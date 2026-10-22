Cảm động tình người nuôi nấng đứa trẻ cô nhi viện vào đại học: Tặng 50 triệu cho cháu và 5 triệu cho bà

Các tân sinh viên tới dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường tại Trường đại học Nam Cần Thơ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiều 22-10, tại TP Cần Thơ, báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 99 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng kinh phí chương trình hơn 1,5 tỉ đồng.

Chương trình trao học bổng do báo Tuổi Trẻ phối hợp Thành Đoàn Cần Thơ, Trường đại học Nam Cần Thơ tổ chức cho 99 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của 3 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gồm TP Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Tham dự buổi lễ về phía lãnh đạo TP Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Khởi - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ; bà Trần Thị Vĩnh Nghi - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ; ThS Phan Quang Vinh - Phó trưởng Phòng Công tác Sinh viên Đại học Cần Thơ; ThS Triệu Thái Dương - Chủ tịch Hội Khuyến học trường Đại học Tây Đô; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở ngành, các trường đại học, cao đẳng tại Thành phố Cần Thơ; TS Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng Trường đại học Nam Cần Thơ.

Khách mời dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Về phía nhà tài trợ có ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; ông Phan Văn Tâm - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, ông Tăng Qui - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bình Điền Mekong; bà Nguyễn Thị Hồng Xuyến - Quản lý trung tâm VUS Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Giám đốc Kinh doanh - Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cùng đại diện nhà tài trợ.

Về phía ban tổ chức có chị Lư Thị Ngọc Anh - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ; anh Trần Việt Tuấn - Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ; nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và nhà báo Hoàng Trí Dũng - Trưởng Văn phòng đại diện Văn phòng Tây Nam Bộ - báo Tuổi Trẻ.

Với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng", tổng kinh phí lễ trao học bổng tại Cần Thơ hơn 1,5 tỉ đồng (chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và quà tặng từ chương trình) do Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty CP phân bón Bình Điền và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.

Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 2 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suốt 4 năm.

Công ty CP phân bón Bình Điền tài trợ quà tặng ba lô cho tân sinh viên; Công ty FPT Long Châu tài trợ 4 laptop và Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty CP Tập đoàn Vinacam tài trợ 2 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập và Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tài trợ 10 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí.

Đây là điểm trao thứ bảy trong chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2026 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 635 của báo Tuổi Trẻ.

Bà nội nuôi bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, trong ngày 'đứa trẻ bị bỏ rơi ở cô nhi viện' nhận học bổng

Cả khán phòng lặng đi khi những thước phim về tuổi thơ nhọc nhằn của cậu bé lớn lên ở cô nhi viện Lê Thành Đạt - tân sinh viên của Đại học Cần Thơ và câu chuyện buồn của Trương Mỹ Hoa khi rất muốn khoe với mẹ giấy báo trúng tuyển vào Đại học Trà Vinh nhưng mẹ Hoa đã không thể chờ được ngày nhìn đứa con gái duy nhất của bà đã trở thành sinh viên.

Tiếp sức đến trường 2026. Những ước mơ không dừng lại vì nghèo khó: LÊ THÀNH ĐẠT và TRƯƠNG MỸ HOA - Video: LAN NGỌC - PHẠM DIỄM - QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - HUỲNH SA - TRINH TRÀ

Khách mời dự lễ trao học bổng không cầm được nước mắt khi theo dõi câu chuyện về cuộc đời buồn và đầy nghị lực của Lê Thành Đạt và Trương Mỹ Hoa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hành trình đứa trẻ bị bỏ rơi ở cô nhi viện, trở thành con nuôi, phụ bếp đến nửa đêm, đậu đại học 26,04 điểm

Cuộc đời của Lê Thành Đạt chính là một bộ phim với nhiều kịch tính. Bộ phim bắt đầu một cách buồn thảm, Đạt chính là đứa trẻ đã bị bỏ rơi và được một cô nhi viện ở TP Cần Thơ nhận nuôi.

Năm 2009, tại cô nhi viện, Lê Thành Đạt khi ấy chưa đầy một tuổi may mắn được một tình nguyện viên nhận làm con nuôi.

