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Chuẩn mới đào tạo giáo viên: Phải biết dùng AI, giỏi ngoại ngữ

tác giả
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chương trình đào tạo giáo viên tích hợp AI, sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 và tăng cường thực hành sư phạm.

Đào tạo giáo viên đại học phải có ít nhất 125 tín chỉ, 30 tín chỉ nghiệp vụ sư phạm - Ảnh 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định về Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên - Ảnh minh họa do AI tạo

Ngày 4-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định về Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên phải có năng lực số, AI và ngoại ngữ

Chuẩn quy định các yêu cầu tối thiểu áp dụng chung đối với chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học. 

Trong đó bộ quy định cụ thể năng lực sinh viên sư phạm cần đạt khi tốt nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu về trình độ, chuyên môn và khối lượng giảng dạy trực tiếp của đội ngũ giảng viên đào tạo giáo viên.

Theo chuẩn mới, các cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm rà soát, xây dựng yêu cầu về năng lực số trong chuẩn đầu ra của từng chương trình, trên cơ sở tham chiếu Khung năng lực số cho người học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Mỗi cơ sở phải xác định mức năng lực sinh viên cần đạt, quy định cách đánh giá và công khai trong chương trình đào tạo. Yêu cầu này cần phù hợp với đặc thù ngành đào tạo, năng lực nghề nghiệp của giáo viên và điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở.

Nội dung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm AI tạo sinh, phải được tích hợp xuyên suốt chương trình và gắn với thực hành sư phạm số. Sinh viên được rèn luyện cách lựa chọn, sử dụng và kiểm chứng kết quả do AI tạo ra khi xây dựng học liệu, tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá.

Việc sử dụng AI phải bảo đảm các nguyên tắc đạo đức, an toàn, tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người dạy có trách nhiệm kiểm chứng kết quả do AI tạo ra trước khi sử dụng trong các quyết định giáo dục có ảnh hưởng đến người học.

Về ngoại ngữ, sinh viên sư phạm khi tốt nghiệp phải đạt tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, trừ trường hợp chương trình có yêu cầu cao hơn. Riêng sinh viên ngành sư phạm tiếng nước ngoài phải đạt tối thiểu bậc 5 đối với ngoại ngữ chính và bậc 3 đối với ngoại ngữ phụ.

Các chuẩn đầu ra về phẩm chất, năng lực chung, năng lực sư phạm và năng lực chuyên môn phải được cụ thể hóa thành những chỉ báo có thể quan sát, đo lường và đánh giá.

Chương trình đào tạo hướng tới giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết vấn đề trong thực tiễn, tiếp tục phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời.

Giảng viên tiến sĩ phải trực tiếp giảng dạy ít nhất 60% khối lượng học tập

Chuẩn chương trình đào tạo giáo viên quy định giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ phải trực tiếp giảng dạy ít nhất 60% tổng khối lượng học tập thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên sâu.

Đối với thành phần nghiệp vụ sư phạm, ít nhất 50% số giảng viên trực tiếp giảng dạy phải có trình độ tiến sĩ và chuyên môn phù hợp với học phần được phân công.

Mỗi chương trình phải có ít nhất một giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ ngành phù hợp, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy đại học, chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình.

Để chủ trì giảng dạy, chương trình phải có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu hoặc đồng cơ hữu có trình độ tiến sĩ, chuyên môn phù hợp, trong đó ít nhất 2 người có chuyên môn về khoa học giáo dục.

Sau 3 năm kể từ ngày ban hành chuẩn, số lượng tiến sĩ cơ hữu, đồng cơ hữu chủ trì giảng dạy chương trình phải đạt ít nhất 7 người.

Đào tạo giáo viên đại học phải có ít nhất 125 tín chỉ, 30 tín chỉ nghiệp vụ sư phạm - Ảnh 2.

Danh mục thống kê các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên theo quy định hiện hành

Tối thiểu 12 tín chỉ dành cho thực hành, thực tập sư phạm

Theo quy định, chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học có thời gian đào tạo chuẩn 4 năm, với ít nhất 125 tín chỉ, chưa bao gồm các học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh.

Thành phần nghiệp vụ sư phạm có ít nhất 30 tín chỉ. Trong đó ít nhất 12 tín chỉ dành cho rèn luyện nghiệp vụ, thực hành và thực tập sư phạm. Trong 12 tín chỉ tối thiểu này, ít nhất 8 tín chỉ dành cho thực hành, thực tập tại các cơ sở thực hành, thực tập.

Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm được tổ chức theo lộ trình từ trải nghiệm môi trường giáo dục, tập dạy trong lớp học và môi trường số đến thực tập từng phần và thực tập toàn diện.

Cơ sở đào tạo phải có cơ sở thực hành sư phạm hoặc có thỏa thuận hợp tác với các cơ sở giáo dục phù hợp. Đồng thời các trường phải tổ chức phối hợp giữa giảng viên sư phạm và giáo viên hướng dẫn tại nơi thực hành, thực tập.

Các chương trình được ban hành sau thời điểm quyết định có hiệu lực phải thực hiện theo chuẩn mới.

Đối với các chương trình ban hành trước ngày quyết định có hiệu lực, cơ sở giáo dục đại học được phép đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên có trách nhiệm hoàn thành việc rà soát, cập nhật chương trình để đáp ứng các tiêu chí của chuẩn trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Đào tạo giáo viên đại học phải có ít nhất 125 tín chỉ, 30 tín chỉ nghiệp vụ sư phạm - Ảnh 6.TS Võ Văn Thật làm Hiệu trưởng Trường đại học Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký quyết định bổ nhiệm TS Võ Văn Thật, Phó hiệu trưởng Trường đại học Sài Gòn, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường này.

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TRẦN HUỲNH
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    Chủ đề: nghiệp vụ sư phạm đào tạo giáo viên sư phạm Bộ Giáo dục và đào tạo giáo viên

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