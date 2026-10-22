Trường phát thông báo khẩn cảnh báo: Sinh viên bị xe khách chở đến gần khu vực biên giới Campuchia

Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 ra thông báo khẩn về việc xe khách giả mạo chở sinh viên đi biên giới. Trong ảnh: Sinh viên nhà trường trải nghiệm máy mô phỏng hàn thực tế ảo - Ảnh: Q.T.

Ngày 22-10, TS Tô Thanh Tuần - Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, TP Đồng Nai) - xác nhận nhà trường vừa phát thông báo khẩn cảnh báo xe khách giả mạo chở học sinh, sinh viên đi biên giới.

Theo thông báo, những ngày gần đây nhà trường nhận được trình báo của học sinh, sinh viên và phụ huynh về xe khách giả mạo xe T.T. đón khách trên quốc lộ 51, khu vực gần trường.

Thông báo nêu đã có sinh viên bị xe khách chở đến gần khu vực biên giới Campuchia.

Trước tình hình trên, nhà trường yêu cầu cán bộ, giảng viên hằng ngày nhắc nhở học sinh, sinh viên cẩn thận khi đi xe khách. Nếu thấy có dấu hiệu nghi vấn thì không lên xe.

Trường hợp đã lên xe nhưng phát hiện xe chở đi lòng vòng, sinh viên phải đòi xuống ngay, đồng thời nhắn tin báo cho người nhà, thầy cô và chia sẻ hành trình.

Nhà trường cũng yêu cầu trưởng các khoa triển khai cảnh báo đến giảng viên, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền trong các giờ sinh hoạt lớp, đồng thời đề nghị công an địa phương phối hợp xử lý.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Tô Thanh Tuần cho biết nam sinh hiện ở ký túc xá của trường, nhà ở khu vực Bà Rịa (TP.HCM).

Ngày 16-10, nam sinh đón một xe khách tại khu vực gần trường để về nhà dịp cuối tuần. Tuy nhiên sau một giấc ngủ trên xe, nam sinh tỉnh dậy phát hiện đã ở Tây Ninh, gần khu vực biên giới Campuchia.

Phát hiện xe đi không đúng lộ trình, nam sinh yêu cầu dừng xe để xuống nhưng bị làm khó dễ.

Nam sinh nói đã gọi cho người nhà và người thân đang tới đón. Lúc này, nhà xe yêu cầu nam sinh trả mấy trăm nghìn đồng rồi mới cho xuống xe.

"Cũng may là em không xảy ra chuyện gì. Nhà trường sẽ làm việc thêm với nam sinh để nắm cụ thể diễn biến vụ việc, từ đó có cảnh báo chính xác hơn", TS Tuần nói.