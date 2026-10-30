Hai cô gái vượt những ngã rẽ cuộc đời, chạm giấc mơ đại học

Trịnh Yến Nhi, nữ sinh nhận học bổng Chắp cánh ước mơ Đại học RMIT Việt Nam năm 2026 - Ảnh: THÙY DUNG

Dù có những hành trình khác nhau, Trịnh Yến Nhi và Y Bdáo đều đã vượt qua giới hạn hoàn cảnh để chạm đến giấc mơ đại học, và đang chuẩn bị biến cơ hội từ học bổng Chắp cánh ước mơ của Đại học RMIT Việt Nam thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Tạm gác việc học, không từ bỏ giấc mơ

Lớn lên bên bờ sông Hồng, Trịnh Yến Nhi sớm chứng kiến những khó khăn, nghèo đói và tổn thương âm thầm in dấu trong cuộc sống của nhiều thế hệ trong gia đình. Từng nghĩ đó là điều bình thường vì nhiều đứa trẻ xung quanh cũng có hoàn cảnh tương tự, Nhi luôn trăn trở về những nỗi đau ấy.

Hơn tám năm đồng hành cùng Blue Dragon Children's Foundation, Nhi được hỗ trợ chi phí học tập, nhà ở, chăm sóc sức khỏe và có cơ hội phát triển bản thân. Sự giúp đỡ này giúp cô dần lấy lại tự tin và đưa giấc mơ đại học đến gần hơn.

Có thời gian, cô phải tạm gác việc học để học nghề và làm nhân viên pha chế tại một khách sạn ở Hà Nội để kiếm thu nhập vừa nuôi hy vọng tiếp tục đến trường.

Khi trở lại trường, cô đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong hai năm liên tiếp, dù vẫn phải phụ giúp gia đình, làm việc và tranh thủ thức khuya học bài. Blue Dragon trao cho cô giải thưởng "Tự lực" để ghi nhận nỗ lực ấy.

Những tổn thương từ tuổi thơ ngày càng trở thành gánh nặng cảm xúc và còn gắn với hoàn cảnh gia đình và lặp lại qua nhiều thế hệ. "Trong một thời gian dài, tôi nghĩ những gì mình trải qua là bình thường, vì có quá nhiều đứa trẻ quanh mình cũng sống trong cảnh nghèo đói và bạo lực", Nhi chia sẻ.

Có giai đoạn, Nhi phải điều trị vấn đề sức khỏe tinh thần. Trải nghiệm này giúp cô nhận ra ý nghĩa của sự hỗ trợ đúng lúc, thấu hiểu và quan tâm. Trong quãng thời gian khó khăn ấy, Nhi luôn trăn trở vì sao có những người phải mang theo nỗi đau quá lâu, vì sao sang chấn có thể lặp lại từ thế hệ này sang thế hệ khác và điều gì giúp một người chữa lành, bước tiếp.

Nhi bắt đầu tìm hiểu về tâm lý học, sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ em. Cô trăn trở vì sao sang chấn có thể lặp lại qua nhiều thế hệ và điều gì giúp một người chữa lành, bước tiếp. "Tôi không muốn sự đồng cảm là điều duy nhất tôi có thể dành cho một người đang tổn thương", Nhi chia sẻ.

Cô nhận ra sự đồng cảm có thể giúp người khác bớt cô đơn, nhưng cần kiến thức và năng lực chuyên môn để hỗ trợ họ vượt qua khó khăn. Những trăn trở ấy đưa Nhi đến với ngành tâm lý học tại RMIT Việt Nam thông qua học bổng Chắp cánh ước mơ. Sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh học thuật, cô mong muốn trở thành nhà tham vấn hoặc làm việc tại các tổ chức hỗ trợ trẻ em.

Y Bdáo đã vượt qua giới hạn hoàn cảnh để chạm đến giấc mơ đại học. Cô phát biểu tại lễ trao học bổng Đại học RMIT năm 2026 - Ảnh: THÙY DUNG



Từ người được giúp đỡ đến người mở lối

Lớn lên tại Rơ Ngao, một ngôi làng nhỏ ở Kon Tum (cũ), Y Bdáo chứng kiến nhiều bạn bè cùng trang lứa phải dừng việc học sau khi hết cấp hai vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong khi đó, cô may mắn có cơ hội tiếp tục đến trường nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, từ chỗ ở, bữa ăn đến học phí và phương tiện đi học.

Năm 18 tuổi, Bdáo đã ấp ủ ước mơ vào đại học, nhưng điều kiện kinh tế gia đình khiến dự định này vượt ngoài khả năng. Cơ hội đến khi cô nhận được học bổng toàn phần ngành công nghệ thông tin tại Trường cao đẳng Công nghệ (Đại học Đà Nẵng).

Sau khi tốt nghiệp, Bdáo có hơn sáu năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ, đảm nhiệm các vị trí liên quan đến kiểm thử phần mềm và kiểm soát chất lượng. Có công việc ổn định, nhưng câu hỏi làm thế nào để giúp trẻ em quê nhà vẫn luôn thôi thúc Bdáo. Năm 2023, cô thành lập dự án cộng đồng Kroong - Cánh cửa đến tương lai, với mục tiêu giúp trẻ em theo đuổi ước mơ.

Một lớp học thuộc dự án Kroong - Cánh cửa đến tương lai - Ảnh: NVCC

Dự án tổ chức lớp học tiếng Anh, tư vấn miễn phí, thư viện cộng đồng và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh có nguy cơ bỏ học. Mỗi cuối tuần, gần 100 em nhỏ đến thư viện đọc sách, vẽ tranh và khám phá khả năng sáng tạo. Dự án cũng từng hỗ trợ chi phí học tập cho tám học sinh THPT, giúp các em tiếp tục việc học.

Nhưng Bdáo muốn những cơ hội ấy được duy trì lâu dài. Năm 2024, Bdáo được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi chuyên nghiệp ngắn hạn YSEALI dành cho thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại Hoa Kỳ. Một năm sau, cô tiếp tục được nhận vào chương trình giao lưu văn hóa CrossCulture tại Đức. Những trải nghiệm quốc tế này giúp cô mở rộng góc nhìn về đổi mới xã hội và phát triển cộng đồng dựa trên nguồn lực địa phương.

Bdáo mong muốn tạo thị trường cho sản phẩm thổ cẩm truyền thống của người Jarai, giúp phụ nữ có sinh kế từ nghề dệt. "Tôi muốn xây dựng một doanh nghiệp xã hội tạo ra cơ hội kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số, tái đầu tư một phần lợi nhuận vào giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên trong cộng đồng", cô cho biết.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bdáo sẽ theo học chương trình cử nhân kinh doanh tại Đại học RMIT Việt Nam.