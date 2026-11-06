Thêm 4 trường cao đẳng được sáp nhập trong tháng 11

Trường cao đẳng Du lịch Đà Lạt vừa được sắp xếp vào Trường cao đẳng Du lịch Nha Trang - Ảnh: DTC

Ngày 5-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3212/QĐ-BGDĐT về việc sáp nhập Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La vào Trường cao đẳng Sơn La.



Sau sáp nhập, Trường cao đẳng Sơn La tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của UBND tỉnh Sơn La, tiếp nhận người học, đội ngũ giảng viên, nhân sự, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ của trường được sáp nhập.

Trước đó ngày 2-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành ba quyết định sáp nhập trường cao đẳng.

Cụ thể, Trường cao đẳng Du lịch Đà Nẵng được sáp nhập vào Trường cao đẳng Du lịch Huế theo Quyết định 3163/QĐ-BGDĐT.

Trường cao đẳng Du lịch Đà Lạt được sáp nhập vào Trường cao đẳng Du lịch Nha Trang theo Quyết định 3161/QĐ-BGDĐT.

Cả hai trường tiếp nhận sau sáp nhập đều trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng ngày, theo Quyết định 3162/QĐ-BGDĐT, Trường cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam được sáp nhập vào Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương, trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sáp nhập các trường phải bảo đảm hoạt động đào tạo không bị gián đoạn.

Những sinh viên đã nhập học trước thời điểm sáp nhập tiếp tục được bảo đảm quyền lợi học tập, công nhận kết quả và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Trước đó tính đến ngày 31-10, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước đã sắp xếp còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.



Con số này đã giảm 110 cơ sở, tương đương 31,97% so với ngày 1-7-2025, đạt mục tiêu giảm tối thiểu 30% theo yêu cầu.

Tuy nhiên việc sắp xếp vẫn đang tiếp tục. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sau khi hoàn thành toàn bộ phương án, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ giảm khoảng 47,7% so với tháng 7-2025.

Tại cuộc họp ngày 30-10, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh việc thẩm định, ban hành các quyết định sáp nhập, giải thể trường nghề, hoàn thành trước ngày 20-11.

Riêng 28 hồ sơ đang được thẩm định phải có quyết định trước ngày 15-11. Với các hồ sơ đủ điều kiện, bộ phải giải quyết trong vòng năm ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Các địa phương cũng được yêu cầu hoàn thành việc sáp nhập, giải thể trường trung cấp thuộc thẩm quyền trước ngày 20-11.

Phó thủ tướng lưu ý việc sắp xếp phải thực chất, tránh giảm số lượng đầu mối một cách cơ học. Các trường sau sáp nhập phải bảo đảm hoạt động đào tạo bình thường, giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động và quyền lợi của người học.



Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao báo cáo Chính phủ, Thủ tướng kết quả sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước ngày 10-12-2026.