Giành học bổng toàn phần từ ứng dụng giúp bữa ăn cho học sinh khó khăn

Trịnh Tuệ Linh chính thức nhận học bổng toàn phần của Đại học RMIT Việt Nam tháng 10-2026 - Ảnh: THÙY DUNG

Là một trong bảy sinh viên nhận học bổng toàn phần của Đại học RMIT Việt Nam năm nay, Trịnh Tuệ Linh theo đuổi ngành tài chính với mong muốn dùng kiến thức và các giải pháp tài chính để giúp học sinh khó khăn.

Ứng dụng fintech giúp học sinh khó khăn có bữa trưa

Khi còn học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Trịnh Tuệ Linh nhận ra một số bạn thường xuyên bỏ bữa trưa, từ đó thôi thúc cô tìm cách kết nối nguồn hỗ trợ kín đáo và minh bạch hơn.

"Tôi nhận thấy một số bạn cùng trường thường xuyên bỏ bữa trưa. Các bạn nói rằng đã ăn sáng no hoặc không thấy đói, nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy.

Áp lực tài chính khiến các bạn phải bỏ bữa, trong khi những định kiến xoay quanh hoàn cảnh khó khăn khiến các bạn chọn cách im lặng", Linh chia sẻ trong bài luận ứng tuyển học bổng.

Chứng kiến điều đó, Linh trăn trở làm sao để học sinh khó khăn có thể nhận được sự giúp đỡ mà không phải công khai hoàn cảnh của mình.

"Do yêu thích kinh tế và tài chính, tôi tự hỏi liệu mình có thể thiết kế một mô hình tài chính nào đó để giải quyết vấn đề tưởng chừng rất riêng tư này không", Linh nói.

Từ trăn trở đó, Linh phát triển FinBridge, một sáng kiến ứng dụng công nghệ tài chính (fintech) để hỗ trợ bữa ăn cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Giúp đỡ mà không khiến người nhận ngại ngần

Với Linh, việc xây dựng FinBridge là cơ hội để khám phá cách áp dụng các nguyên lý tài chính, công nghệ và tư duy thiết kế hệ thống cho những vấn đề thực tế.

Theo mô hình Linh xây dựng, học sinh gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua hệ thống mã QR, sau đó nhận suất ăn mà không phải lo bị chú ý hay đánh giá. Hệ thống báo cáo giúp nhà hảo tâm theo dõi quá trình sử dụng nguồn quỹ.

Điểm Linh quan tâm nằm ở cách thiết kế sự hỗ trợ. Với một học sinh đang chịu áp lực tài chính, việc nhận một bữa ăn có thể trở nên khó khăn nếu đi kèm cảm giác mặc cảm hoặc nỗi lo bị bạn bè biết chuyện.

"Tôi không còn coi tài chính đơn thuần là một phương tiện để tạo ra của cải. Tôi xem đó là một công cụ mạnh mẽ để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, giảm bất bình đẳng và xây dựng những hệ thống biết quan tâm đến con người", Linh chia sẻ.

Bởi vậy, Linh muốn tìm một giải pháp để lòng tốt đến đúng người, đồng thời giữ được sự riêng tư và lòng tự trọng của người nhận. Với cô, đó cũng là cách khám phá ý nghĩa của ngành học mình theo đuổi.

FinBridge là một sáng kiến ứng dụng công nghệ tài chính để hỗ trợ bữa ăn cho các học sinh khó khăn của nữ sinh Tuệ Linh - Ảnh: NVCC

Từ những cuộc thi kinh doanh đến khát vọng vì cộng đồng

Trước khi bước vào giảng đường đại học, Tuệ Linh đã thử sức ở nhiều sân chơi kinh doanh và khởi nghiệp.

Năm 2025, Linh lọt top 12 toàn cầu tại cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh quốc tế Future Business Elite do Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh tổ chức. Năm 2026, cô tiếp tục vào top 10 Vietnam Business Innovation Challenge. Linh cũng đoạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, thành phố và đạt IELTS 8.0.

Linh dành nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng. Với vai trò nhà sáng lập và chủ nhiệm dự án The Neverland, cô tổ chức các workshop kết hợp khám phá văn hóa với hoạt động thiện nguyện, thu hút hơn 200 người tham gia, quyên góp hơn 40 triệu đồng và 150 phần quà dành tặng trẻ em tại các mái ấm ở Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Linh còn làm chủ nhiệm câu lạc bộ bơi của trường, tham gia tổ chức các giải đấu và hoạt động phòng chống đuối nước cho trẻ em. Trong khi đó ở dự án Beyond Boundaries, với vai trò phó trưởng ban tổ chức, cô góp phần đưa kiến thức kinh tế và kinh doanh đến gần hơn với học sinh THPT thông qua các cuộc thi và nội dung học tập.

"Từ những cuộc thi đến các dự án cộng đồng, mình có cơ hội trải nghiệm nhiều khâu của việc hiện thực hóa một ý tưởng, từ huy động nguồn lực, tổ chức hoạt động đến kết nối người tham gia. Những trải nghiệm ấy cũng góp phần giúp mình định hình mong muốn dùng kiến thức tài chính để giải quyết các vấn đề thực tế", Linh nói.

Mục tiêu 50 trường THPT trong ba năm Tại RMIT, Linh dự định đào sâu kiến thức về tài chính, công nghệ và phương pháp ra quyết định dựa trên dữ liệu, đồng thời khám phá cách dùng các giải pháp kinh doanh để tạo tác động tích cực cho cộng đồng. Trong ba năm tới, Linh đặt mục tiêu mở rộng mô hình FinBridge đến 50 trường THPT trên cả nước. Xa hơn, cô muốn kết nối sinh viên các ngành kinh doanh, công nghệ và truyền thông tại RMIT để cùng phát triển những giải pháp cho các vấn đề xã hội. Bắt đầu từ vấn đề bữa ăn học đường, mô hình này có thể mở rộng sang các lĩnh vực như khả năng tiếp cận giáo dục, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh thiếu niên. "Tôi muốn đóng góp bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm dựa trên sự thấu cảm, phân tích thấu đáo và lòng can đảm", Linh chia sẻ.