Đạt lớn lên trong gia đình ba thế hệ không cùng huyết thống. Người cha đã đưa Đạt về nhà cũng là con nuôi của bà nội. Họ không có điểm chung huyết thống nhưng lại chung điểm nương tựa.

Tuổi thơ của cậu trò nghèo là những lần chuyển nhà liên tiếp, phụ bà nội xắt bột bán bánh canh. Suốt những năm học cấp ba, Đạt vừa học vừa chật vật làm thêm tại các quán ăn, làm phụ bếp. Có những hôm gần 23h, Đạt mới đạp xe về đến nhà.

Dẫu vất vả, Đạt vẫn nỗ lực học tập và trúng tuyển vào Đại học Cần Thơ với số điểm ấn tượng 26,04 và giành nhiều huy chương trong nhiều phong trào thể thao. Nay Lê Thành Đạt đã là tân sinh viên ngành kinh tế Luật của Đại học Cần Thơ.

Sau vẻ ngoài điềm đạm của Đạt, bên trong là nỗi trăn trở không biết tiền đâu đóng học phí đại học hơn 13 triệu đồng, nhưng Đạt nuôi một hy vọng và khát khao thay đổi số phận buồn.

Lê Thành Đạt đấm lưng, xoa bóp, chăm sóc bà nội, bà đã hơn 70 tuổi không còn buôn bán được như xưa - Ảnh: PHẠM DIỄM

Mỗi điều làm được tôi luôn nghĩ đến nội, người lo cho tôi bữa ăn, người đợi tôi về

Lê Thành Đạt nói mọi khoảnh khắc quan trọng trong đời đều gắn bó với bà nội nuôi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tại khán phòng của chương trình, Lê Thành Đạt - cậu bé từng bị bỏ rơi ở cô nhi viện ngày nào - nhớ lại khoảnh khắc nhận giấy báo trúng tuyển vừa lo cho ba vất vả, vừa vui mừng đậu vào ngôi trường mình hằng mơ ước. Nhưng những khó khăn ấy càng thôi thúc Đạt mạnh mẽ hơn bước vào cánh cổng giảng đường Đại học Cần Thơ, học ngành Luật mà bản thân mơ ước.

"Người tôi nghĩ đến đầu tiên trong mọi khoảnh khắc quan trọng trong đời là bà nội, người đã lo cho tôi từng bữa ăn, người chờ đợi tôi mỗi tối khi đi học về khuya. Bà là người cho tôi nguồn động lực rất lớn trên từng bước ngoặc tưởng như khó khăn nhất trong cuộc sống và trong học tập", Đạt nói.

Ngày hôm nay, bà nội của Đạt bất ngờ có mặt tại hội trường lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường, bà ôm Đạt trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Bà vừa khóc và căn dặn Đạt phải cố gắng học tập thật giỏi để thực hiện ước mơ của mình, để báo đáp tình thương của ba và trở thành người sống tử tế, biết yêu thương.

Lê Thành Đạt - cậu bé bị bỏ rơi ở cô nhi viện ngày nào - ôm lấy bà nội nuôi khi bà bất ngờ xuất hiện trong hội trường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhà hảo tâm 'giấu mặt' tặng 5 triệu cho bà nội nuôi đứa cháu nhận về từ cô nhi viện Cần Thơ Cảm động trước sự tần tảo của bà nội bạn Lê Thành Đạt và tình bà cháu không cùng huyết thống, một nhà hảo tâm giấu tên đã quyết định trao cho bà nội của Đạt số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng. Một nhà hảo tâm giấu tên đã quyết định trao cho bà nội của Đạt số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các tân sinh viên cũng khóc khi nghe về cuộc đời của người bạn đồng trang lứa - Ảnh: DUYÊN PHAN





Học sinh giỏi tỉnh xót xa không được gặp mẹ lần cuối, muốn khoe đậu đại học cũng không làm được

Trương Mỹ Hoa (quê phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) đậu đại học Đại học Trà Vinh, nhưng mẹ đã không thể chờ con gái. "Ngày mẹ mất trong bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, tôi còn đang đi học ở quê nên không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối. Nếu được ước một điều, tôi chỉ ước mẹ đừng mất sớm để tôi được khoe với mẹ giấy báo trúng tuyển đại học. Nhưng điều đó mãi mãi tôi không thể làm được".

