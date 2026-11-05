Xếp lương giáo viên theo quy định mới: Những ai được bổ nhiệm lại, truy lĩnh lương?

Cô giáo lì xì đầu năm cho học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM cũ) sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, sáng 3-2-2025 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT ngày 30-10-2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục.

Thông tư nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, bảo đảm thống nhất việc bổ nhiệm chức danh, xếp lương và quyền lợi hợp pháp của giáo viên.

Giáo viên từng bị xếp hạng thấp hơn được bổ nhiệm lại

Một trong những điểm đáng chú ý của thông tư là quy định việc chuyển xếp từ chức danh nghề nghiệp cũ sang chức danh mới tương ứng không phụ thuộc vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Theo đó, những giáo viên trước ngày thông tư có hiệu lực đã bị bổ nhiệm vào hạng thấp hơn do căn cứ cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ.

Đặc biệt, các trường hợp này được truy lĩnh tiền lương và phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.

Quy định nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương vận dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp vốn áp dụng trong việc thăng hạng để giới hạn số lượng giáo viên được chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng tương ứng theo quy định mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc chuyển xếp phải phản ánh đúng bản chất của quá trình chuyển đổi chức danh, không bị hạn chế bởi cơ cấu hạng tại từng cơ sở giáo dục hoặc địa phương.

Hai phương án bổ nhiệm lại hạng, xếp lương cho giáo viên

Thông tư 93 cũng hướng dẫn cụ thể các trường hợp phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương.

Đối tượng áp dụng là những giáo viên được bổ nhiệm ngay vào chức danh ở hạng cao trong khoảng thời gian từ ngày 3-11-2015 đến ngày 20-3-2021, sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc đạt trình độ đào tạo cao hơn nhưng chưa trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức.

Quy định này cũng bao gồm trường hợp được tuyển dụng trước ngày 3-11-2015 nhưng hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau thời điểm này.

Tuy nhiên không phải tất cả trường hợp được bổ nhiệm vào hạng cao đều thuộc diện phải bổ nhiệm lại.

Thông tư loại trừ những người được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng hoặc chính sách đặc thù của địa phương tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận.

Những trường hợp được bổ nhiệm hạng sau khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo cũng không thuộc diện này.

Đối với việc bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương, thông tư đưa ra hai phương án thực hiện, quy định cụ thể đối tượng, điều kiện và nguyên tắc áp dụng nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.

Giáo viên mầm non hạng II phải có trình độ đại học

Một nội dung khác được quy định tại thông tư là trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non hạng II.

Theo đó, giáo viên mầm non ở hạng này phải có trình độ đại học. Quy định kế thừa yêu cầu về trình độ đào tạo đã được áp dụng từ năm 2015, đồng thời hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Trước đó theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, giáo viên mầm non hạng IV có trình độ trung cấp, hạng III có trình độ cao đẳng và hạng II có trình độ đại học.

Các quy định tiếp theo về chức danh nghề nghiệp giáo viên tiếp tục duy trì yêu cầu trình độ đại học đối với giáo viên mầm non hạng II.

Bổ sung quy định chuyển tiếp cho giáo viên chưa được bổ nhiệm Thông tư 93 cũng bổ sung quy định đối với giáo viên mầm non, phổ thông được tuyển dụng trước ngày 9-4-2026. Cụ thể những giáo viên đã đáp ứng điều kiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp theo các thông tư liên quan ban hành năm 2021 và năm 2023, nhưng chưa được bổ nhiệm trước khi Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực sẽ được bổ nhiệm vào hạng chức danh nhà giáo tương ứng theo quy định mới. Việc bổ nhiệm các trường hợp này không phụ thuộc vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp. Quy định nhằm chuẩn hóa chức danh nhà giáo, tạo cơ sở chuyển sang bậc nghề nghiệp theo Nghị định 232/2026/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm viên chức, đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách tương ứng với chức danh được bổ nhiệm. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc bổ nhiệm và xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 93 phải hoàn thành trước ngày 31-12-2026. Do đó các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và cơ sở giáo dục cần khẩn trương rà soát đội ngũ giáo viên, xác định phương án bổ nhiệm và xếp lương phù hợp, bảo đảm thực hiện đúng thời hạn.