Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Xếp lương giáo viên theo quy định mới: Những ai được bổ nhiệm lại, truy lĩnh lương?

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa sửa đổi quy định về bổ nhiệm chức danh, xếp lương giáo viên. Đáng chú ý, những trường hợp bị xếp vào hạng thấp hơn do căn cứ cơ cấu chức danh sẽ được bổ nhiệm lại đúng hạng và truy lĩnh phần lương, phụ cấp chênh lệch.

- Ảnh 1.

Cô giáo lì xì đầu năm cho học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM cũ) sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, sáng 3-2-2025 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT ngày 30-10-2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục.

Thông tư nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, bảo đảm thống nhất việc bổ nhiệm chức danh, xếp lương và quyền lợi hợp pháp của giáo viên.

Giáo viên từng bị xếp hạng thấp hơn được bổ nhiệm lại

Một trong những điểm đáng chú ý của thông tư là quy định việc chuyển xếp từ chức danh nghề nghiệp cũ sang chức danh mới tương ứng không phụ thuộc vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Theo đó, những giáo viên trước ngày thông tư có hiệu lực đã bị bổ nhiệm vào hạng thấp hơn do căn cứ cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ.

Đặc biệt, các trường hợp này được truy lĩnh tiền lương và phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.

Quy định nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương vận dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp vốn áp dụng trong việc thăng hạng để giới hạn số lượng giáo viên được chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng tương ứng theo quy định mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc chuyển xếp phải phản ánh đúng bản chất của quá trình chuyển đổi chức danh, không bị hạn chế bởi cơ cấu hạng tại từng cơ sở giáo dục hoặc địa phương.

Hai phương án bổ nhiệm lại hạng, xếp lương cho giáo viên

Thông tư 93 cũng hướng dẫn cụ thể các trường hợp phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương.

Đối tượng áp dụng là những giáo viên được bổ nhiệm ngay vào chức danh ở hạng cao trong khoảng thời gian từ ngày 3-11-2015 đến ngày 20-3-2021, sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc đạt trình độ đào tạo cao hơn nhưng chưa trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức.

Quy định này cũng bao gồm trường hợp được tuyển dụng trước ngày 3-11-2015 nhưng hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau thời điểm này.

Tuy nhiên không phải tất cả trường hợp được bổ nhiệm vào hạng cao đều thuộc diện phải bổ nhiệm lại.

Thông tư loại trừ những người được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng hoặc chính sách đặc thù của địa phương tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận.

Những trường hợp được bổ nhiệm hạng sau khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo cũng không thuộc diện này.

Đối với việc bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương, thông tư đưa ra hai phương án thực hiện, quy định cụ thể đối tượng, điều kiện và nguyên tắc áp dụng nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.

Giáo viên mầm non hạng II phải có trình độ đại học

Một nội dung khác được quy định tại thông tư là trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non hạng II.

Theo đó, giáo viên mầm non ở hạng này phải có trình độ đại học. Quy định kế thừa yêu cầu về trình độ đào tạo đã được áp dụng từ năm 2015, đồng thời hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Trước đó theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, giáo viên mầm non hạng IV có trình độ trung cấp, hạng III có trình độ cao đẳng và hạng II có trình độ đại học.

Các quy định tiếp theo về chức danh nghề nghiệp giáo viên tiếp tục duy trì yêu cầu trình độ đại học đối với giáo viên mầm non hạng II.

Bổ sung quy định chuyển tiếp cho giáo viên chưa được bổ nhiệm

Thông tư 93 cũng bổ sung quy định đối với giáo viên mầm non, phổ thông được tuyển dụng trước ngày 9-4-2026.

Cụ thể những giáo viên đã đáp ứng điều kiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp theo các thông tư liên quan ban hành năm 2021 và năm 2023, nhưng chưa được bổ nhiệm trước khi Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực sẽ được bổ nhiệm vào hạng chức danh nhà giáo tương ứng theo quy định mới.

Việc bổ nhiệm các trường hợp này không phụ thuộc vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Quy định nhằm chuẩn hóa chức danh nhà giáo, tạo cơ sở chuyển sang bậc nghề nghiệp theo Nghị định 232/2026/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm viên chức, đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách tương ứng với chức danh được bổ nhiệm.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc bổ nhiệm và xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 93 phải hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Do đó các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và cơ sở giáo dục cần khẩn trương rà soát đội ngũ giáo viên, xác định phương án bổ nhiệm và xếp lương phù hợp, bảo đảm thực hiện đúng thời hạn.

Quy định mới về xếp lương giáo viên: Ai được bổ nhiệm lại, truy lĩnh lương? - Ảnh 2.Chuẩn mới đào tạo giáo viên: Phải biết dùng AI, giỏi ngoại ngữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chương trình đào tạo giáo viên tích hợp AI, sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 và tăng cường thực hành sư phạm.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYÊN BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: truy lĩnh lương bổ nhiệm lại quy định xếp lương giáo viên lương giáo viên

    Dòng sự kiện: Thiếu giáo viên

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất