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Vụ xe khách chở sinh viên gần biên giới: Nam sinh khai bịa chuyện để được mua xe máy

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A LỘC
A LỘC
A LỘC

Nam sinh khai đã bịa chuyện bị bắt cóc, đưa đến khu vực biên giới Campuchia do muốn sử dụng xe máy để đi học thay vì đi xe khách nhưng không được gia đình đồng ý.

- Ảnh 1.

Công an TP Đồng Nai xác định thông tin nam sinh kể chuyện xe khách chở ra khu vực biên giới Campuchia là bịa đặt - Ảnh: Q.T.

Tối 22-10, Công an TP Đồng Nai cho biết thông tin xe khách giả mạo hãng T.T. đón sinh viên gần Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Trước đó Công an TP Đồng Nai phát hiện nhiều trang, nhóm Facebook đăng tải, chia sẻ hình ảnh văn bản "Thông báo khẩn về việc cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đi biên giới" của Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, TP Đồng Nai).

Theo nội dung văn bản được lan truyền, những ngày gần đây xuất hiện xe khách giả mạo xe T.T. đón sinh viên tại quốc lộ 51 ở khu vực gần trường, sau đó chở một số sinh viên đến gần biên giới Campuchia.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an xã Long Phước xác minh, làm việc với nhà trường và người cung cấp thông tin ban đầu là em B.T.H. (18 tuổi, sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2).

Qua xác minh, công an xác định thông tin về việc H. bị bắt cóc, đưa đến khu vực biên giới Campuchia là không có thật.

Tại buổi làm việc, H. thừa nhận đã tự bịa ra câu chuyện trên để kể với gia đình và nhà trường.

Theo công an, H. muốn được sử dụng xe máy cá nhân để đi học thay vì đi xe khách nhưng không được gia đình đồng ý, nên đã bịa ra câu chuyện trên.

Sau khi làm việc với công an, H. nhận thức hành vi sai trái, đồng thời cam kết và xin lỗi gia đình, nhà trường về việc làm của mình.

Đối với nhà trường, sau khi tiếp nhận thông tin do sinh viên cung cấp, do nghĩ sự việc có thật và muốn cảnh báo, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên nên đã ban hành thông báo nội bộ, gửi lên nhóm Zalo giáo viên khi chưa phối hợp công an địa phương kiểm tra, xác minh.

Cùng ngày, Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 có thư xin lỗi, cho biết đã nóng vội phát thông báo khi chưa báo công an địa phương thẩm tra, xác minh.

Ban giám hiệu nhà trường gửi lời xin lỗi cộng đồng mạng, phụ huynh, học sinh, sinh viên và người dân vì đã thông tin sai sự thật. Nhà trường nhìn nhận đây là "bài học đắt giá" và cho biết sẽ họp kiểm điểm để xác định trách nhiệm cá nhân, có hình thức xử lý.

Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân, phụ huynh, học sinh, sinh viên cần kiểm tra tính xác thực thông qua các nguồn tin chính thống và cơ quan chức năng trước khi chia sẻ; không tự suy diễn, bịa đặt hoặc phát tán nội dung sai sự thật.

Sinh viên trình báo bị xe khách chở gần biên giới Campuchia, trường phát cảnh báo

Trước đó ngày 21-10, Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 phát thông báo khẩn cảnh báo có xe khách giả mạo xe T.T. đón khách tại quốc lộ 51, sau đó chở một số sinh viên đi gần đến biên giới Campuchia.

Nhà trường đề nghị giáo viên nhắc nhở sinh viên đề phòng, nếu thấy có hiện tượng nghi vấn khi đi xe khách thì không lên xe. Trường hợp đã lên xe nhưng thấy xe đi lòng vòng không đúng lộ trình thì phải báo ngay cho người nhà, giáo viên và chia sẻ hành trình.

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    Chủ đề: Lilama 2 sinh viên quốc lộ 51 Campuchia Công an TP Đồng Nai

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