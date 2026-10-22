Hàng chục ngàn sinh viên bỏ học: Tại cả đôi bên?

Sinh viên thôi học có nhiều lý do, trong đó có vấn đề học phí và chọn sai ngành - Ảnh minh họa Ai

Các trường đại học đưa ra nhiều lý giải xoay quanh câu chuyện "Hàng chục ngàn sinh viên bỏ học giữa chừng: Các trường lý giải gì?". Trong khi bạn đọc cũng đồng thuận song nhiều ý kiến cho rằng học phí vẫn là nguyên nhân chính của tình trạng trên.

Gánh nặng học phí và chi phí

Tham gia bình luận, bạn đọc Kenny cho rằng gánh nặng tài chính mới là nguyên nhân chính khiến sinh viên bỏ học, còn chọn sai ngành và đi du học chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Tương tự, bạn đọc Thùy Tiên nêu quan điểm học phí đại học ngày càng là gánh nặng với nhiều gia đình. Chính sách vay vốn, hỗ trợ học phí rất cần thiết nhưng phải đến được đúng người cần và đủ để các em yên tâm học tập.

Bên cạnh học phí cao, bạn đọc Hữu Hạnh cho rằng tiền ở (không còn chỗ ở ký túc xá), tiền ăn uống dẫn đến gia đình không kham nổi. Đây cũng là quan điểm của bạn đọc tên Quyên khi cho rằng chi phí sinh hoạt và học phí tăng cao tạo áp lực quá lớn. Nhiều bạn phải đi làm thêm quá đà dẫn đến xao nhãng việc học rồi nghỉ ngang.

Phân tích sâu hơn hệ quả của tình trạng này, bạn đọc Lương Khắc Minh nói nhiều gia đình phải chắt chiu từng khoản mới đủ tiền cho con học đại học.

Nếu sinh viên nghỉ giữa chừng thì không chỉ tiếc công sức mà còn lãng phí một khoản tiền không nhỏ. Các trường nên công khai rõ học phí toàn khóa và những chi phí có thể phát sinh để phụ huynh cân nhắc, chuẩn bị tài chính từ đầu.

Thực tế từ bản thân, bạn đọc Thư băn khoăn gần chục năm trước muốn vay vốn sinh viên thì phải thuộc hộ nghèo/cận nghèo. Những gia đình như mình (vừa mới thoát nghèo) rất khó để làm hồ sơ xin vay.

"May mắn mình có học bổng nên mới không phải nghỉ ngang. Ước gì có thể miễn phí đại học và cao học, để không ai vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mà từ bỏ giấc mơ đi học" - bạn đọc này bày tỏ.

Trường và sinh viên cùng nhìn lại

Tỉ lệ sinh viên thôi học năm 2025 ở các trường đại học - Đồ họa: M.G.

Một nguyên nhân khác được nhiều bạn đọc đồng tình đó là sinh viên chọn sai ngành. Không chỉ chọn sai ngay từ đầu mà khi vào đại học cũng ít được định hướng, tư vấn và hỗ trợ. Bạn đọc Phong cho rằng chọn sai ngành từ đầu là nguyên nhân phổ biến nhất khiến sinh viên bỏ học mà các trường phổ thông cần hướng nghiệp sâu sát và thực tế hơn.

Một bạn đọc viết không phải ai cũng biết rõ mình muốn gì hay phù hợp với ngành nào ở tuổi 18. Nhiều bạn chọn ngành theo bạn bè, mong muốn của gia đình hoặc chỉ dựa vào điểm chuẩn, đến khi học rồi mới nhận ra mình không phù hợp.

Tương tự, bạn đọc Khang Lê cho rằng có những ngành nghe tên rất hấp dẫn nhưng chương trình học lại không phù hợp với năng lực, sở thích nên càng cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký, đừng chỉ chạy theo xu hướng.

Nhiều bạn đọc cũng đề xuất giải pháp cho các trường đại học. Trong đó các trường cập nhật nội dung đào tạo sát với thực tế công việc hơn để sinh viên hiểu mình học gì, có thể làm gì và có thêm động lực theo đuổi ngành đã chọn.

Đối với sinh viên, bạn đọc Hùng đề nghị cần phải dẹp bỏ kiểu học khuôn mẫu, lý thuyết ở bậc trung học. Nếu cứ đọc chép, bắt học thuộc để điểm cao, làm đúng các bước trong dàn bài thì có điểm trên trung bình, lên bậc đại học sao theo nổi mà rèn cách tự học và khả năng nghiên cứu.

Cùng quan điểm, bạn đọc Hùng Anh đánh giá đại học cần sự chủ động rất cao, khác hẳn phổ thông. Nên nếu vẫn giữ cách học cũ, không biết tự nghiên cứu, không quản lý được thời gian thì rất dễ hụt hơi.

Bỏ học chưa phải chấm hết Không đi vào nguyên nhân, bạn đọc Trinh nhận định tỉ lệ đào thải là thước đo bình thường ở các nền giáo dục nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra. Tuy nhiên, nếu con số thôi học lên tới hàng chục ngàn thì các trường đại học thực sự cần nghiêm túc xem xét lại phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất và môi trường học thuật của chính mình. Trong khi đó, bạn đọc Bình nhìn nhận thà dừng lại sớm để bắt đầu lại đúng hướng còn hơn cố gồng mình học một ngành không yêu thích. Bỏ học không phải là dấu chấm hết nếu bạn có kế hoạch khác.