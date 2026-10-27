Sinh viên Ngoại thương giành giải nhất cuộc thi đổi mới sáng tạo tại Singapore

Ông Ban Ki Moon, nguyên Tổng thư ký Liên hợp quốc, trao giải thưởng cho nhóm SEN BẢO đến từ Phân hiệu Trường đại học Ngoại thương tại TP.HCM tại Student Innovation Showcase 2026 - Ảnh: NVCC

SENBAO (SEN BẢO), dự án đại diện Phân hiệu Trường đại học Ngoại thương tại TP.HCM, đã giành giải nhất. Giải thưởng được trao trong khuôn khổ Đối thoại Phát triển bền vững xuyên Thái Bình Dương lần thứ 5, diễn ra tại Singapore ngày 25 và 26-10.

Vượt qua gần 300 dự án, sinh viên Ngoại thương giành giải nhất

Dự án hướng đến tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, góp phần bảo quản thực phẩm và giảm thiểu rác thải bao bì.

Student Innovation Showcase 2026 là chương trình tìm kiếm, tôn vinh và thúc đẩy các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết những thách thức môi trường toàn cầu, đồng thời khuyến khích người trẻ tham gia kiến tạo tương lai bền vững.

Chương trình tập trung vào Mục tiêu Phát triển bền vững số 12 của Liên hợp quốc về tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm (SDG 12).

Sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương thuộc Đại học Stanford (Mỹ), Quỹ Ban Ki Moon "Vì một tương lai tốt đẹp hơn" phối hợp với Đại học Quản lý Singapore tổ chức.

Trong gần 300 dự án đăng ký tham gia từ các trường đại học trên thế giới, ban tổ chức lựa chọn 15 dự án vào vòng trình bày tại Singapore.

Dự án đại diện Phân hiệu Trường đại học Ngoại thương tại TP.HCM, đã giành giải nhất sau phần trình bày và bảo vệ ý tưởng trước các đại diện đến từ những trường đại học như Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Stanford và Đại học Yonsei.

Nhóm dự án gồm Trần Tín Dũng, sinh viên lớp K62NO, chương trình cử nhân quản trị marketing liên kết với Đại học Northampton (Anh), trưởng nhóm; Huỳnh Ngọc Ngân, sinh viên lớp K63E, chương trình tiêu chuẩn ngành kinh tế đối ngoại của Phân hiệu Trường đại học Ngoại thương; và Lê Ngọc Vy Hảo, sinh viên Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đồng đội và khả năng trình bày, bảo vệ ý tưởng thuyết phục, nhóm đã chinh phục ban tổ chức để giành vị trí cao nhất. Đặc biệt, ông Ban Ki Moon, nguyên Tổng thư ký Liên hợp quốc, trực tiếp trao giải cho đại diện dự án.

Trần Tín Dũng, sinh viên Phân hiệu Trường đại học Ngoại thương, Trưởng nhóm dự án, cùng giải thưởng tại Student Innovation Showcase 2026 - Ảnh: NVCC

Biến phụ phẩm sen thành màng bọc thực phẩm thông minh

Điểm xuất phát của SENBAO là mong muốn tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp để phát triển giải pháp bao bì hướng đến phát triển bền vững. Nhóm nghiên cứu màng bọc thực phẩm thông minh từ phụ phẩm sen, tích hợp khả năng nhận diện dấu hiệu hư hỏng của thực phẩm.

Chia sẻ về định hướng của dự án, trưởng nhóm Trần Tín Dũng cho biết: "Giải pháp có thể thay thế các loại bao bì khó phân hủy, hỗ trợ bảo quản thực phẩm, góp phần nâng cao an toàn thực phẩm và giảm lượng rác thải phát sinh. Việc tận dụng phụ phẩm sen cũng hướng đến gia tăng giá trị nguồn nguyên liệu nông nghiệp, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Định hướng này gắn với Mục tiêu Phát triển bền vững số 12 của Liên hợp quốc, nhấn mạnh việc sử dụng tài nguyên có trách nhiệm và phát triển các phương thức sản xuất bền vững.

Dự án được hình thành và phát triển dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Thị Huỳnh Giao, Phó trưởng ban phụ trách Ban Truyền thông và Quan hệ đối ngoại, giảng viên bộ môn kinh tế - luật, Phân hiệu Trường đại học Ngoại thương.