Đó là những dòng tâm tình của Trương Mỹ Hoa, hiện là tân sinh viên ngành Quản lý Nhà nước của Trường Đại học Trà Vinh, đã viết gửi đến chương trình Tiếp sức đến trường.

Sau khi mẹ mất được 7 ngày, nén đau thương, Hoa gượng dậy tham gia thi học sinh giỏi tỉnh. Kết quả, Hoa đạt giải khuyến khích.

Cha Hoa gần 60 tuổi, vừa chạy xe ôm, vừa buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ để nuôi con. Thương cha vất vả, Hoa chủ động tìm việc làm thêm trong dịp hè. Ngày rời quê đi học, Hoa mang theo lòng quyết tâm thay đổi phận nghèo bằng con chữ như đã hứa với mẹ. Và mang theo cả niềm tin, tình thương vô bờ của người cha cả đời vất vả vì mình.

Tân sinh viên Trương Mỹ Hoa (quê phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) trúng tuyển vào ngành Quản lý Nhà nước của Trường Đại học Trà Vinh. Cô trò nghèo vẫn nặng trĩu nổi lo về khoản học phí đầu vào của mình - Ảnh: LAN NGỌC

Xin mẹ ở thế giới bên kia hãy yên lòng vì con sẽ thay mẹ lo cho cha

Trương Mỹ Hoa mong học thật nhanh để báo hiếu cha - Ảnh: DUYÊN PHAN

Khi MC hỏi: “Mẹ đã ra đi mãi mãi, nỗi lo lắng lớn nhất của Hoa lúc này là gì?”, Hoa nói: “Tôi chỉ còn cha nên tôi muốn học nhanh hơn, thành công sớm hơn để lo cho cha tôi. Vì ông đã hơn 60 tuổi vất vả sớm hôm chạy từng cuốc xe ôm, bán từng món hàng tạp hoá và chưa bao giờ để tôi phải cô đơn, đói khát ngay cả trước và sau khi mẹ tôi mất”.

Ngồi trên sân khấu, Hoa nghẹn ngào nói lời cảm ơn đến người mẹ bất hạnh đã mất. Hoa mong ở thế giới bên kia, mong mẹ hãy yên lòng đứa con gái của mẹ sẽ thay mẹ chăm sóc và lo lắng cho cha.

Để tiếp thêm động lực cho Trương Mỹ Hoa và Lê Thành Đạt, Ban tổ chức quyết định trao 2 suất học bổng đặc biệt (mỗi suất trị giá 50 triệu đồng/4 năm) dành cho hai bạn vì nghị lực vượt khó đáng khâm phục của hai bạn.

Ông Tăng Qui - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bình Điền Mekong - trao 2 suất học bổng đặc biệt cho Trương Mỹ Hoa và Lê Thành Đạt - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngoài ra chương trình còn tặng 6 chiếc laptop cho 6 tân sinh viên; 10 suất tiếng Anh VUS cho 10 tân sinh viên.

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Giám đốc Kinh doanh - Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu và Nhà báo Hoàng Trí Dũng - Trưởng Văn phòng đại diện Tây Nam Bộ (báo Tuổi Trẻ) - trao 6 laptop cho 6 tân sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ và bà Bà Nguyễn Thị Hồng Xuyến - Quản lý trung tâm VUS Cần Thơ - trao 10 suất học tiếng Anh cho tân sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nữ sinh mồ côi cha: ‘Mẹ ơi, con được nhận học bổng thiệt, không phải mơ đâu mẹ!’

Trương Mỹ Nga và mẹ, bà Trương Lệ Hằng (57 tuổi) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trương Mỹ Nga (19 tuổi, quê xã Đông Phước, TP Cần Thơ) là chia sẻ tin vui với mẹ khi chính thức là thành viên trong “ngôi nhà” Tiếp sức đến trường năm nay. Mỹ Nga đậu ngành Điều dưỡng của Trường cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

Cha mất từ lúc Nga chỉ mới 5 tuổi. Từ đó, bà Trương Lệ Hằng (57 tuổi, mẹ của Mỹ Nga), tần tảo nuôi con gái bằng thu nhập bấp bênh từ việc bán vé số dạo của mình.

