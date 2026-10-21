Sinh viên trường y ở Huế khởi nghiệp từ tất gel thảo dược

Sản phẩm “Tất gel thảo dược An Túc” do nhóm sinh viên Trường đại học Y - Dược Huế nghiên cứu và bào chế - Ảnh: NVCC

Dự án tất gel thảo dược An Túc vừa giành giải nhất tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ IX của Đại học Huế năm 2026. Đây là kết quả nghiên cứu đáng chú ý của nhóm sinh viên trong hành trình đưa nguồn dược liệu truyền thống vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Ý tưởng khởi nghiệp từ thảo dược địa phương

Nguyễn Hữu Nhật Hoàng - sinh viên năm thứ 5 khoa dược, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế, đại diện nhóm thực hiện dự án - cho biết Huế có nguồn dược liệu cổ truyền phong phú, đặc biệt tại các xã vùng cao. Tuy nhiên tiềm năng của nhiều loại cây thuốc vẫn chưa được khai thác tương xứng với giá trị.

Nhóm tác giả của ý tưởng tất gel thảo được do bạn Nguyễn Hữu Nhật Hoàng (sinh viên năm thứ 5 khoa dược, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế) - Ảnh: NVCC

Trong đó xã Nam Đông là địa bàn miền núi dồi dào nguồn cây thiên niên kiện (loài cây thân thảo, sống lâu năm thuộc họ ráy, còn có tên là sơn thục, cây bao kim, ráy hương hay vắt vẻo). Nhận thấy tiềm năng của loại dược liệu này, nhóm đã lựa chọn thiên niên kiện làm một trong những thành phần để phát triển sản phẩm chăm sóc bàn chân.

Theo Hoàng, nhóm mong muốn tạo ra sản phẩm tiện lợi, phù hợp với nhu cầu sử dụng tại nhà. Đồng thời, dự án hướng đến nâng cao giá trị dược liệu bản địa, mở ra cơ hội phát triển kinh tế và cải thiện sinh kế cho người dân vùng cao.

"Khi thực hiện dự án này, chúng tôi mong muốn mang đến một sản phẩm chăm sóc bàn chân tiện lợi, phù hợp với nhu cầu hiện đại. Bên cạnh đó mong muốn lớn nhất của chúng tôi là góp phần giúp nguồn dược liệu ở các vùng miền núi xứ Huế được khai thác hợp lý, qua đó gia tăng giá trị kinh tế và giúp bà con cải thiện thu nhập", Hoàng chia sẻ.

Kết hợp dược liệu truyền thống với sản phẩm hiện đại

Nhóm dự án “Tất gel thảo dược An Túc” đoạt giải nhất trong cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026 do Đại học Huế tổ chức - Ảnh: QUANG TOẢN

Tất gel thảo dược An Túc được thiết kế dạng tất silicon, có lớp gel thảo dược ở mặt trong. Sản phẩm kết hợp bốn thành phần gồm thiên niên kiện, hạt gấc, lô hội và tinh dầu gừng.

Nhật Hoàng cho biết trong quá trình nghiên cứu, nhóm tìm hiểu nguồn dược liệu và kế thừa kinh nghiệm sử dụng cây thuốc trong y học cổ truyền, dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Trong đó, thiên niên kiện và hạt gấc được lựa chọn làm thành phần chính của gel. Theo kinh nghiệm dân gian, các nguyên liệu này được sử dụng trong một số bài thuốc xoa bóp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi hoặc chăm sóc vùng bị bầm tím.

Lô hội được bổ sung nhằm cấp ẩm, làm mềm và dịu da, nhất là vùng bàn chân thường xuyên chịu áp lực do đứng lâu hoặc đi lại nhiều. Trong khi đó, tinh dầu gừng giúp tạo cảm giác ấm và thư giãn khi sử dụng.

Việc kết hợp các thành phần trên thể hiện mong muốn của nhóm trong việc kế thừa kinh nghiệm dân gian, đồng thời phát triển sản phẩm theo hướng tiện lợi, phù hợp với đời sống hiện đại.

"Khi quyết định kết hợp bốn thành phần trên, chúng tôi mong muốn tạo ra một sản phẩm hiện đại trên cơ sở kế thừa những giá trị truyền thống. Đây cũng là thông điệp mà nhóm dự án muốn mang lại", Hoàng chia sẻ.

Sau khi giành giải nhất tại cuộc thi, nhóm đang tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để tham gia các cuộc thi khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cùng những sân chơi khởi nghiệp trên toàn quốc.

Thông qua dự án, nhóm kỳ vọng từng bước thương mại hóa tất gel thảo dược An Túc, góp phần nâng cao giá trị nguồn dược liệu của Huế nói riêng và dược liệu Việt Nam nói chung.

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ IX, năm 2026 thu hút 29 nhóm dự án tham gia vòng ươm tạo, chọn ra 8 dự án xuất sắc vào chung kết. Giải nhất trị giá 15 triệu đồng thuộc về dự án "Tất gel thảo dược An Túc" của sinh viên Nguyễn Hữu Nhật Hoàng, Trường đại học Y - Dược. Dự án còn được yêu thích nhất với 3.027 lượt bình chọn. Ban tổ chức cũng trao giải nhì, giải ba và 5 giải khuyến khích cho các dự án khác.