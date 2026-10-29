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Bài báo khoa học xuất sắc 20 điểm, chuyển giao công nghệ 25 điểm

tác giả
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất quy đổi điểm cho nhiều sản phẩm nghiên cứu, từ bài báo quốc tế, sáng chế đến công nghệ thương mại hóa và giải pháp xã hội, làm căn cứ đánh giá nhóm nghiên cứu trong trường đại học.

Bài báo khoa học xuất sắc 20 điểm, chuyển giao công nghệ 25 điểm - Ảnh 1.

GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn - Chủ tịch hội đồng trường, nay là Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược TP.HCM - trao giấy chứng nhận tài trợ cho đại diện nhóm nghiên cứu đề tài cấp cơ sở loại A - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Theo dự thảo thông tư quy định về nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bài báo khoa học thuộc nhóm 0,1% cao nhất theo dữ liệu phân vị quốc tế được đề xuất tính 20 điểm. 

Trong khi đó, sản phẩm nghiên cứu được chuyển giao, thương mại hóa với giá trị thực thu từ 10 tỉ đồng có thể đạt 25 điểm.

Bài báo khoa học quốc tế được tính điểm thế nào?

Dự thảo đưa ra các mức điểm khác nhau tùy loại công bố và thứ hạng tạp chí. Với bài báo thuộc danh mục SCIE, SSCI, AHCI của Web of Science, bài Q1 được tính 5 điểm, Q2 là 3,5 điểm, Q3 là 2 điểm và Q4 là 1 điểm.

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Bài báo thuộc Scopus hoặc danh mục ESCI của Web of Science được tính từ 1-4 điểm tùy thứ hạng. Riêng bài báo thuộc nhóm 1% cao nhất được đề xuất tính 12 điểm, nhóm 5% cao nhất tính 8 điểm.

Các sản phẩm học thuật khác cũng được quy đổi. Sách chuyên khảo do nhà xuất bản quốc tế có uy tín xuất bản được tính 15 điểm, sách chuyên khảo của nhà xuất bản trong nước có uy tín tính 10 điểm. Hướng dẫn nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ được tính 5 điểm.

Sáng chế, công nghệ có thể đạt 25 điểm

Với sản phẩm sở hữu trí tuệ, bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản hoặc quốc gia thuộc nhóm G7 cấp được đề xuất tính 12 điểm. Bằng tương ứng được cấp tại Việt Nam tính 8 điểm, bằng độc quyền giải pháp hữu ích tính 4 điểm.

Mức điểm dành cho sản phẩm chuyển giao, thương mại hóa được xác định theo giá trị thực thu. Từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng được tính 10 điểm, từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng tính 15 điểm, từ 5 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng tính 20 điểm, từ 10 tỉ đồng trở lên tính 25 điểm.

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hình thành từ kết quả nghiên cứu cũng được đưa vào khung quy đổi, với mức 5-20 điểm tùy vốn thực góp, vốn đầu tư đã giải ngân hoặc doanh thu theo điều kiện dự thảo.

Bài báo khoa học xuất sắc 20 điểm, chuyển giao công nghệ 25 điểm - Ảnh 2.

Dự thảo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học, các bào báo khoa học, sản phẩm khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy đổi thành điểm - Đồ họa: TRẦN HUỲNH

Giải pháp xã hội cũng được quy đổi điểm

Dự thảo đề xuất tính từ 7-20 điểm cho báo cáo khuyến nghị chính sách, báo cáo tư vấn, đề án hoặc sản phẩm tương đương được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và sử dụng. Mức điểm phụ thuộc cấp tiếp nhận, từ cấp cơ sở, cấp ngành đến cấp quốc gia hoặc tổ chức quốc tế.

Mô hình, giải pháp xã hội hoặc mô hình phát triển cộng đồng đã được áp dụng và có đánh giá tác động được tính từ 5-25 điểm, tùy phạm vi triển khai. Sản phẩm có tác động đặc biệt đến sức khỏe, môi trường, giáo dục, sinh kế hoặc các vấn đề kinh tế - xã hội cũng có thể đạt tối đa 25 điểm.

Theo dự thảo, mỗi sản phẩm chỉ được tính điểm một lần trong cùng chu kỳ công nhận. Nếu đáp ứng nhiều tiêu chí, sản phẩm được tính theo mức điểm cao nhất đủ điều kiện, có minh chứng hợp lệ; không cộng dồn điểm giữa các tiêu chí.

Khung quy đổi là căn cứ đánh giá nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh trong 5 năm gần nhất. Nhóm nghiên cứu mạnh thuộc khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ phải đạt tối thiểu 150 điểm; khối khoa học xã hội và nhân văn phải đạt tối thiểu 100 điểm.

Bài báo khoa học xuất sắc 20 điểm, chuyển giao công nghệ 25 điểm - Ảnh 3.

Đồ họa: TRẦN HUỲNH

Bài báo khoa học xuất sắc 20 điểm, chuyển giao công nghệ 25 điểm - Ảnh 5.Đại học Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu vào top 100 thế giới trong mảng toán học

Năm 2025, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố 3.758 bài báo quốc tế, dẫn đầu cả nước, đồng thời đặt mục tiêu phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, xây dựng trung tâm xuất sắc và đưa toán học vào nhóm 100 thế giới.

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TRẦN HUỲNH
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    Chủ đề: Bằng sáng chế báo khoa học quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo bài báo quốc tế nhóm nghiên cứu

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