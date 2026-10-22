New Zealand dành tới 2,5 triệu NZD mở rộng tuyển du học sinh, chú trọng Việt Nam

Chính phủ New Zealand mở rộng các chính sách cho các trường nước này tuyển sinh quốc tế, trong đó Việt Nam được xem là thị trường quan trọng - Ảnh: WHS

Theo The PIE News, trang tin về giáo dục quốc tế, New Zealand đang tìm cách mở rộng số trường phổ thông có thể tiếp nhận du học sinh. Hiện khoảng 611 trường ở nước này có học sinh quốc tế.

Một số trường gặp khó vì thiếu nhân sự và kinh nghiệm quảng bá, tuyển sinh ở nước ngoài, khó tìm đối tác quốc tế hoặc gia đình bản xứ nhận học sinh lưu trú (homestay).

Chương trình mới cung cấp biểu mẫu, tài liệu và công cụ tuyển sinh, cùng các hoạt động tập huấn, hướng dẫn và tư vấn theo nhu cầu từng trường. Nội dung hỗ trợ còn có quy trình tiếp nhận, chăm sóc học sinh và thực hiện các yêu cầu về an toàn, phúc lợi.

Bộ trưởng Giáo dục Erica Stanford cho biết: "Sự hỗ trợ này không giới hạn ở những trường đã có chương trình quốc tế hoạt động ổn định".

Bà nói chính phủ muốn thêm trường tham gia tuyển sinh quốc tế, kể cả những trường trước đây gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường.

Khoản đầu tư trên nằm trong kế hoạch phát triển giáo dục quốc tế công bố tháng 7-2025. New Zealand muốn tăng số lượt ghi danh quốc tế từ 83.400 năm 2024 lên 105.000 vào năm 2027.



Theo ENZ, năm 2025 nước này ghi nhận 92.580 học sinh, sinh viên quốc tế, tăng 11%. Trong đó, khối phổ thông có 20.155 lượt ghi danh, tăng 10%.

Để tìm học sinh ở nước ngoài, ENZ tổ chức chương trình học bổng và các sự kiện tuyển sinh. Trong đó, Việt Nam được nước này xác định là một trong những thị trường mục tiêu hàng đầu.

Cụ thể, chương trình học bổng trung học năm 2026 có 56 suất do 56 trường tham gia cấp, mỗi suất tương đương 50% học phí năm đầu, dành riêng cho học sinh Việt Nam. ENZ đã mời các trường tiếp tục đăng ký tham gia chương trình năm 2027.

Trong tháng 8-2026, ENZ tổ chức hội thảo tại TP.HCM và Hà Nội, với hơn 50 cơ sở giáo dục New Zealand và gần 200 đại diện đối tác Việt Nam.

Theo lịch dự kiến, tháng 3-2027, ENZ sẽ tổ chức chương trình giới thiệu và tuyển sinh riêng cho khối phổ thông tại hai thành phố lớn này ở Việt Nam.

Theo ENZ, khoảng 2.200 học sinh, sinh viên Việt Nam học tại New Zealand năm 2025, tăng 14% so với năm trước.

New Zealand cũng điều chỉnh chính sách thị thực. Từ ngày 3-11-2025, du học sinh đáp ứng điều kiện được làm thêm tối đa 25 giờ/tuần, tăng 5 giờ so với trước.

Với học sinh trung học, quyền làm thêm áp dụng cho học sinh lớp 12 và 13 đáp ứng những điều kiện riêng, trong đó có sự đồng ý của nhà trường và phụ huynh.