“Năm học lớp 7, vì nhà nghèo, tôi đã nghỉ học một năm, xin làm phụ quán nước kiếm tiền. Sau đó một năm, tôi mới có thể quay lại trường học tiếp”, Mỹ Nga nhớ lại.

Suốt 12 năm phổ thông, Mỹ Nga luôn nỗ lực vươn lên và duy trì thành tích học tập khá giỏi. Giờ đây, khi bước vào giảng đường cao đẳng, Nga thuê trọ để tiện việc học và tranh thủ làm thêm tại quán nước, với mức thù lao được trả 18.000 đồng/giờ.

“Đối với tôi, suất học bổng 15 triệu đồng là món quà vô cùng ý nghĩa. Số tiền này sẽ giúp tôi vơi bớt nỗi lo chi phí học hành, tiếp thêm động lực để vững bước trên con đường phía trước. Tôi biết ơn các nhà tài trợ và báo Tuổi Trẻ đã dang tay giúp đỡ. Tôi hứa sẽ sử dụng tiền học bổng cho việc học tập không để phí phạm dù chỉ một đồng bạc”, Mỹ Nga nói với giọng chắc nịch.

Bà Trương Lệ Hằng, mẹ tân sinh viên Trương Mỹ Nga, vừa mừng vì con đậu đại học, vừa lo lắng vì gia đình khó khăn, không đủ khả năng trang trải học phí. Bà biết ơn các nhà hảo tâm đã tiếp sức để con tiếp tục con đường học tập - Video: CHÍ CÔNG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Thương mẹ chèo đò từ 5h sáng đến 17h, nam sinh Cà Mau ráng học thành thủ khoa ngành Chế biến thủy sản

Lâm Trường Khang - tân sinh viên ngành Chế biến thủy sản, Đại học Cần Thơ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lâm Trường Khang - tân sinh viên Chế biến thủy sản, Đại học Cần Thơ - cho hay gia đình 5 người ở tại phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Cha mất khả năng lao động do bệnh nặng. Một mình mẹ Khang làm nghề chèo đò ngang sông kiếm tiền nuôi hai anh em đi học.

"Mỗi ngày mẹ dậy rất sớm, chèo đò từ 5h sáng đến 17h, kiếm được từ 150.000 đồng - 200.000 đồng. Thương mẹ, tôi không dám xao nhãng việc học.

Do gia đình khó khăn, tôi tự học là chính và may mắn đạt thủ khoa đầu vào ngành Chế biến thuỷ sản. Số tiền học phí học kỳ đầu tiên là do mẹ vay mượn của người thân. Nhờ thông tin từ Đoàn trường, tôi gửi hồ sơ đăng ký học bổng và thật vui khi hay tin mình được chọn nhận học bổng hôm nay.

Trước tiên tôi sẽ gửi số tiền này cho mẹ để trả nợ và mua đồ dùng học tập. Sắp tới, tôi sẽ đi làm thêm ở quán cà phê để có thêm tiền trang trải chi phí sinh hoạt", Khang nói.

Lâm Trường Khang: Ba mất khả năng lao động, mẹ có thu nhập không ổn định, Khang luôn nỗ lực học tập với mong muốn thay đổi tương lai gia đình - Video: THÁI LŨY - CHÍ CÔNG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ:

Từ 27 suất đầu tiên đến 26.000 suất: Hành trình bền bỉ của nhà hảo tâm trao cho tân SV nghèo niềm tin

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xuất phát điểm của chương trình học bổng Tiếp sức đến trường chỉ vỏn vẹn 27 suất. Suốt 23 năm chúng tôi cùng với nhà tài trợ đã đồng hành và đến nay đã trao hơn 26.000 suất học bổng cho các bạn tân sinh viên khó khăn. Con số này là minh chứng thiết thực về ý nghĩa của chương trình học bổng mà báo Tuổi trẻ khởi xướng.

Giá trị suất học bổng bước đầu giúp các bạn sinh viên vượt qua khó khăn trước mắt. Qua đó, tôi mong muốn trao gửi niềm tin cho các bạn trên hành trình mới, hành trình học tập phấn đấu trở thành người có ích cống hiến cho xã hội.

Tôi tin rằng với nghị lực sẵn có, phía sau các bạn có điểm tựa vững chắc của gia đình, quê hương thì các bạn sẽ vượt qua được mọi thử thách phía trước.

Tôi gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình suốt những năm vừa qua. Đặc biệt, cám ơn nhiều bạn cựu sinh viên từng được tiếp sức nay quay trở lại tiếp sức cho các bạn khác, truyền lửa cho thế hệ sau về tinh thần hiếu học và cùng nhau viết tiếp câu chuyện về tình yêu thương và sẻ chia trong cuộc sống.

Nữ SV chà nhám bàn ghế mong trả dần 100 triệu đồng nợ chữa ung thư cho mẹ: ‘Nhận học bổng, cha mừng dữ lắm’

Trần Thị Thu Điệp (18 tuổi, quê phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ), hiện là tân sinh viên chuyên ngành công nghiệp văn hóa của Trường đại học Văn hóa TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trần Thị Thu Điệp (18 tuổi, quê phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ), hiện là tân sinh viên ngành Công nghiệp văn hóa của Trường đại học Văn hóa TP.HCM, lâng lâng cảm xúc hồi hộp chờ đợi giây phút lên sân khấu nhận học bổng. Vừa nhập học, Điệp xin đi làm thời vụ với công việc chà nhám bàn ghế gỗ tại một xưởng ở TP.HCM.

“Ngày nào nghỉ học, đi làm tính luôn tăng ca thành 12 tiếng, tôi được trả công 300.000 đồng, lo cho bản thân cũng như trả dần tiền thuốc hoá trị nợ chữa ung thư cho mẹ”, Điệp trầm giọng kể.

Mẹ Điệp bệnh ung thư phải trải qua quá trình điều trị và hóa trị gần 4 năm qua. Bao nhiêu tiền của đổ hết vào việc chữa trị. Hiện số nợ 100 triệu đồng của gia đình không ai có khả năng trả.

Cha làm ruộng quanh năm nên Điệp quyết tâm mình sẽ làm thêm để trả nợ dần. “Khi nghe tin nhận học bổng, cha mẹ tôi mừng dữ lắm! Tiền thiệt quý giá. Mẹ muốn cùng đi nhận học bổng nhưng vì bà đang phải hóa trị tại bệnh viện nên không đi được…”, Điệp nghẹn ngào nói.

Ông Nguyễn Văn Khởi - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Sinh viên nhận sự giúp đỡ hãy học và tốt nghiệp thật tốt, chính là cách để cảm ơn

Ông Nguyễn Văn Khởi - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hằng năm, nhiều tân sinh viên biết tin trúng tuyển đại học, cao đẳng nhưng bên cạnh niềm vui lớn, lại là bộn bề nỗi lo. Lo không đủ tiền nộp học phí, tiền trọ, tiền mua dụng cụ học tập, có những em phải từ bỏ ước mơ, đành rẽ sang một hướng khác.

Thật ý nghĩa khi Báo Tuổi Trẻ khởi xướng chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 23 năm qua, giúp trên 26.000 tân sinh viên với tổng số tiền hơn 252 tỉ đồng.

Qua báo Tuổi Trẻ, tôi biết được trường hợp em Trương Hoàng Hiếu trúng tuyển vào Đại học Cần Thơ. Em lo lắng do tiền đóng học phí quá lớn nên phải đi phụ bán quán ăn với 15.000 đồng/giờ. Hay sinh viên Lý Tuyết Ngãi, quê Cà Mau, mồ côi mẹ từ năm 4 tuổi, dành dụm được gần 7 triệu đồng đóng học phí kỳ đầu ngành Hệ thống thông tin của Trường Cao đẳng Cần Thơ nhưng chặng đường phía trước còn nhiều chông chênh.

Các em sinh viên hãy luôn tự tin, cố gắng hơn nữa. Học tập thật tốt để sau khi tốt nghiệp ra trường góp sức mình xây dựng quê hương. Đó chính là cách cảm ơn của các em dành cho học bổng Tiếp sức đến trường.

Nhà tài trợ Phan Văn Tâm - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền:

Chúng tôi hiểu và chia sẻ với tấm lòng cha mẹ chắt chiu từng mùa vụ cho con tới trường!

Ông Phan Văn Tâm, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Bình Điền - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hơn 50 năm đồng hành cùng nhà nông và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi hiểu sứ mệnh giúp đỡ những người cha, người mẹ đang lao động chắt chiu từng mùa vụ nuôi con đến trường. Xuất phát từ tinh thần sẻ chia đó, chúng tôi mong tài trợ cho chương trình Tiếp sức đến trường, chung tay chăm lo cho các tân sinh viên.

Chúng tôi cũng mong muốn cung cấp những giải pháp sản xuất xanh, chăm lo cho cánh đồng, cho sức khoẻ của bà con nông dân và không quên chăm lo cho những mầm non tương lai.

Cảm ơn báo Tuổi Trẻ là cầu nối chuyển trao tấm lòng của chúng tôi đến với các bạn, đặc biệt trong chương trình hôm nay với chủ đề ý nghĩa đó là "Một khát vọng - Vạn tấm lòng. Suất học bổng tuy không lớn về vật chất, nhưng là sự cổ vũ tinh thần, bước đầu tạo đà cho các bạn vững tin đi tiếp trên hành trình phía trước.

Ông Tăng Qui, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bình Điền Mekong, đánh giá chương trình Tiếp sức đến trường giàu ý nghĩa nhân văn, đồng thời khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục nỗ lực chia sẻ khó khăn với sinh viên - Video: CHÍ CÔNG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Bà Nguyễn Thị Hồng Xuyến, đại diện Trung tâm VUS Cần Thơ, mong học bổng Tiếp sức đến trường sẽ tiếp thêm động lực để các tân sinh viên vượt qua khó khăn, vững bước trên hành trình học tập - Video: CHÍ CÔNG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Nữ SV đậu Báo chí 25,75 điểm: Nghe nhận học bổng như gỡ gánh nặng trong lòng

Phan Kim Ngân, tân sinh viên ngành Báo chí, Đại học Cần Thơ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nay là tân sinh viên Báo chí, Đại học Cần Thơ - Phan Kim Ngân sống cùng ông bà ngoại và mẹ ở phường Trung Nhất, TP. Cần Thơ. Cha mẹ ly hôn từ khi Ngân còn rất nhỏ, mẹ làm nghề giữ trẻ kiếm được 5-6 triệu đồng/tháng.

Những năm THCS, Ngân không phải là học sinh giỏi, nhưng Ngân quyết tâm 3 năm THPT đều là học sinh giỏi xuất sắc và trúng tuyển ngành Báo chí với 25,75 điểm.

“Ngoài giờ học, tôi phụ giúp ông bà hái rau, bó rau cân cho thương lái kiếm được khoảng 200.000 đồng/ngày, nhưng thu nhập này cũng không ổn định, tùy mùa vụ. Học phí 11 triệu đồng học kỳ đầu tiên cũngdo ngoại cho tiền đóng.

Tôi đăng ký ở trong ký túc xá, sinh hoạt phí mỗi tháng chỉ khoảng 2 triệu/đồng, cùng với rau, cá đem từ quê nhà lên nên không tốn nhiều tiền. Nhận được học bổng Tiếp sức đến trường, tôi như gỡ được gánh nặng trong lòng và gọi điện báo cho ngoại hay tin. Tôi sẽ dùng tiền học bổng để mua đồ dùng học tập, giáo trình và để dành đóng học phí kỳ tới", Ngân nói.

Mới 12h trưa, tân sinh viên đã có mặt chờ dự lễ

Dù chưa đến giờ lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường bắt đầu, từ khoảng 12h trưa, nhiều tân sinh viên và phụ huynh đã có mặt từ sớm tại hội trường của Trường đại học Nam Cần Thơ chuẩn bị dự buổi lễ trao học bổng.

Niềm vui và sự hồ hởi hiện rõ trên gương mặt các tân sinh viên chờ đợi giây phút được bước lên sân khấu nhận suất học bổng viết tiếp ước mơ giảng đường.

Trong số các tân sinh viên, có những bạn chia sẻ đây là lần đầu tiên có 15 triệu đồng. Điều đó ngỡ như giấc mơ có thật giữa đời thường giúp các bạn thêm niềm tin và động lực viết tiếp ước mơ đổi đời bằng tấm bằng đại học của chính mình.

Ngoài giờ học đi bưng cà phê kiếm 2 triệu/tháng, nữ SV đi nhận học bổng dẫn theo bà nội và cha

Thanh Hương đi cùng bà nội và cha đến nhận học bổng. Nghe tin cháu gái được nhận học bổng bà nội đã "bắt" cha Hương đưa đi cùng. Dù đi 5 tiếng đồng hồ, bà không thấy mệt vì quá mừng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nữ sinh Chợ Mới, An Giang Nguyễn Ngọc Thanh Hương đi bưng cà phê kiếm tiền phụ giúp cha, nay là tân sinh viên ngành Luật, Đại học Cần Thơ. Cha mẹ ly hôn từ năm Hương 7 tuổi, hai chị em đi học nhờ sự chăm bẵm của bà và tình thương của cha. Hương đến lễ trao học bổng từ rất sớm, cùng đi có bà nội và cha.

"Cha làm thuê đủ việc và chạy xe cấp cứu từ thiện để có tiền nuôi hai chị em tôi đi học. Suốt 12 năm tôi luôn cố gắng để học thật giỏi. Ngoài giờ học, tôi đi bưng cà phê kiếm thêm gần 2 triệu đồng/tháng. Hiện tôi đang thử việc tại một quán cà phê ở Cần Thơ để kiếm tiền trang trải việc học", Hương kể.

Bà Bùi Thị Nương - bà nội của Thanh Hương - mừng rỡ cho hay: "Tôi mừng quá, không cảm thấy đói bụng, không nghĩ cháu mình sẽ nhận được học bổng. Đây là nguồn lực quý về vật chất và tinh thần để gia đình tiếp tục lo cháu vào đại học”.

Tân sinh viên Nguyễn Ngọc Thanh Hương, ngành Luật, Đại học Cần Thơ, vui mừng khi nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Video: THÁI LŨY - CHÍ CÔNG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Anh Trần Việt Tuấn - Phó bí thư Thành Đoàn Cần Thơ, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ:

Cam kết đồng hành cùng Tuổi Trẻ lựa chọn những gương sinh viên nghị lực

Anh Trần Việt Tuấn - Phó bí thư Thành Đoàn Cần Thơ, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Là đơn vị đồng hành và phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ trong chương trình Tiếp sức đến trường nhiều năm qua, tôi thấy học bổng này có ý nghĩa rất thiết thực và nhân văn. Giá trị học bổng giúp các bạn trang trải một phần chi phí học tập và còn là nguồn động viên tinh thần.

Theo tôi, việc kết nối giữa các trường đại học, doanh nghiệp và nhà hảo tâm là cần thiết, sẽ giúp hỗ trợ các bạn về chỗ ở, phương tiện học tập, việc làm thêm an toàn và thủ tục nhập học.

Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ trong việc xét chọn đúng đối tượng là những tấm gương hiếu học, nghị lực, xứng đáng.

Anh Trần Việt Tuấn, Phó bí thư Thành Đoàn Cần Thơ, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ, cho biết Thành Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với báo Tuổi Trẻ rà soát, xác minh hoàn cảnh tân sinh viên khó khăn và vận động nguồn lực hỗ trợ các em trong quá trình học tập - Video: THÁI LŨY - CHÍ CÔNG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Chịu cảnh xa mẹ, từ nhỏ biết lột đầu tôm kiếm tiền phụ cha: ‘Tôi vay nợ 10 triệu nhập học, nhận học bổng này tôi trả’

Nguyễn Chí Hiếu (18 tuổi, quê phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), hiện là tân sinh viên ngành thương mại điện tử của Đại học Cần Thơ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nguyễn Chí Hiếu (18 tuổi, quê phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), hiện là tân sinh viên ngành thương mại điện tử của Đại học Cần Thơ hồ hởi đến nhận học bổng. Từ tối hôm trước, Hiếu đã chuẩn bị sẵn bộ quần áo đẹp nhất, háo hức chờ đến ngày nhận học bổng. Sáng sớm nay, bạn vượt khoảng 150km từ quê lên Cần Thơ để tham dự buổi lễ.

