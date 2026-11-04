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Đưa drone vào môi trường mô phỏng để luyện bay an toàn

tác giả
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

Công nghệ mô phỏng do nhóm nghiên cứu Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) phát triển hướng đến ứng dụng trong đào tạo, huấn luyện và thương mại hóa.

Đưa drone vào môi trường mô phỏng để luyện bay an toàn - Ảnh 1.

TS Lê Khánh Duy trình bày dự án tại Ngày hội giới thiệu sản phẩm của Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo ứng dụng (Applied AI Lab Demo Day) 2026 - Ảnh: THANH TÚ

Từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu tại Saigon AI Hub (SAIH) đã phối hợp Công ty Realtime Robotics Việt Nam phát triển công nghệ mô phỏng điều khiển máy bay không người lái (drone). Dự án là kết quả thương mại hóa đầu tiên của khóa 1 chương trình Applied AI Lab tại SAIH.

Mô phỏng drone từ bài toán thực tiễn

Dự án do TS Lê Khánh Duy cùng ba sinh viên Nguyễn Đức Thịnh, Lê Hoàng Ân và Trần Đức An, thuộc chương trình tiên tiến, khoa công nghệ thông tin, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện.

Làm thế nào để người điều khiển drone có thể luyện tập những tình huống phức tạp mà không phải đối mặt với nguy cơ va chạm, hư hỏng thiết bị hay rủi ro trong quá trình bay thử? Đây là bài toán được nhóm nghiên cứu đặt ra khi tìm hướng đưa công nghệ mô phỏng vào ứng dụng thực tế.

Theo TS Lê Khánh Duy, ban đầu nhóm xây dựng môi trường giả lập nhằm kiểm thử các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) trên robot. Môi trường này giúp phát hiện lỗi và giảm chi phí thử nghiệm trước khi triển khai trên thiết bị thực.

Tuy nhiên, để đưa nghiên cứu vào ứng dụng, nhóm cần xác định một bài toán phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

SAIH đã kết nối nhóm với Realtime Robotics, doanh nghiệp có nhu cầu phát triển môi trường mô phỏng phục vụ kiểm thử và huấn luyện điều khiển drone, mở ra hướng ứng dụng thực tiễn cho nghiên cứu của nhóm.

"Việc bay thử ngoài thực tế thường tốn thời gian và chi phí do phải đáp ứng các yêu cầu về cấp phép, địa điểm và điều kiện thời tiết. Trong khi đó, người mới học điều khiển có thể gặp rủi ro va chạm, gây hư hỏng thiết bị", ông Duy nói.

Đưa những tình huống bay phức tạp vào môi trường mô phỏng

Từ nhu cầu này, nhóm phát triển hệ thống mô phỏng kết hợp các tác động vật lý, khí động học với khả năng tái tạo cảnh quan ba chiều và kết nối thiết bị điều khiển drone cầm tay.

"Giải pháp được thiết kế để tích hợp các mô hình máy học từ dữ liệu bay thực tế, hướng đến tái hiện quỹ đạo bay gần với đặc tính của drone. Nhóm cũng ứng dụng AI nhận diện cử chỉ tay để hỗ trợ người dùng luyện tập thao tác điều khiển.

Đến nay, nhóm đã phát triển ba phân hệ phần mềm mô phỏng trên máy tính cá nhân, thiết bị thực tế ảo (VR) và thiết bị di động, phục vụ luyện tập thao tác và điều khiển drone trong những tình huống khác nhau", ông Duy cho biết thêm.

Kết quả đánh giá bước đầu cho thấy các giải pháp của nhóm giúp cải thiện khả năng học thao tác của người dùng khoảng 20-30% so với các giải pháp được đối chiếu.

Riêng hệ thống mô phỏng bay drone đã được đội bay của Realtime Robotics trực tiếp trải nghiệm và đánh giá có mức độ chân thực khá gần với thực tế.

Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục hoàn thiện một số chi tiết kỹ thuật, hướng đến triển khai công nghệ trong hoạt động đào tạo và huấn luyện người điều khiển drone.

Việc đưa các tình huống bay vào môi trường mô phỏng tạo điều kiện để người học thực hành thao tác điều khiển trong những điều kiện khác nhau trước khi chuyển sang thiết bị thực tế.

Đưa drone vào môi trường mô phỏng để luyện bay an toàn - Ảnh 2.

Nhóm nghiên cứu của TS Lê Khánh Duy cùng các sinh viên đưa drone vào môi trường mô phỏng để luyện bay an toàn - Ảnh: NVCC

Saigon AI Hub thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng AI

Theo TS Lê Khánh Duy, nghiên cứu chỉ thực sự phát huy giá trị khi được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. SAIH đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối ý tưởng ban đầu của nhóm với bài toán thực tiễn, từ đó hình thành dự án có khả năng ứng dụng.

Từ quá trình hợp tác này, nhóm nghiên cứu và Realtime Robotics đã phối hợp phát triển các giải pháp mô phỏng phục vụ kiểm thử, huấn luyện và triển khai thiết bị drone.

Khóa 1 chương trình Applied AI Lab có 10 nhóm với gần 60 nhà nghiên cứu tham gia, được hỗ trợ hạ tầng tính toán, công cụ AI và tư vấn chuyên môn.

Trong năm 2027, khóa 2 đặt mục tiêu tuyển chọn tối thiểu 10 dự án, trong đó có 6 dự án thử nghiệm thành công trong môi trường thực tế, 3 dự án được thương mại hóa và một doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập; ưu tiên các bài toán thực tiễn trong sản xuất, nông nghiệp, biến đổi khí hậu và những lĩnh vực có nhu cầu ứng dụng AI.

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TRẦN HUỲNH
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    Chủ đề: mô phỏng drone Đại học Quốc gia TP. HCM Lê Khánh Duy khoa công nghệ thông tin , Trường đại học Khoa học tự nhiên

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