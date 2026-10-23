Bộ GD-ĐT dự kiến thi tuyển sinh lớp 10 chỉ hai môn toán, ngữ văn

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tại dự thảo Thông tư ban hành quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, Bộ đang lấy ý kiến đến ngày 1-11.

Theo đó, đối với lớp 10, dự thảo vẫn giữ các phương thức hiện hành gồm xét tuyển, thi tuyển, thi tuyển kết hợp xét tuyển nhưng định hướng giảm tổ chức thi tuyển khi chưa thực sự cần thiết.

Đáng chú ý, dự thảo quy định thi tuyển vào lớp 10 gồm hai môn toán và ngữ văn, nhằm giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định để học sinh chủ động học tập và giảm nguồn lực tổ chức kỳ thi.

Thời gian làm bài thi môn ngữ văn 120 phút, môn toán 90 phút hoặc 120 phút. Nội dung thi tuyển không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở.

Đối với việc tiếp nhận vào trường trung học phổ thông chuyên, học sinh phải thi các môn thi chung và một môn thi chuyên. Mỗi môn chuyên có một đề thi riêng theo chương trình môn học cấp trung học cơ sở, nội dung thi bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu về môn chuyên đó.

Dự thảo thông tư nêu rõ các đối tượng thuộc diện chính sách được tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích. Đồng thời dự thảo giao quyền cho địa phương căn cứ điều kiện thực tế và các quy định pháp luật để xác định đối tượng tuyển thẳng bảo đảm nguyên tắc và mục tiêu tiếp nhận học sinh đầu cấp.

Với phương thức xét tuyển, Bộ yêu cầu căn cứ xét tuyển là kết quả rèn luyện và kết quả học tập các năm học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục tương đương của đối tượng tiếp nhận; nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Trường hợp kết quả rèn luyện, học tập được đánh giá theo hệ thống khác với chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, việc quy đổi phải căn cứ vào thang đánh giá, mức độ đạt được và tính tương đương của kết quả đánh giá; bảo đảm khách quan, công bằng, thống nhất đối với các đối tượng có cùng điều kiện và được công khai trước khi tổ chức xét tuyển.

Dự thảo nêu rõ Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế của địa phương, quyết định phương thức tiếp nhận học sinh vào lớp 10 đối với từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Năm 2026, đa số các tỉnh, thành phố đang duy trì phương thức thi tuyển vào lớp 10 theo ba môn, gồm: toán, văn, tiếng Anh; một số địa phương sử dụng phương thức xét tuyển.