Hiếu chịu cảnh cha mẹ chia li, sống với cha chạy xe ôm truyền thống. “Cha tôi chủ yếu chạy xe chở mấy mối quen trong xóm. Có những ngày mưa gió hoặc ế khách thì coi như ngày đó không có tiền”, Hiếu nói.

Hiếu sớm bước vào đời, bươn chải kiếm tiền. Bạn xin làm tại quán nước với mức công 15.000 đồng/giờ. Có hôm Hiếu tìm đến các vựa hải sản để xin làm công việc lột đầu tôm. Hiếu luôn nỗ lực trong học tập, đến đêm khuya tranh thủ ôn bài giữ vững thành tích danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm liền.

“Khi hay tin được nhận học bổng, tôi mừng lắm! Vậy là tôi có tiền trả khoản nợ đầu đời hơn 10 triệu đồng khi mà trước đó cha phải vay mượn để đóng học phí cho tôi”, Hiếu xúc động chia sẻ.

Nguyễn Chí Hiếu: ba mẹ ly hôn từ nhỏ, phải tự đi làm trang trải chi phí, Hiếu xúc động khi nhận học bổng Tiếp sức đến trường, tiếp thêm động lực theo đuổi việc học - Video: THÁI LŨY - CHÍ CÔNG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Hành trình 23 năm “Tiếp sức đến trường” được nối dài từ sự chung tay của các thế hệ lãnh đạo, địa phương, đơn vị đồng hành và những tấm lòng dành cho tân sinh viên vượt khó - Video: QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - HUỲNH SA - TÔN VŨ

Ông Nguyễn Văn Khởi - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bà Trần Thị Vĩnh Nghi - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ và Nguyễn Tuấn Dũng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Phan Văn Tâm - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và TS Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng Trường đại học Nam Cần Thơ - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Hiền - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Anh Trần Việt Tuấn - Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ và Nhà báo Hoàng Trí Dũng - Trưởng Văn phòng đại diện Tây Nam Bộ (báo Tuổi Trẻ) - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Tăng Qui - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bình Điền Mekong và ThS Triệu Thái Dương - Chủ tịch Hội Khuyến học trường Đại học Tây Đô - trạo học bổng cho sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Việt Nam và Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Khách mời và các nhà hảo tâm chụp ảnh cùng tân sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chương trình Tiếp sức đến trường năm 2026 dự kiến trao 1.200 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng, trong đó có 25 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng mỗi suất, hỗ trợ tân sinh viên xuất sắc trong 4 năm học. Ra đời năm 2003 với 27 suất học bổng đầu tiên, chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã trải qua 23 năm đồng hành cùng học sinh, sinh viên khó khăn. Đến nay, chương trình đã trao học bổng cho 26.853 tân sinh viên, với tổng kinh phí hơn 252 tỉ đồng. Mỗi tân sinh viên tham gia học bổng là một câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn đến ước mơ tri thức. Nhiều tân sinh viên nhận học bổng nay đã ra trường, có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhiều học sinh thành công từ chương trình đã quay trở lại tiếp sức cho đàn em cùng hoàn cảnh như mình, góp phần lan rộng gia đình "Vì ngày mai phát triển" của báo Tuổi Trẻ. Chương trình "Vì ngày mai phát triển" do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988 cho đến nay. Sau 38 năm hoạt động liên tục, chương trình học bổng đã thực hiện 630 chương trình. Tổng giá trị chương trình đã huy động hơn 440 tỉ đồng và đã tiếp sức khoảng 77.665 học sinh - sinh viên đến trường. Chương trình được xem là chiếc cầu kết nối vạn tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cùng bền bỉ chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ Việt Nam, để các em vững bước vào đời với hành trang tri thức và trái tim tràn đầy yêu thương. Tuổi Trẻ mời các tân sinh viên nhận học bổng kết nối với với Gia đình "Vì ngày mai phát triển" qua link này, hoặc qua fanpage Facebook "Tiếp sức đến trường".