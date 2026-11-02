Thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM 2027 dự kiến ngày 28-3 và 23-5, giữ nguyên cấu trúc đề

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) năm 2027 theo phương thức trắc nghiệm khách quan trên giấy, giữ nguyên cấu trúc đề thi hiện hành.

Hai đợt thi đánh giá năng lực trong năm 2027

Theo kế hoạch dự kiến, kỳ thi V-ACT năm 2027 tiếp tục được tổ chức thành hai đợt trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời tại 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Quy mô kỳ thi ước tính khoảng 200.000 - 250.000 lượt đăng ký, tương ứng khoảng 150.000 thí sinh dự thi.

Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2027 - Đồ họa: TRẦN HUỲNH

Giữ nguyên cấu trúc bài thi

Theo Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, về phương thức tổ chức, kỳ thi V-ACT năm 2027 dự kiến tiếp tục sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy. Cấu trúc đề thi không thay đổi so với năm 2026.

Bài thi gồm 120 câu hỏi, thời gian làm bài 150 phút, điểm tối đa 1.200. Nội dung được chia thành ba phần, gồm sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học.

Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ gồm 60 câu, với 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh. Phần toán học có 30 câu. Phần tư duy khoa học gồm 30 câu, trong đó 12 câu logic, phân tích số liệu và 18 câu suy luận khoa học.

Cấu trúc này được điều chỉnh từ năm 2025 nhằm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đại học Quốc gia TP.HCM định hướng phát triển ổn định, bền vững kỳ thi, đồng thời tiếp tục củng cố chất lượng đo lường, tăng độ tin cậy và khả năng phân loại thí sinh.

Kết quả thi cần đáp ứng yêu cầu tuyển sinh theo từng ngành, chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học.

Bố trí cụm thi, điểm thi phù hợp

Quy mô tổ chức kỳ thi V-ACT năm 2027 được dự báo phụ thuộc vào quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2026, kỳ thi V-ACT ghi nhận 308.877 lượt đăng ký, 197.107 thí sinh đăng ký dự thi và 193.802 thí sinh thực tế dự thi. Tỉ lệ dự thi đạt 98,32%. Kỳ thi được tổ chức tại 15 địa phương, với sự phối hợp của 69 cơ sở giáo dục.

Trong năm 2027, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo xác định bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm nâng cao chất lượng chuyên môn V-ACT, tổ chức thi an toàn, phát triển công nghệ và dữ liệu, đồng thời gia tăng giá trị sử dụng kết quả thi.

Đối với chất lượng chuyên môn, trung tâm sẽ phát triển, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi theo ma trận, tăng cường kiểm soát chất lượng câu hỏi và đề thi. Đội ngũ chuyên gia tiếp tục được tập huấn, tham gia phân tích và phản biện câu hỏi.

Về công tác tổ chức, các quy định, quy trình và mạng lưới tổ chức thi sẽ được rà soát, cập nhật. Trung tâm dự kiến tăng cường tập huấn theo tình huống, giám sát các khâu trọng yếu, rà soát cơ sở vật chất và nhân sự để bố trí cụm thi, điểm thi phù hợp.

Tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn kỳ thi Một trong những nhiệm vụ được đặt ra cho kỳ thi đánh giá năng lực năm 2027 là hoàn thiện hạ tầng công nghệ, bảo đảm hệ thống đăng ký và thanh toán hoạt động ổn định. Trung tâm sẽ tổ chức kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống, xây dựng phương án dự phòng, đồng thời chú trọng quản trị dữ liệu, đối soát thông tin, bảo mật và sao lưu dữ liệu sau thi. Các bài học từ kỳ thi năm 2026 cũng được đưa vào kế hoạch cải tiến. Trong đó, những vấn đề liên quan đến sai sót kỹ thuật ở khâu in sao, đóng gói đề thi, sự chưa thống nhất trong nghiệp vụ tại một số đơn vị và việc bàn giao hồ sơ, dữ liệu sau thi sẽ được chú trọng khắc phục. Đại học Quốc gia TP.HCM định hướng tăng cường phối hợp với các đơn vị tổ chức thi, hướng dẫn và giám sát để bảo đảm cán bộ thực hiện đúng quy định, quy trình, hạn chế sai sót và ngăn ngừa vi phạm. Công tác truyền thông và hỗ trợ thí sinh trước, sau kỳ thi sẽ được triển khai nhằm cung cấp thông tin kịp thời, giúp thí sinh chủ động trong quá trình đăng ký và dự thi. Về lâu dài, Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục hướng đến việc mở rộng phạm vi sử dụng kết quả đánh giá năng lực trong tuyển sinh đại học. Trung tâm sẽ phối hợp với Ban Đào tạo và các trường đại học thành viên phân tích, đối sánh kết quả thi với kết quả tuyển sinh và học tập của sinh viên, qua đó đánh giá giá trị dự báo và hiệu quả sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh.