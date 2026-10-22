Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

New Zealand dành tới 2,5 triệu NZD mở rộng tuyển du học sinh, chú trọng Việt Nam

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Chính phủ New Zealand dành tối đa 2,5 triệu NZD giúp các trường phổ thông tuyển và chăm sóc học sinh quốc tế từ năm 2027, kể cả những trường chưa có kinh nghiệm tuyển sinh nước ngoài.

New Zealand dành tới 2,5 triệu NZD hỗ trợ các trường tuyển sinh, Việt Nam là thị trường quan trọng - Ảnh 1.

Chính phủ New Zealand mở rộng các chính sách cho các trường nước này tuyển sinh quốc tế, trong đó Việt Nam được xem là thị trường quan trọng - Ảnh: WHS

Theo The PIE News, trang tin về giáo dục quốc tế, New Zealand đang tìm cách mở rộng số trường phổ thông có thể tiếp nhận du học sinh. Hiện khoảng 611 trường ở nước này có học sinh quốc tế.

Một số trường gặp khó vì thiếu nhân sự và kinh nghiệm quảng bá, tuyển sinh ở nước ngoài, khó tìm đối tác quốc tế hoặc gia đình bản xứ nhận học sinh lưu trú (homestay).

Chương trình mới cung cấp biểu mẫu, tài liệu và công cụ tuyển sinh, cùng các hoạt động tập huấn, hướng dẫn và tư vấn theo nhu cầu từng trường. Nội dung hỗ trợ còn có quy trình tiếp nhận, chăm sóc học sinh và thực hiện các yêu cầu về an toàn, phúc lợi.

Bộ trưởng Giáo dục Erica Stanford cho biết: "Sự hỗ trợ này không giới hạn ở những trường đã có chương trình quốc tế hoạt động ổn định".

Bà nói chính phủ muốn thêm trường tham gia tuyển sinh quốc tế, kể cả những trường trước đây gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường.

Khoản đầu tư trên nằm trong kế hoạch phát triển giáo dục quốc tế công bố tháng 7-2025. New Zealand muốn tăng số lượt ghi danh quốc tế từ 83.400 năm 2024 lên 105.000 vào năm 2027.

Theo ENZ, năm 2025 nước này ghi nhận 92.580 học sinh, sinh viên quốc tế, tăng 11%. Trong đó, khối phổ thông có 20.155 lượt ghi danh, tăng 10%.

Để tìm học sinh ở nước ngoài, ENZ tổ chức chương trình học bổng và các sự kiện tuyển sinh. Trong đó, Việt Nam được nước này xác định là một trong những thị trường mục tiêu hàng đầu.

Cụ thể, chương trình học bổng trung học năm 2026 có 56 suất do 56 trường tham gia cấp, mỗi suất tương đương 50% học phí năm đầu, dành riêng cho học sinh Việt Nam. ENZ đã mời các trường tiếp tục đăng ký tham gia chương trình năm 2027.

Trong tháng 8-2026, ENZ tổ chức hội thảo tại TP.HCM và Hà Nội, với hơn 50 cơ sở giáo dục New Zealand và gần 200 đại diện đối tác Việt Nam.

Theo lịch dự kiến, tháng 3-2027, ENZ sẽ tổ chức chương trình giới thiệu và tuyển sinh riêng cho khối phổ thông tại hai thành phố lớn này ở Việt Nam.

Theo ENZ, khoảng 2.200 học sinh, sinh viên Việt Nam học tại New Zealand năm 2025, tăng 14% so với năm trước.

New Zealand cũng điều chỉnh chính sách thị thực. Từ ngày 3-11-2025, du học sinh đáp ứng điều kiện được làm thêm tối đa 25 giờ/tuần, tăng 5 giờ so với trước. 

Với học sinh trung học, quyền làm thêm áp dụng cho học sinh lớp 12 và 13 đáp ứng những điều kiện riêng, trong đó có sự đồng ý của nhà trường và phụ huynh.

New Zealand dành tới 2,5 triệu NZD, hỗ trợ cả trường chưa từng tuyển du học sinh - Ảnh 1.Hai học sinh Việt nhận học bổng Chính phủ New Zealand gần 1 tỉ đồng mỗi em

16 học sinh Việt Nam nhận học bổng Chính phủ New Zealand năm 2026, trong đó hai học sinh nhận gần 1 tỉ đồng mỗi em.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: du học New Zealand

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất