Khi bạn trẻ chê thư viện, chọn quán cà phê dùi mài kinh sử

Các bạn trẻ đến quán cà phê ở phường Thảo Điền, TP.HCM để học tập - Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Xu hướng học hành và làm việc chạy deadline của bạn trẻ thời AI đã khác xưa. Những nơi đông đúc, nhiều âm thanh cũng dần trở thành "thư viện" hay phòng làm việc.

Khi bạn trẻ chọn quán cà phê tìm kiến thức

"Mình vẫn thích không gian thư viện và sách vở, nhưng để học hành lại thích ngồi quán cà phê. Nơi đó ồn ào nhưng gần gũi, và quan trọng là mình và các bạn cũng có thể ồn ào một chút mà không cần phải giữ ý như thư viện", Nguyễn Hương Quốc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, tâm sự.

Khi không phải đến trường, Quốc thường cùng một bạn học nữ vào quán cà phê gần nhà. Đôi bạn kêu nước uống rồi cùng nhau học trên máy tính. Thi thoảng họ lại vui vẻ trò chuyện. Từ năm thứ ba đại học, đôi bạn đã dạy thêm tiếng Anh online và viết content, nhưng họ vẫn chọn quán cà phê để làm việc với headphone trên tai…

Suốt nhiều năm trước đây, thư viện luôn giữ vai trò quan trọng trong phục vụ học tập cho sinh viên và là nơi tiếp thu tri thức của những người dù không còn ngồi ghế giảng đường.

Tuy nhiên gần đây điều này thay đổi rõ rệt. Không chỉ là nơi gặp gỡ bạn bè, một số quán cà phê trở thành địa điểm học tập, làm việc của nhiều sinh viên và các bạn đã đi làm. Bàn học của họ cũng chính là bàn cà phê với máy tính, sách vở và những cuộc trao đổi vui vẻ. Với không ít bạn trẻ, đây dần là thói quen hằng tuần, khi có deadline cần hoàn thành, mùa thi cử, làm đồ án hay cần họp nhóm.

Lê Vy chọn quán cà phê làm không gian học tập và hoàn thành công việc cá nhân - Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Nguyễn Thị Hoàng Lê Vy (21 tuổi, quê Gia Lai, sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM) cho biết cô thường chọn những quán cà phê. Không gian có nhiều người trẻ tạo thêm động lực cho cô học tập. "Lựa chọn quán cà phê gần nhà hay một nơi yêu thích khiến việc học của mình lên đáng kể", Vy chia sẻ nếp quen cá nhân.

Còn Nguyễn Huỳnh Như Ý (21 tuổi, quê Cà Mau, sinh viên Trường đại học Văn Lang TP.HCM) vui vẻ cho biết cô cũng thường chọn quán cà phê làm nơi học tập mỗi mùa thi. Do nhu cầu học kéo dài đến tối muộn, thời gian hoạt động theo khung giờ thư viện khiến cô khó xếp lịch học, nên cô chọn ra quán cà phê.

Như Ý thường dành từ 3-4 tiếng, thậm chí 5-6 tiếng tại quán cà phê để hoàn thành bài tập. Cô ưu tiên những nơi ánh sáng tốt, thuận tiện cho sự tập trung và thường chọn các quán khu quận 2 cũ gần chỗ trọ. "Có hôm tôi ngồi đến 5-6 tiếng vì bài nhiều", Như Ý nói chủ quán vẫn vui vẻ vì biết "bọn trẻ cần học hành".

Với Nguyễn Trực, quán cà phê là lựa chọn ưu tiên khi cần chạy deadline. Anh thích nơi nhiều người cùng làm việc mà không quá yên tĩnh đến mức dễ… buồn ngủ. Trực chọn quán cà phê theo vị trí thuận tiện, ánh sáng phù hợp (không quá tối), thời gian hoạt động linh hoạt đến nửa đêm, và đặc biệt là có nhiều người cùng học tập, làm việc.

Điều này cũng được nhóm bạn kiến trúc sư Nguyễn Đình Khải chia sẻ khi hay ra quán cà phê làm việc ngoài giờ đến công ty.

Nhóm bạn tụi tôi hay ra quán cà phê ngồi vẽ thiết kế trên máy tính. Ai nấy kêu nước cho mình, trò chuyện vui vẻ một chút rồi cứ tự làm riêng, thỉnh thoảng lại bàn luận bản vẽ của nhau ... Kiến trúc sư NGUYỄN ĐÌNH KHẢI

Từ quê Cần Thơ lên TP.HCM học rồi làm việc, Khải (26 tuổi) kể ngoài giờ làm ở công ty tại quận 10 cũ, anh và các bạn hay ra quán cà phê trong khu cư xá Bắc Hải để thư giãn, làm việc. Quán rộng thoáng, họ chọn góc ngồi nhìn ra mảnh sân có cây xanh.

"Tôi ở nhà trọ chật chội, không tiện làm việc nhóm, còn ngồi làm một mình thì mau buồn ngủ", anh nói lý do ra quán. Hồi còn sinh viên, Khải cũng hay đến thư viện, nhưng khi đi làm anh chọn quán cà phê vì có thể ngồi tới khuya và nhóm bạn lỡ hào hứng ồn ào một chút cũng không thấy ngại.

Như Ý thường đến quán cà phê học thêm sau giờ học ở trường - Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Chọn quán cà phê, nhưng các bạn trẻ vẫn học hành, làm việc nghiêm túc - Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Sự tiện lợi được ưu tiên

Với những người vẫn "ghiền" không gian thư viện, thì sự yên tĩnh đến trầm mặc và các kệ sách là điều hấp dẫn nhất. Còn với những người đến quán cà phê để học, để làm thì sự tiện lợi là ưu tiên hàng đầu, như quán gần nhà, hoạt động đến khuya, và phục vụ nước uống, thức ăn tại chỗ mà không cần ra ngoài như thư viện.

Quốc kể nhóm bạn thường kêu phần bánh nướng để học quá giờ ở quán cà phê. Còn Khải thì gọi món mì xào có bán ngay trong quán. Một ly nước, một phần ăn là họ có thể thoải mái làm việc đến khuya.

Trước đây, thế hệ cha chú của Quốc và Khải vào thư viện học là muốn tìm thêm kiến thức từ các kệ sách, nhưng đời con cháu họ giờ có thể đọc sách trên Internet một cách nhanh chóng. Đó là lý do quan trọng mà nhiều bạn trẻ ngày nay chọn quán cà phê để học hành. "Thời buổi AI mạnh mẽ, tôi ngồi quán cà phê ở đâu cũng như thư viện, có thể tìm hiểu bất cứ gì mình muốn", Khải tâm sự.

Nhiều sinh viên cũng cho rằng việc học đại học không chỉ dừng lại ở đọc tài liệu mà còn bao gồm các hoạt động sôi nổi như thực hiện đồ án, thiết kế sản phẩm và thảo luận nhóm. Vì vậy những không gian có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị cá nhân, trao đổi và làm việc cùng nhau như quán cà phê trở thành một trong những lựa chọn của sinh viên...

Không gian quán cà phê trên đường Trần Não, TP.HCM, nơi sinh viên hay đến học - Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Thư viện vẫn là không gian yêu thích Lê Việt Hà (21 tuổi, phường Rạch Giá, An Giang) từng có thói quen đến thư viện tìm tài liệu và học tập từ thời THPT. Khi vào đại học, thư viện vẫn là lựa chọn yêu thích của Hà khi cần sự yên tĩnh để tập trung. Ngoài ra, việc học trong thư viện cũng tiết kiệm tiền hơn ra ngồi quán. Nhìn chung, thư viện vẫn là lựa chọn của nhiều sinh viên khi cần không gian yên tĩnh để học tập. Trong khi đó quán cà phê đáp ứng nhu cầu trao đổi, làm việc nhóm của những người trẻ. Sự khác biệt này cho thấy lựa chọn không gian học tập phụ thuộc nhu cầu và tính chất công việc mỗi người. Dù ngày càng có nhiều lựa chọn, thư viện vẫn là không gian quen thuộc, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm tài liệu và tập trung học tập của sinh viên.

Thư viện Idecaf, TP.HCM là địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn để học tập - Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Thư viện ĐH Văn Lang được nhiều sinh viên lựa chọn học thêm - Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Đọc trên thư viện số Theo nhiều sinh viên, việc ít đến thư viện không có nghĩa là các bạn không tìm đọc trên thư viện số. Thống kê của Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, giai đoạn 2021-2023, thư viện số của trường có hơn 77,6 triệu lượt truy cập, tăng hơn gấp 3 lần so năm 2020. Đến 2025, thư viện số của trường phục vụ hơn 142 triệu lượt, cho thấy sinh viên vẫn chủ động khai thác tri thức từ thư viện số.