học bổng toàn quốc với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập cho tân sinh viên…) từ sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Tuổi Trẻ. Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn; và 25 suất học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên xuất sắc (mỗi suất 50 triệu đồng/4 năm).

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.Có những người mẹ nỗ lực một mình, lựa trái cây 15 tiếng mỗi ngày nuôi con vào đại học

'Tôi được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, mẹ mừng lắm nhưng mẹ không dám nghỉ làm đi theo vì phải dành dụm thêm lo cho tôi đi học' - đó là lời tâm sự của sinh viên Trần Thị Thúy Duy, Trường Khoa hoc tự nhiên (Đại học Cần Thơ).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LÊ DÂN - LAN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: học bổng tiếp sức đến trường cựu sinh viên Cần Thơ Tân sinh viên khó khăn cơ hội học tập

    Dòng sự kiện: Tiếp sức đến trường 2026

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất