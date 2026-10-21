52 tuổi, doanh nhân Hàn Quốc chọn học thạc sĩ ở Việt Nam

Hơn 6.800 tân sinh viên Việt Nam trúng tuyển từ 31 tỉnh, thành phố và 17 tân sinh viên, học viên quốc tế đến từ 6 quốc gia: Nga, Lào, Campuchia, Myanmar, Turkmenistan và Hàn Quốc trong lễ chào mừng năm học 2026-2027 Trường đại học Mở TP.HCM ngày 21-10 - Ảnh: Trường đại học Mở TP.HCM



Trong lễ chào mừng năm học 2026-2027 của Trường đại học Mở TP.HCM ngày 21-10, ông Choi Chang Young, người Hàn Quốc, sinh năm 1974, thu hút sự chú ý khi trở thành tân học viên chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA).

Ông là một trong 17 tân sinh viên, học viên quốc tế đến từ 6 quốc gia nhập học tại trường năm nay, bên cạnh hơn 6.800 tân sinh viên Việt Nam đến từ 31 tỉnh, thành phố.

Muốn kết nối tri thức Việt - Hàn

Quyết định trở lại giảng đường, học cùng những học viên trẻ hơn mình hàng chục tuổi, cũng khiến ông Choi có những lo lắng ban đầu. Rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa là những thách thức ông phải đối mặt. Tuy nhiên ông xem đây là cơ hội làm mới bản thân, thay vì bằng lòng với những thành tựu đã có.

So sánh hai nền giáo dục, ông nhận xét giáo dục đại học Hàn Quốc có thế mạnh về lịch sử và hệ thống tổ chức bài bản, nhưng tốc độ thay đổi đôi khi còn thận trọng. Trong khi đó ông ấn tượng với sự năng động, cởi mở của các trường đại học tại TP.HCM, đặc biệt là khả năng tiếp thu xu hướng toàn cầu, hợp tác với doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp.

Ông Choi Chang Young (sinh năm 1974, quốc tịch Hàn Quốc) trong ngày chào mừng năm học 2026-2027 Trường đại học Mở TP.HCM, ông là tân học viên chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) Trường đại học Mở TP.HCM - Ảnh: QUỲNH TRÂM



Theo ông Choi, tinh thần sẵn sàng kết nối kiến thức học thuật với thực tiễn thị trường của giới trẻ Việt Nam là điểm mạnh đáng học hỏi.

Là bạn lâu năm của cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang Seo, đồng thời giữ vai trò Phó chủ tịch Hội Thể thao người Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi cho rằng tinh thần đồng đội trong bóng đá cũng có thể vận dụng vào giáo dục.

Ông kỳ vọng sự kết hợp giữa tính tổ chức bài bản của Hàn Quốc với ý chí, sự kiên trì và tiềm năng của người Việt Nam sẽ tạo nên những thành quả mới trong giáo dục, công nghệ và kinh doanh.

"Tôi nghĩ Việt Nam là một trong những quốc gia năng động và tràn đầy sức sống nhất trên thế giới. Đặc biệt, người Hàn Quốc luôn đánh giá TP.HCM là thành phố năng động nhất với tiềm năng phát triển rất lớn. Tại đây, tôi muốn tìm kiếm và xây dựng những ước mơ, hy vọng của mình", ông chia sẻ.

Ngoài mục tiêu hoàn thành chương trình MBA, ông Choi dự định học tiếp tiến sĩ tại trường và hy vọng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích thêm người Hàn Quốc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến học tập.

Trường trao gần 1.000 suất học bổng

Trường đại học Mở TP.HCM trao 8 suất học bổng hỗ trợ 100% học phí và khóa học tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Năm học 2026-2027, Trường đại học Mở TP.HCM đón hơn 6.800 tân sinh viên Việt Nam trúng tuyển từ 31 tỉnh, thành phố và 17 sinh viên, học viên quốc tế đến từ Nga, Lào, Campuchia, Myanmar, Turkmenistan và Hàn Quốc. Toàn trường hiện có gần 100 sinh viên quốc tế ở các bậc đào tạo.

Nhà trường trao gần 1.000 suất học bổng với tổng trị giá 53 tỉ đồng. Trong đó sinh viên quốc tế được trao 9 suất học bổng toàn phần, gồm học phí, sinh hoạt phí và khóa học tiếng Việt; 8 suất khác hỗ trợ toàn bộ học phí và khóa học tiếng Việt.

GS.TS Nguyễn Minh Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Mở TP.HCM, cho biết trường hiện có hơn 40.000 người học và đã kiểm định 44 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước, quốc tế. Trong số này, 21 chương trình đạt chuẩn FIBAA của châu Âu.

Năm học 2026-2027, trường lần đầu kiểm định 5 chương trình đào tạo trực tuyến theo chuẩn FIBAA. Trường cũng có 3 năm liên tiếp, từ 2025 đến 2027, hiện diện trong bảng xếp hạng đại học thế giới Times Higher Education.

Năm học 2026-2027, trường đón 17 tân sinh viên, học viên quốc tế đến từ 6 quốc gia, góp phần xây dựng môi trường học tập đa văn hóa và hội nhập sâu rộng - Ảnh: QUỲNH TRÂM